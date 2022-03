Neue Wohnungen: Baugenossenschaft will 18 Millionen in die Hand nehmen

Von: Carl-Christian Eick

So sieht das Areal der Baugenossenschaft in Wolfratshausen-Farchet aktuell aus. Nun ist das Grundstück komplett überplant worden. © Ingenieurbüro Wehbe

Die Baugenossenschaft Wolfratshausen hat Großes vor. Im Ortsteil Farchet soll neuer, bezahlbarer Wohnraum entstehen.

Wolfratshausen – Die Baugenossenschaft (BG) Wolfratshausen will auf ihrem Grundstück Am Waldrand im Stadtteil Farchet neuen Wohnraum schaffen (wir berichteten). Und zwar mehr Wohnungen, als ursprünglich geplant. Schon in der kommenden Woche wird das zuständige Fachgremium des Stadtrats über den Bauantrag der Genossenschaft abstimmen.

Baugenossenschaft verfolgt seit fast 75 Jahren vor allem ein Ziel

Am 8. November 1948 gründete sich die Baugenossenschaft in der Flößerstadt und formulierte ihr vorrangiges Ziel: „Bezahlbaren Wohnraum für unsere Bürger schaffen“, bekräftigt BG-Vorstandsmitglied Britta Wurm fast 75 Jahre später. Das aktuelle Vorhaben: Auf dem Genossenschaftsareal Am Waldrand in Farchet soll „eine zeitgemäße, moderne und nachhaltige Bebauung erfolgen“. Wurm gibt zu bedenken, dass in Deutschland etwa 70 Prozent der Singles „und insgesamt etwa 60 Prozent der Menschen“ in Mietwohnungen leben. Diese Frauen und Männer müssen rund ein Viertel ihres Monatseinkommens für die Kaltmiete aufbringen. Eine rein statistische Betrachtung, denn in Regionen wie Wolfratshausen reicht ein Viertel des Einkommens selten aus, um ein Dach über dem Kopf zu finden.

Extrem teure Grundstücke: Strategie der Baugenossenschaft geht nicht auf

Es sei eine Aufgabe der Baugenossenschaft, so Wurm, einen Weg aus dieser Misere zu finden. Doch um bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können, „sind wir auch auf bezahlbare Grundstücke angewiesen“. Wurm wiederholt das seit Jahren gebetsmühlenartig, doch Angebote trudeln bei ihr und ihren Vorstandskollegen Josef Wehbe und Winfrid Borcherdt nicht ein. Ein Schicksal, das die Wolfratshauser mit vielen Baugenossenschaften zwischen Nordsee und Alpenkette teilt. Es heiße stets „wir müssen bauen, bauen, bauen“, doch die dazu nötigen Grundstücke würden von den Eigentümern preislich ausgereizt. Die Strategie der Genossenschaften, das heißt, aus günstigem Grund wird günstiger Wohnraum, gehe so nicht auf.

Stimmt der Bauausschuss der Stadt Wolfratshausen zu, würde das Areal der Baugenossenschaft im Ortsteil Farchet künftig so aussehen. Die Zahl der Wohnungen würde sich von derzeit 57 auf 82 erhöhen. © Visualisierung Ingenieurbüro Wehbe

Inzwischen habe auch die Politik das akute Problem erkannt und weitere Maßnahmen zur Wohnraumschaffung vorgeschlagen. Dazu gehören laut Wurm der Dachgeschossausbau, die Nachverdichtung sowie die Reduktion der Abstandsflächen. Auf der anderen Seite werde energieeffizientes Bauen auf höchstem Niveau verlangt. Mit Blick auf den Klimawandel sinnvoll, so Wurm, für den Bauherrn aber mit zusätzlichen Investitionskosten verbunden.

