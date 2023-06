© Christoph Hardt via IMAGO

© Christoph Hardt via IMAGO

Freiwillige Feuerwehr

Von Peter Herrmann schließen

Der Umbau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Weidach läuft bereits. Beheizt werden soll das Gebäude mit Gas – trotz Energiegesetz.

Wolfratshausen – Im April beschloss das Bundeskabinett eine Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes. Demnach sollen ab 2024 alle neu installierten Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für den laufenden Umbau des Gerätehauses der Feuerwehr Weidach kommt jedoch aus vielerlei Gründen nur eine Gastherme infrage. Dies gab Bürgermeister Klaus Heilinglechner in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bekannt.

Trotz Gebäudeenergiegesetz: Nagelneue Gasheizung für Weidacher Feuerwehrhaus

„Platz für einen Hackschnitzel- oder Pellets-Bunker ist nicht vorhanden, für eine Wasser-Wärmepumpe liegt das Objekt zu nah an der Loisach, Luft-Wärmepumpen sind derzeit unvereinbar mit der umgebenden Wohnbebauung, und eine Öl-Heizung ist gegenüber einer Gasheizung eine schlechtere Variante“, heißt es in der Bekanntgabe.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Ein späterer Anschluss an das geplante Geothermie-Fernwärmenetz in Gelting sei möglich, derzeit aber ungewiss. Der eigentlich erst 2024 geplante Einbau der Gasheizung soll schon in diesem Jahr vollzogen werden. Dr. Hans Schmidt und Rudi Seibt (beide Grüne) erkundigten sich dennoch nach der Umsetzbarkeit einer Luft-Wärmepumpen-Lösung. Rathausmitarbeiter Thomas Wenig verwies darauf, dass das für die Haustechnik zuständige Planungsbüro die Situation vor Ort überprüft habe. „Uns gefällt die Gasheizung auch nicht, aber es gibt derzeit keine andere Möglichkeit.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.