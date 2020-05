Neue Direktorin am Wolfratshauser Amtsgericht

Seit April hat das Wolfratshauser Amtsgericht eine neue Chefin: Adelinde Gessert-Pohle ist neue Direktorin - und Nachfolgerin von Andrea Titz.

Wolfratshausen –Das Amtsgericht hat seit dem 1. April eine neue Direktorin. Adelinde Gessert-Pohle heißt die Nachfolgerin von Andrea Titz, die wie berichtet nach knapp drei Jahren in Wolfratshausen zum 1. Februar dieses Jahres als Vizepräsidentin ans Landgericht Traunstein gewechselt war.

Adelinde Gessert-Pohle ist neue Direktorin

Somit steht zum dritten Mal in Folge eine Frau an der Spitze des Amtsgerichts. Auf Dieter Schöpf, der im August 2010 überraschend verstorben war, folgte Dr. Elisabeth Kurzweil, zuvor Richterin am Landgericht München I. Sie beförderte Adelinde Gessert-Pohle im Februar 2013 zur stellvertretenden Direktorin. Nun freut sich die 61-jährige Juristin zum Abschluss ihrer Berufslaufbahn über einen weiteren Karrieresprung – wenngleich dieser wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen erfolgt.

Da ist es von Vorteil, dass die neue Direktorin mit ihrem Umfeld bestens vertraut ist. Im Oktober 1997 war die zweifache Mutter ans Amtsgericht Wolfratshausen gewechselt. Vorher war sie mehrere Jahre in verschiedenen Abteilungen der Staatsanwaltschaft München I und des Landgerichts München I tätig.

Amtsantritt unter erschwerten Bedingungen

In Wolfratshausen arbeitete sie in unterschiedlichen Sachgebieten. Sie war als Familien- und als Betreuungsrichterin tätig. Sie urteilte über Zivilstreitigkeiten und las als Jugendrichterin heranwachsenden kleinen und großen Kriminellen die Leviten. Zudem ist sie seit Beginn ihrer Tätigkeit in Wolfratshausen auch für Insolvenzen zuständig.

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Stellvertreterin habe sie sich auch in Verwaltungsaufgaben bereits hinlänglich eingearbeitet, sagt Gessert-Pohle. Während ihrer Amtszeit als stellvertretende Direktorin wirkte sie maßgeblich bei der Einrichtung des zweiten zentralisierten richterlichen Bereitschaftsdienstes in Bayern mit.

Dieser Dienst, der am 1. Januar 2018 seine Arbeit aufnahm, ist für den gesamten Bezirk des Landgerichts München II zuständig – also neben Wolfratshausen die Amtsgerichte Dachau, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Starnberg und Weilheim.

Gessert-Pohle arbeitet schon lange in Wolfratshausen

Fünf Richterinnen und Richter des Amtsgerichts Wolfratshausen, darunter auch die neue Direktorin, üben diesen Dienst aus. Sie entscheiden bei unaufschiebbaren richterlichen Eilentscheidungen, die außerhalb der regulären Dienstzeiten anfallen, vor allem über freiheitsentziehende Maßnahmen, also beispielsweise Einweisungen in eine psychiatrische Einrichtung oder Abschiebehaftsachen.

