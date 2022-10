Geschenk zum zehnten Geburtstag: Neues Detail im Erinnerungsort Badehaus

Neu im Badehaus in Waldram: Ein Zeitstrahl dokumentiert Zeit- und Ortsgeschichte. © kl

Ein Zeitstrahl dokumentiert die NS-Zeit sowie Orts- und Regionalgeschichte im Erinnerungsort Badehaus. Dahinter steckt viel Arbeit.

Wolfratshausen – Einen aufwendigen Zeitstrahl mit teils raren Bildern aus Privatbesitz, Archiven und Fotoagenturen erstellte die Wissenschafts- und Pädagogik-AG ein Jahr lang und verknüpfte diese mit prägnanten, doch bewusst knapp gehaltenen Texten. Die professionelle Umsetzung lag in den Händen des Gestaltungsbüros Müller-Rieger, für die grafische Gestaltung zeichnet Veronika Biendl verantwortlich.

Der Zeitstrahl beginnt im Keller des Waldramer Badehauses mit dem Jahr 1933 und endet im ersten Obergeschoss 2018, dem Jahr der Eröffnung der Einrichtung. Im oberen, hellgrünen Teil sind wesentliche Ereignisse der NS- und Nachkriegszeit aufgeführt, im unteren, dunkelgrünen Bereich findet der Besucher wichtige Geschehnisse der Orts- und Regionalgeschichte. Der Strahl ist ein (Arbeits-)Geschenk des Teams zum zehnjährigen Bestehen.

Wolfratshausen: Neuer Zeitstrahl im Erinnerungsort Badehaus

„Bei der Verknüpfung der Ereignisse liegt der Fokus naturgemäß im Osten, woher die meisten überlebenden Juden nach Föhrenwald kamen“, sagt Team-Mitglied Barbara Kaul-Barsch. Und Dr. Sybille Krafft, Vorsitzende des Badehaus-Vereins, ergänzt: „Es geht im Zeitstrahl nicht nur um jüdische Geschehnisse, sondern gleicher-maßen um Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Bei den Bildern findet man etwa die mit Hakenkreuzen geschmückte Auslage der Wolfratshauser Metzgerei Huber oder ein Foto, das im September 1945 die Generäle Eisenhower und Patton vor dem Eingang des heutigen Badehauses zeigt. „Wir träumten von Anfang an von einem Zeitstrahl, konnten ihn uns aber nicht leisten. Nun ist es nach zehn Jahren möglich geworden“, so Krafft.

Projektmitarbeiterin Sarah Lex betont, wie schwer es war, aus der Vielzahl von Bildern die besten auszuwählen mit dem Ziel, alle Stränge zu verknüpfen und niemanden zu vergessen. Die Mühe wird belohnt, denn für die Besucher ist der Zeitstrahl ein Eyecatcher.

Weitere Neuerungen im Erinnerungsort Badehaus in Wolfratshausen

Zum Geburtstag wartet der Erinnerungsort aber noch mit weiteren Novitäten auf. Im Kellerraum des religiösen Lebens ist über dem Bild von Rabbi Halberstam ein hölzerner Thorazeiger zum Deuten in den Thora-Rollen zu sehen, gut 100 Jahre alt. Im Max-Mannheimer-Forum ist eine neue, eindrucksvolle Unterstützertafel zu sehen, im „Roten Salon“ der NS-Zeit sind wesentliche Exponate nun in roten Holzkästen ausgestellt. Im „Blauen Salon“ der DP-Zeit von 1945 bis 1956 ist eine frühe Zeitung, noch in lateinischen Lettern gesetzt, zu bewundern. Im „Grünen Salon“ der Heimatvertriebenen ist neben dem fiedelnden Lehrer Rudolf Baumgartl eine sogenannte Flüchtlingsgeige ausgestellt, und neu ein Faksimile der Urkunde vom 7. November 1957, die den Übergang von Föhrenwald zum neuen Namen Waldram dokumentiert.

Der Karte der neuen Wohnsitze der letzten 768 Föhrenwalder DPs ist neu eine Karte der Geburtsorte der ersten heimatvertriebenen Waldramer zur Seite gestellt – gleichsam als Verbindung von DP-Lager und neuer Siedlung. Neu sind ebenfalls die 24 Porträts jüdischer Zeitzeugen im hinteren Treppenhaus, die die Fotografin Justine Bittner aufnahm – „sie führen den Besucher in den Wald der Erinnerungen hinauf“, so Sybille Krafft.

Dieter Klug

Nächste Veranstaltungen im Erinnerungsort Badehaus:

Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr: künstlerische Intervention von Michael von Brentano – Vernissage und Dokumentarfilm;

Sonntag, 6. November, 18 Uhr: Heimat geht durch den Magen. Festakt zu 65 Jahre Waldram mit Zeitzeugen, Ausstellung und Musik;

Näheres unter www.erinnerungsort-badehaus.de

