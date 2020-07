Neuer Schaukasten im Herzen Waldrams

Ab sofort weist die Waldramer Kolpingsfamilie in einem Schaukasten auf bevorstehende Veranstaltungen hin.

Waldram – Die Kolpingsfamilie Waldram verfügt neuerdings über einen vereinseigenen Schaukasten am Kolpingplatz. Bürgermeister Klaus Heilinglechner hat dafür ein Nutzungsrecht eingeräumt, denn der öffentliche Platz ist städtischer Grund.

In dem Schaukasten wird die Kolpingsfamilie ab sofort auf die jeweils aktuellen Veranstaltungen hinweisen. Ein anderer Teil der Fläche wird der Dauerinformation über den Kolpingplatz, seinem Namensgeber Adolph Kolping und der Kolpingsfamilie gewidmet sein. Die Passanten und die Besucher Waldrams sollen die Möglichkeit erhalten, Hintergründe über dieses schöne Fleckchen von Waldram zu erfahren.

Schaukastenwart ist Hans Anders

Zum Schaukastenwart hat sich der ehemalige Vorsitzende Hans Anders bereit erklärt. Er beteiligte sich auch im Einsatzteam des Vorstands – Thomas Erhard, Lothar Engel und Wolfgang Weichlein – an der Aufstellung am vergangenen Freitag an der Nord-West-Seite des Platzes. Die Idee, die Kolpingsfamilie Waldram bekannter zu machen und gleichzeitig den Platz aufzuwerten, hatte Johanna Weichlein bei der Klausurtagung des Vorstands im vergangenen Jahr eingebracht.

Mit dem ersten Aushang „Wir sind wieder da“ kündigt die Kolpingsfamilie an, dass sie nach den Lockerungen wieder Veranstaltungen anbietet. So lädt sie für diesen Freitag, 10. Juli, zu einer Radtour zum Starnberger See mit Baden, Spielen und Grillen ein. Außerdem findet bei passendem Wetter am Montag, 20. Juli eine „Bat Night“ statt, bei der man alles über Fledermäuse erfahren und hoffentlich bei einer nächtlichen Wanderung zur Isar auch einige Exemplare von ihnen sehen kann. Einzelheiten zu beiden Veranstaltungen sind im Schaukasten nachzulesen.