Wolfratshausen: Baugenossenschaft „nimmt die Herausforderungen an“

„Wir nehmen die Herausforderungen an“, betont Wurms Vorstandskollege Josef Wehbe und verdeutlicht das am Beispiel des Projekts Am Waldrand. Bis dato hatte die BG vor, ihr Altgebäude mit der Hausnummer 26, erbaut im Jahr 1969, abzureißen. „Das Gebäude besitzt noch Einzelraumöfen, eine Sanierung ist unwirtschaftlich“, stellt der Bauingenieur fest. Zum Zweiten weist Wehbe auf das Gebäude am Waldrand 22 hin, das seit August vergangenen Jahres, nach dem Ausbruch eines verheerenden Brandes, unbewohnbar sei. Auch hier kam die BG laut Wehbe nach intensiver Begutachtung und Beratung zu dem Schluss: Eine Sanierung ist unwirtschaftlich. Die Genossen zählten eins und eins zusammen. Das Ergebnis: Das Areal Am Waldrand wurde komplett überplant.

Es ist unser hohes Anliegen nur Bäume zu fällen, die entweder später zu nah am Neubau stehen würden, oder dort stehen, wo Tiefgaragen errichtet werden. Oder dort, wo später Stellplätze oder Versorgungsleitungen errichtet werden müssen.

Nach der vor wenigen Tagen vom Umweltreferenten des Stadtrats, Dr. Hans Schmidt (Grüne), geäußerten Kritik am angeblichen „Kahlschlag“, den die BG in Farchet zu verantworten habe, schickt Wehbe voraus: „Es ist unser hohes Anliegen nur Bäume zu fällen, die entweder später zu nah am Neubau stehen würden, oder dort stehen, wo Tiefgaragen errichtet werden. Oder dort, wo später Stellplätze oder Versorgungsleitungen errichtet werden müssen.“ Nicht vergessen dürfe man in diesem Kontext „die freizuhaltenden Bereiche der Feuerwehrzufahrten zur Rettung von Personen“. Da der Stellplatzschlüssel der Stadt für die Baugenossenschaft keine Ausnahme von der Regel vorsehe, müssten aus diesem Grund „Flächen frei gemacht werden“, um Parkplätze anzulegen. Dennoch werde kein Baum gefällt, wenn es nicht unvermeidbar sei, so Wehbe. Und: „Wir haben mehrfach bei vorangegangenen Bauvorhaben bewiesen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen und entsprechende Neupflanzungen durchführen sowie ansprechende Außenanlagen gestalten.“

Baugenossenschaft Wolfratshausen will 25 zusätzliche Wohnungen bauen

Die komplette Überplanung des besagten Areals in Farchet bedeute: Die Wohnfläche von bisher knapp 3900 Quadratmetern – mit 57 Wohnungen – würde sich auf gut 5900 Quadratmeter erhöhen. Künftig wären es 82 Wohnungen, allesamt barrierefrei. Wehbe: „Alle neuen sowie die Bestandswohnungen sollen mit einer Pellets-Heizanlage versorgt werden.“ Dies sei ein regenerativer Energieträger, der CO2-Ausstoß gelte als neutral. Für das gesamte Areal werde in Kooperation mit der Kommune ein Mobilitätskonzept entwickelt. Dazu gehören Lastenfahrrad- sowie Car-Sharing.

Am Waldrand: So viel Geld würde die Baugenossenschaft in die Hand nehmen

Stichwort Bodenversiegelung: Bebaut würden nach Worten Wehbes 31 Prozent der Grundfläche, ein „absolut üblicher Faktor“, so der Bauingenieur mit Verweis auf andere Bebauungspläne in der Loisachstadt. „Ich denke, dass wir hier von einer modernen und nachhaltigen Gesamtmaßnahme sprechen dürfen.“ Für das Projekt veranschlagt hat die BG nach eigenen Angaben rund 18 Millionen Euro. „Das ist bereits mehr als bei der Vorplanung geschätzt, da uns die Baupreise derzeit extrem davonlaufen. Wohnraum wird also immer teurer.“

Nun sind die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrats am Zuge. Das Fachgremium berät am Mittwoch, 9. März, ab 18 Uhr über den Bauantrag. (cce)

