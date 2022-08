Mit dem Rad zur S-Bahn: 482 moderne Stellplätze stehen bereit

Von: Peter Herrmann

Feierlicher Akt: Das rote Band vor den neuen Radstellplätzen durchschnitten am Dienstag (Foto oben, v. li.) Umwelt- und Klimaschutzmanagerin Vivian Horngacher, Michael Fischhaber von den Stadtwerken, Frauke Kracker vom DB-Bahnhofsmanagement, Johannes Wiedenbauer vom Technischen Bauamt der Stadt, Zweiter Bürgermeister Günther Eibl und Johannes Thiel von der Bike + Ride-Offensive der DB. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen und die Deutsche Bahn eröffnen 482 überdachte und beleuchtete Stellplätze am Bahnhof. Sie sollen Radfahrern das Leben erleichtern.

Wolfratshausen – In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte Bürgermeister Klaus Heilinglechner die offizielle Einweihung angekündigt. Genau drei Wochen später griff sein Vize Günther Eibl am Dienstag gemeinsam mit Projektbeteiligten der Deutschen Bahn (DB) und der Stadt zur Schere, um das rote Band vor den neuen Radstellplätzen am Bahnhof durchzuschneiden.

Umwelt- und Klimaschutzmanagerin Vivian Horngacher nannte danach imposante Zahlen. So stehen rund um den Bahnhof ab sofort 482 Radstellplätze zur Verfügung. 440 davon befinden sich in der beidseitig überdachten und beleuchteten Doppelstockanlage an der Sauerlacher Straße. Weitere 18 ebenfalls überdachte und beleuchtete Stellplätze stehen hinter dem Taxistand.

Johannes Wiedenbauer, demonstriert, wie man ein Fahrrad in den Sammelschließanlagen verstaut. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausen: Neue Abstellanlage für Fahrräder am Bahnhof

Höchste Sicherheit gewährleistet zudem eine Sammelschließanlage, die Platz für 24 Räder bietet. Anders als bei den kostenfreien Anlagen an der Sauerlacher Straße und am Taxistand, können Nutzer hier über www.rad-safe.de online einen Platz buchen und erhalten dann einen Zugangscode. „Zum Öffnen der Schiebetür geben die Fahrradbesitzer den Code in das elektronische Steuerungsterminal ein“, erklärte Horngacher. Ein Stellplatz in der Sammelschließanlage kostet einen Euro pro Tag. Die Wochen- und Monatsgebühr liegt bei fünf beziehungsweise 10 Euro. Pro Jahr werden 70 Euro fällig.

Die Schaffung der Stellplätze in Wolfratshausen ist ein Ergebnis der Bike + Ride-Offensive, die auf einer Kooperation des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn basiert. „Das Ziel der Offensive ist, mehr Platz für Fahrräder an Bahnhöfen zu schaffen, um damit das klimafreundliche Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahren zu fördern“, berichtete der DB-Projektbeteiligte Johannes Thiel. So sollen in Zusammenarbeit mit den Kommunen deutschlandweit bis Ende 2022 zusätzlich 100 000 Bike + Ride-Parkplätze entstehen.

Bahnhof soll noch attraktiver werden

„In Wolfratshausen ist der Umstieg vom Fahrrad auf die S-Bahn schon jetzt leichter“, begrüßte Günther Eibl die Maßnahme. Der Vize-Bürgermeister nutzte das Angebot schon am Eröffnungstag, stellte sein Rad ab und nahm den nächsten Zug nach München. Umweltmanagerin Vivian Horngacher rechnet damit, dass durch die neuen Radstellplätze rund 321 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden können.

Neben den modernen Abstellanlagen sollen weitere Maßnahmen die Attraktivität des Bahnhofs erhöhen. So wurden der Park + Ride-Parkplatz an der Sauerlacher Straße neu asphaltiert und neben dem Busbahnhof ein Blühstreifen angelegt. „Hier werden im Rahmen des Ersatzpflanzungskonzepts noch zwei Bäume gepflanzt“, verspricht Horngacher. Zudem gehen am Kreisverkehr vor der Bahnhofstraße sowie an der Sauerlacher Straße digitale Anzeigen, sogenannte Dynamische Fahrgastinformationssysteme), in Betrieb. Sie informieren die Fahrgäste künftig über die tatsächlichen aktuellen Abfahrts- und Ankunftszeiten der S-Bahn und der am Bahnhof verkehrenden Buslinien.

