Neue Notunterkunft im Landkreis: Hier stehen jetzt Betten für gut 100 Kriegsflüchtlinge

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Platz für gut 100 Kriegsflüchtlinge: (v. li.) Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl, Landrat Josef Niedermaier und Karsten Ludwig, Leiter des Fachbereichs Asylwesen am Landratsamt in Bad Tölz, stellten die neue „Notunterkunft“ (Niedermaier) am Dienstag der Presse vor. Noch am selben Tag wurde die Mehrzweckhalle im Wolfratshauser Stadtteil Farchet von einigen Ukrainern bezogen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen wird ab sofort die Mehrzweckhalle als Notunterkunft genutzt. Für rund 100 Kriegsflüchtlinge gibt es Betten.

Wolfratshausen – Vor gut zwei Monaten griff die Russische Föderation das Nachbarland an, am 24. Februar befahl Präsident Wladimir Putin den Überfall auf die Ukraine. Mehr als fünf Millionen Menschen sind bis dato auf der Flucht vor dem Blutvergießen, einige Ukrainer können nun in der Mehrzweckhalle im Wolfratshauser Stadtteil Farchet vorübergehend eine Bleibe finden. Die Sporthalle dient laut Karsten Ludwig, Leiter des Fachbereichs Asylwesen am Landratsamt, als „Puffer“ für die sogenannten Erstanlaufstellen in Geretsried (Turnhalle der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße) und Bad Tölz (Dreifachturnhalle des Gymnasiums). Ludwig, Landrat Josef Niedermaier und Zweiter Bürgermeister Günther Eibl stellten die „Notunterkunft“ (Niedermaier), die der Landkreis betreibt, am Dienstag der Presse vor.

Neue Notunterkunft im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Betten für gut 100 Kriegsflüchtlinge

Gut 100 Betten sind in der Mehrzweckhalle aufgebaut. Privatsphäre gibt es kaum, zumindest aber separate Sanitärräume für Männer und Frauen. Seit Ausbruch des Krieges sind dem Landratsamt 1450 Flüchtlinge gemeldet worden, davon konnten 1000 in Privatunterkünften untergebracht werden. „Eine immens starke Leistung“, lobt Ludwig. Und: Ihm liegen weitere Angebote vor, jedes einzelne wird penibel geprüft. „Wer passt mit wem zusammen?“, erklärt Niedermaier. Ist sich das Rentner-Ehepaar, das zwei Zimmer anbietet, bewusst, dass die ukrainische Mutter und ihre beiden Kinder keine Wochenendgäste sein werden? Dass die Geflüchteten vielleicht wochenlang, monatelang nicht zurück in ihre Heimat können?

Landrat: Jede Woche kommt ein Bus voller Kriegsflüchtlinge

In die Einrichtung in Farchet werden in erster Linie Personen geschickt, die direkt im Landratsamt vorstellig geworden sind und für die sich eben nicht auf die Schnelle Wohnraum finden lässt. Zudem dient die Mehrzweckhalle dem Fall, dass die Erstanlaufstellen in Geretsried beziehungsweise Bad Tölz voll sind. Prognosen „kann niemand von uns abgeben“, sagt Niedermaier.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Die Gesamtsituation sei extrem dynamisch, die Bezirksregierung schicke Woche für Woche einen Bus voller Flüchtlinge in die Kreisstadt, zudem würden wöchentlich 50 bis 80 Personen aus eigenen Stücken das Landratsamt ansteuern – andere wiederum verließen den Landkreis, weil sie bei Familienangehörigen in anderen Teilen Bayerns oder anderen Bundesländern eine Bleibe gefunden hätten. Eins steht für den Landrat allerdings fest: „Das wird nicht nur Wochen und Monate so gehen“, da müsse man realistisch sein. Darüber hinaus „haben wir keine Strategie“, auf eine derartige humanitäre Katastrophe „war unser Land nicht vorbereitet“, gibt er zu bedenken.

Putins Angriffskrieg hat „extreme Notlage“ heraufbeschworen

Dass es bei der Digitalisierung hapert, das zwischen Bund, Ländern und Kreisen über die Finanzierung der Flüchtlingskrise gerungen wird: geschenkt. Niedermaier ist für alle großen und kleinen zwischenmenschliche Gesten dankbar. Der Angriffskrieg Putins habe eine „extreme Notlage“ heraufbeschworen, „jetzt muss geholfen werden“. Ludwig zieht trotz aller Hindernisse, die sich vor ihm und seinem Team auftürmen, eine positive Bilanz: „Wir stehen sehr gut da“, alle Beteiligten könnten „stolz“ auf das Erreichte sein. Zugegeben: Nicht alles laufe reibungslos, doch „es ist Jammern auf hohem Niveau“.

Stadt Wolfratshausen bietet Flüchtlingen Unterstützung vor Ort

Auf sich allein gestellt sind die Kriegsflüchtlinge in der Mehrzweckhalle nicht. Die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, Unterstützung vor Ort bietet laut Vize-Bürgermeister Eibl auch die Stadt an – zudem gebe es den Asylhelferkreis. Aber: Die Sporthalle, das betont Ludwig, sei für die Ukrainer, die von einem Cateringdienst verpflegt werden, „ein geschützter Raum“. Das heißt: Nur in Absprache mit der Behörde darf die Einrichtung an der Akeleistraße von Dritten betreten werden. Seit Dienstagnachmittag sind die ersten Betten belegt. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.