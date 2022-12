Neue Tourist-Info: „Hubert ohne Staller“ auf Schritt und Tritt

Grüß Gott: Iris und Roman Huber interessieren sich für den Ticketvorverkauf. Tourist-Info-Teamleiterin Christiane Sterz (2. v. re.) und Mitarbeiterin Sarah Brand sind gerne behilflich. © Tanja Lühr

Die neue Tourist-Info in Wolfratshausen hat ihren Probebetrieb aufgenommen – Kundschaft und Nachbarn sind angetan.

Wolfratshausen – Was verbindet man mit Wolfratshausen? Die Flößerei, den Wolf als Wappentier, den Bergwald, die Loisachhalle mit ihren Veranstaltungen, mittlerweile auch das Flussfestival im Sommer – und natürlich die Fernsehserie „Hubert ohne Staller“. Von allem findet sich etwas in der neu eröffneten Tourist-Info am Untermarkt 10. Wie berichtet wurde das von der Stadt aufwendig sanierte Gebäude am vergangenen Freitagvormittag offiziell eröffnet. Am Nachmittag und am Samstag empfingen die Mitarbeiterinnen Christiane Sterz und Sarah Brand die ersten Besucher.

Neue Tourist-Info in Wolfratshausen: „Hubert ohne Staller“ auf Schritt und Tritt

Die beiden Damen stehen hinter der Theke aus weiß gestrichenem Holz und lächeln freundlich. Die Regale mit den verschiedenen Broschüren und den Souvenirs sind in hellen Tönen gehalten. Eine Reihe runder Holzstäbe zwischen den beiden Fenstern weist auf die Flößerei hin. Die wenigen Bilder an den Wänden zeigen die herrliche Natur der Gegend. Ein altes Plakat erinnert daran, dass ein berühmter Fernwanderweg von München über Wolfratshausen nach Venedig auf den verstorbenen Loisachstadt-Bürger Ludwig Graßler zurückgeht.

Hochmodern sind das Info-Terminal vor dem Büro und ein Panorama-Bildschirm im Inneren, auf dem man sämtliche „Points of Interest“, also Sehenswürdigkeiten, Hotels und Gaststätten, Geschäfte, Motto-Wege, Attraktionen für Kinder und vieles mehr findet. Sogar, wie das Wetter vor einem Jahr war, kann man mit dem entsprechenden Klick erfahren.

Veranstaltungstickets sind bereits als Weihnachtsgeschenke gefragt

„Sehr ansprechend“ finden das Iris und Roman Huber aus Wolfratshausen. Die beiden schauen sich um, blättern in einigen Flyern und nehmen ein Stück Gebäck, das Teamleiterin Christiane Sterz ihnen zur Eröffnung anbietet. „Wir werden in Zukunft sicher unsere Karten für Veranstaltungen hier kaufen“, meint Roman Huber begeistert. Karten für Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge und Kabarettabende in der Stadt vom Anbieter „München Ticket“ bekommt man künftig nicht mehr im Bürgerbüro im Rathaus, sondern in der Tourist-Info. „Die Tickets sind sehr gefragt. Viele kaufen welche als Weihnachtsgeschenke“, sagt Sterz.

Angelika Imsel hat sich mit ein paar Andenken eingedeckt. „Meine Cousine aus dem Schwabenland ist ein großer ,Hubert und Staller‘-Fan“, sagt die Wolfratshauserin. Sie hat einen der limitierten, wieder verwendbaren Kaffeebecher mit dem Logo der ARD-Vorabendkrimiserie für 6,50 Euro erstanden. Wie Sterz berichtet, hat die Produktionsgesellschaft von „Hubert ohne Staller“ bisher keine Merchandise-Artikel erlaubt. Tourismusmanagerin Gisela Gleißl sei es gelungen, die Inhaber der Urheberrechte dafür zu gewinnen, dass die Tassen mit blauem, grünem, rotem und schwarzem Deckel hergestellt werden dürfen. Entstanden sei ein Sammlerstück, das es nur in Wolfratshausen gebe, wie Sterz betont.

Ein paar Souvenirs hat Angelika Imsel erstanden, darunter einen limitierten „Hubert ohne Staller“-Kaffeebecher als Geschenk. Für sich selbst hat sie eine Tasche mit Wolfmotiv mitgenommen. © Tanja Lühr

Angelika Imsel hat außerdem eine Tasche mit einem Wolfskopf darauf gekauft. Sie wurde in einer Behindertenwerkstatt in Bruchsal genäht. Von Sarah Brand bekommt die Kundin noch einen Wolfratshausen-Holzuntersetzer geschenkt. Die originellen Stücke sind von der Iloga-Messe übrig.

Theresa Dokoupil aus Icking wirft zusammen mit ihren drei Töchtern einen Blick in die neue Service-Stelle der Stadt. Während die Mädchen die „Wimmelbücher“ über Wolfratshausen von Mo Büdinger durchblättern, nimmt sich die Mama ein paar Prospekte mit, unter anderem die neue Infobroschüre „Wolfratshausen – mächtig im Fluss“. Als „einladend, offen und stilvoll“ bezeichnet die Ickingerin den Info-Point.

Als Andenken Flößergeist oder ein Wimmelmalbuch für Kinder

Auch die Nachbarschaft interessiert sich für das städtische Gebäude, das jetzt zwei Jahre lang generalsaniert wurde. Neben der Tourist-Info befindet sich ein Ladengeschäft mit italienischen Kaffeespezialitäten, im rückwärtigen Teil zum Loisachufer hin entsteht gerade das neue Museum Wolfratshausen. Laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner soll es am 10. Februar eröffnen. Hans-Joachim Kunstmann, Pächter des „Rat.Haus.Café“ am Loisachufer, findet, das Gebäude sei „sehr hübsch geworden“. Nicht nur als benachbarter Gastronom, auch als Vorsitzender des Werbekreises Einkaufsstadt Wolfratshausen, freut er sich über die „Aufwertung der Innenstadt“. Im Souvenir-Regal gibt es Tees und Kräutermischungen aus Benediktbeuern, Flößersalz und hochprozentigen Flößergeist sowie den Stoff-„Wolfi“ und das Wolfratshauser Wimmelbuch für Kinder.

Einige der ersten Besucher interessieren sich vor allem für den mannshohen Kaffeeautomaten, der rechts im Eck steht, am unteren Rand ein Aufkleber mit der Aufschrift „Nicht treten“ mit Zwinker-Smiley. Auch er ist eine Ehrerweisung an die Blödelkommissare Franz Hubert (Christian Tramitz)und Johannes Staller (Helmfried von Lüttichau, 2018 ausgestiegen). Das Gerät, das Kaffee, Tee und Kakao ausspuckt, stand in der Film-Polizeistation am S-Bahnhof. „Es funktioniert im Prinzip, nur aktuell nicht“, so Sterz. Eventuell wolle die Stadt den Automaten reparieren lassen, sagt sie, sodass die Kunden sich neben Infos und Tickets auch eines der Heißgetränke, das die beliebten Serienhelden in den Drehpausen genossen, in der Tourist-Info holen könnten. (Tanja Lühr)

