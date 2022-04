Die Neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen ist da

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Da ist das Ding: Rund 750.000 Euro kostete die neue Drehleiter der Feuerwehr Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nachdem das Vorgängermodell bei einem Dachstuhlbrand den Dienst versagte, beschaffte der Stadtrat rasch eine neue Drehleiter für die Feuerwehr. Jetzt ist sie da.

Wolfratshausen – Ihre betagte Vorgängerin zeigte zuletzt ein paar Zicken. Nicht nur einmal versagte die Drehleiter der Feuerwehr Wolfratshausen während eines Einsatzes ihren Dienst. Kurzerhand zog der Stadtrat die geplante Anschaffung eines neuen Arbeitsgeräts vor – vor einigen Tagen ist die neue Drehleiter bei den Ehrenamtlichen eingetroffen. Zum Einsatz kam das Fahrzeug – Funkrufname Florian Wolfratshausen 30/1 – auch schon.

Funkrufname: Florian Wolfratshausen 30/1

„Es ist schon ein absoluter Quantensprung“, sagt Erster Kommandant Andreas Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Blick pendelt zwischen der alten Drehleiter, Baujahr 1999, und der Nachfolgerin, Baujahr 2022, hin und her. Von den äußeren Abmessungen her unterscheiden sie sich kaum, doch sie sind ähnlich vergleichbar wie Äpfel und Birnen. Geplant war die Neuanschaffung ursprünglich für das Jahr 2025. Doch auf die alte Drehleiter war kein Verlass mehr. Der gravierendste Ausfall passierte beim Dachstuhlbrand in der Wolfratshauser Altstadt Anfang Dezember 2020: Die Drehleiter ließ sich nicht mehr ausfahren. Zum Glück waren die Kameraden aus Geretsried mit einer Drehleiter vor Ort.

Schwindelfrei sollte man sein, wenn man sich mit der Drehleiter in eine Höhe bis zu 40 Metern begibt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach diesem Vorfall stand für Bürgermeister und Stadtrat fest: Es ist Gefahr im Verzug, einstimmig beschlossen die Bürgervertreter, den Kauf einer Drehleiter vorzuziehen. Laut Kommandant Bauer kostete sie rund 750 000 Euro, rund 225 000 Euro gab der Freistaat als Zuschuss – Wartung und Schulung der Ehrenamtlichen werden extra berechnet.

Das neue Arbeitsgerät löst Begeisterung aus

Die Firma Rosenbauer in Leonding in Oberösterreich bekam den Zuschlag, den Lkw Marke Daimler aufzurüsten. Der Auftrag wurde im September 2021 unterschrieben, sechs Monate später traf die Drehleiter in der Flößerstadt ein. Bauer und seine beiden Stellvertreter Christian Schmidt und Sebastian Höpfer sind begeistert von dem neuen Arbeitsgerät. Bislang musste der Wasserschlauch, wollte man einen Brand aus maximal 30 Meter Höhe bekämpfen, mühsam über die Leiter nach oben geführt werden. Jetzt sorgt eine bereits integrierte Rohrleitung in der Oberleiter für Zeit- und Kraftersparnis.

Ein Blick auf den Rettungskorb: Statt bis dato drei Einsatzkräfte finden nun bis zu fünf Platz, die Krankentrage, um verletzte oder erkrankte Personen schonend aus höher gelegenen Wohnungen zu transportieren, ist nunmehr statt mit 180 Kilogramm mit bis zu 300 Kilogramm belastbar. Der Korbarm kann abgeneigt werden, das heißt, „der Einsatz wird flexibler“, erklärt Kommandant Bauer, „da der benötigte Radius, um den Korb abzusetzen, kleiner ist“. Von Vorteil ist das nicht zuletzt bei Einsätzen in der dicht an dicht bebauten Altstadt.

Viele Vorteile für Einsätze in der Altstadt

Die Drehleiter ist mit Kameras bestückt, die Bilder auf einen Monitor im Fahrerhaus übertragen – sogar in Vogel-Perspektive („Birdview“). Eine Kamera befindet sich direkt am Rettungskorb. „So sieht der Maschinist genau das, was auch die Kameraden im Korb sehen“, sagt der Dritte stellvertretende Kommandant Höpfer. Zudem ist es möglich, diese Bildinformationen direkt in den Einsatzleitwagen und sogar aufs Smartphone des Einsatzleiters zu übertragen. „Das ist zwar kein Ersatz für eine Drohne“, betont Bauer, „aber so kann sich der Einsatzleiter unten am Boden einen besseren Überblick über die Situation verschaffen.“

Ebenfalls zur Ausstattung gehören LED-Leuchten an den Stützen des Fahrzeugs, am Korbboden und in den Stauräumen für das Einsatzgerät. „Nachts müssen wir nur die Flutlichtscheinwerfer einschalten“, sagt Bauer und schmunzelt. Doch Spaß beiseite: „Licht bedeutet Sicherheit.“

Aktuell stehen bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen acht Maschinisten im Dienst, die sich zum Teil noch einarbeiten. „Dazu gehören viele Bewegungsfahrten und Übungen“, berichtet Höpfer, „um neben dem Gefühl für die Technik einfach auch eine gewisse Routine zu erlangen.“

Die Ehrenamtlichen planen eine Fahrzeugsegnung im Rahmen des Floriantags am 7. Mai im kleinsten Rahmen. Was aber nicht heißt, dass die neue Drehleiter bis dahin in der Garage bleibt. Ihren ersten Einsatz hat sie am 1. April bereits absolviert. Die Wehr musste zu einem Brand im Ortsteil Waldram ausrücken. Auf Florian Wolfratshausen 30/1 war Verlass.

