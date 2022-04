Öffentliche Boulebahn seit fast einem Jahr blockiert: Das ist die Spielverderberin

Von: Carl-Christian Eick

Blockiert seit fast einem Jahr die Boulebahn an der alten Floßlände, die die Stadt Wolfratshausen vor rund acht Jahren hat anlegen lassen: eine ungenutzte Holzhütte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine ungenutzte Holzhütte blockiert seit fast einem Jahr die Boule- und Bocciabahn in Wolfratshausen. Ein Schildbürgerstreich?

Wolfratshausen – Vor rund acht Jahren entschied sich der Bauausschuss des Stadtrats auf Antrag der SPD einstimmig, an der alten Floßlände eine Boulebahn anlegen zu lassen. Seither wird die Möglichkeit, unter freiem Himmel am Ufer der Loisach dem Kugelsport frönen zu können, von der Touristikmanagerin im Rathaus, Gisela Gleißl, kräftig beworben. Doch seit fast einem Jahr stoßen die Boule- und Boccia-Freunde an dem idyllisch gelegenen Plätzchen zwischen Maibaum und Wirtshaus Flößerei auf ein unüberwindbares Hindernis: Mitten auf der Spielfläche steht seit Juli vergangenen Jahres eine Holzhütte ohne erkennbaren Verwendungszweck. Ein klassischer Fall von Schildbürgerstreich?

Öffentliche Boulebahn in Wolfratshausen seit Flussfestival 2021 blockiert: Das ist die Spielverderberin

Ihren ersten Härtetest bestand die seinerzeit nagelneue Boulebahn an der alten Floßlände im Jahr 2014. Im Rahmen eines Grillfests des Grünen-Ortsverbands maßen der damalige Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller (SPD) und Grünen-Stadträtin Annette Heinloth in puncto Präzisionssport ihre Kräfte. Der Ausgang des Wettstreits ist nicht überliefert, allerdings lobte Schnaller die neue Sportstätte in der Loisachstadt nach deren offizieller Einweihung in einer Stadtratssitzung über den grünen Klee: „Die Bahn ist so lang, dass wir eine Weltmeisterschaft drauf spielen könnten, das ist wunderbar.“ Schnaller regte lediglich an, die Spielfläche mit einem Holzbalken vom Fußweg abzugrenzen („damit die Kugeln nicht bis sonstwo rollen“) und ein wenig Sand aufzubringen, „damit es weniger wellig ist“.

Boule-Kugeln kann man sich im Wirtshaus Flößerei ausleihen

„Der an der Loisach gelegene Boule- und Bocciaplatz lädt zum Mitfiebern, Wetteifern und Lachen beim Spiel mit Ihren Mitmenschen ein“: Mit diesen Worten wirbt die Kommune für den kostenlosen Zeitvertreib. Wer selbst keine Boule-Kugeln besitzt, „kann sich an das Wirtshaus Flößerei wenden“. Doch so oder so: Seit Juli vergangenen Jahres, seit dem Flussfestival 2021, blockiert eine seither offenbar ungenutzte Holzhütte die Boulebahn.

Warum steht die Hütte da, wo sie nichts zu suchen hat?

Um die Frage zu beantworten, warum das so ist, braucht unsere Zeitung mehrere Anläufe. Einmal liegt der Ball im Spielfeld von Stadtmanager Dr. Stefan Werner, dann im Spielfeld von Tourismusmanagerin Gleißl. Dann wiederum kickt der Stadtmanager die Kugel ins Spielfeld von Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier, Leiterin des Flussfestivals 2021. Nach dem (zurückliegenden) sonnigen Osterwochenende wolle sie Licht ins Dunkel bringen, doch Andreas Kutter, Mitarbeiter im Rathaus-Referat Stadtmarketing, bittet auf Nachfrage erneut um Geduld: Kollegin Schretzenmaier sei aufgrund einer beruflichen Fortbildung erst in der nächsten Woche wieder erreichbar.

Vize-Bürgermeister kündigt an: „Die Hütte kommt weg“

Schließlich ergreift Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der derzeit Rathauschef Klaus Heilinglechner vertritt, kurzerhand die Initiative und zeigt ein Herz für die Boule- und Boccia-Freunde in der Flößerstadt. Zwar lasse sich nicht endgültig klären, warum die Holzhütte seit fast einem Jahr an einem Ort steht, an dem sie nichts zu suchen hat. Doch wichtig ist allein: „Die Hütte kommt am nächsten Montag weg“, sagt Eibl nach Rücksprache mit dem Bauhof der Stadtwerke. (cce)

