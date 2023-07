Gemüse und Kräuter aus Kinderhand: Neues Hort-Projekt am Klein-Anwesen vorgestellt

Von: Peter Herrmann

Die Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrats warfen am Donnerstag einen Blick ins Klein-Anwesen. Dort soll eine Außengruppe des Integrativen Kinderhorts untergebracht werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Garten des Klein-Anwesen jäten und pflegen bald die Mädchen und Buben des Integrativen Kinderhorts Wolfratshausen die Beete.

Wolfratshausen – Einen herzlichen Empfang bereiteten zahlreiche Kinder am Donnerstag den Mitgliedern des Kulturausschusses und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit den beiden Hortleiterinnen Anna Eibl und Julia Brandmeier servierten die Mädchen und Buben Holunderblütensirup. Das erfrischende Getränk ist eines von vielen Produkten eines neuen Projekts der Hort-Außengruppe im Klein-Anwesen. „Wir wollen, dass sich unsere Kinder als selbstwirksam erleben – nicht virtuell, sondern geerdet“, betonte Fritz Meixner.

Der Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV) Wolfratshausen erinnerte an den im April gefassten Beschluss des Stadtrats, das Erdgeschoss des seit Jahren leer stehenden Klein-Anwesens zu sanieren und dort eine Außengruppe des Integrativen Kinderhorts einzurichten. Mit der Durchführung der baulichen Maßnahmen wurde die Dienstleistungsgesellschaft der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (StäWo) beauftragt.

„Nach derzeitigem Planungsstand können die notwendigen Arbeiten bis zum 12. September abgeschlossen werden“, prognostizierte StäWo-Geschäftsführer Robert Alischer. Für das Mobiliar beantragte der KJFV einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 33 100 Euro, den der Kulturausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung, die sich an die Ortsbesichtigung anschloss, ohne Debatte einstimmig bewilligte. Für die Umgestaltung eines Teilbereiches der Aula der Schule Waldram zu einem zusätzlichen Essensbereich stellte das Gremium weitere 6500 Euro bereit.

Dass im Garten des Klein-Anwesens an der Bahnhofstraße vier Hochbeete, zwei Tiefbeete und ein Blumenbeet entstanden sind, ist laut Meixner nicht zuletzt dem guten Zusammenspiel von Kirche, Kolping und Kommune zu verdanken. So könne die Kolpingfamilie nach wie vor eine Hütte auf dem Areal als Lagerstätte für den Maibaum und andere Gegenstände nutzen.

Ein Anwesen für soziale Zwecke – Projekt voll im Sinne der Erblasserin Antonia Klein

KJFV-Geschäftsführer Meixner dankte zudem dem im Februar dieses Jahres verstorbenen Bürgermedaillenpreisträger Karlheinz Rau, der die Realisierung des Projekts durch eine Bitte um Spenden unterstützte. „Wir müssen den Kindern etwas von der Schöpfung geben“, zitierte Stadtverwaltungsmitarbeiter Martin Melf den Verstorbenen.

So bauen die derzeit 25 Kinder der Hort-Außengruppe nun Minze, Mais, Erbsen, Radieschen und Zucchini an. Die Kinderhortleiterinnen Anna Eibl (Wolfratshausen) und Julia Brandmeier (Waldram) berichteten, dass die Kinder Kompost ausgegraben und damit die Beete befüllt haben. Zudem galt es, Sträucher zu schneiden und Grasnarben zu entfernen.

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne), die die Sitzung des Kulturausschusses leitete, zeigte sich nach dem Besuch sehr angetan. „Dieser Garten ist sehr einladend und erfüllt auch den Wunsch der Erblasserin“, lobte sie. Die 2012 im Alter von 91 Jahren verstorbene Antonia Klein hatte die Immobilie und das Grundstück jeweils zur Hälfte der Stadt und der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas überlassen. Klein verfügte in ihrem Testament, dass ihr Anwesen für soziale Zwecke genutzt werden muss.

Der Kinderhort soll im Klein-Anwesen allerdings nur temporär eine Heimat finden. Wie berichtet hat die Seniorenvertretung ein Nutzungskonzept erarbeitet: Im künftigen „Haus der Begegnung Antonia Klein“ sollen diverse Beratungsangebote der Stadt und von Vereinen für Familien und Senioren untergebracht werden.

