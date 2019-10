Ohne Auto geht es auf dem Land nicht

In Deutschland machen immer weniger junge Leute den Führerschein. Im Landkreis bestätigt sich dieser Trend nicht.

VON JONAS NAPILETZKI

Bad Tölz-Wolfratshausen– Bundesweit machen immer weniger Menschen den Führerschein. Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts belegen, dass die Zahl junger Menschen, die eine Fahrerlaubnis besitzen, seit Jahren kontinuierlich abnimmt. 2010 durften noch knapp fünf Millionen junge Erwachsene zwischen 17 und 24 Jahren Auto, Roller, Motorrad und Co. steuern. Zum Stichtag 1. Januar 2019 waren es nur noch rund 4,4 Millionen. Hintergrund dieser Entwicklung ist der demografische Wandel: Es gibt einfach immer weniger junge Menschen in dieser Altersklasse. Zudem leben viele in Ballungszentren und Großstädten, in denen der öffentliche Personennahverkehr gut ausgebaut ist.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bestätigt sich dieser Trend nicht. In den vergangenen neun Jahren hat sich die Zahl der Neu-Autofahrer kaum verändert. „Jedes Jahr erteilt das Landratsamt rund 1500 neue Führerscheine“, berichtet Pressesprecherin Sabine Schmid. Etwas mehr als die Hälfte der Fahrschüler nehmen am begleiteten Fahren teil – sie erwerben ihren „Lappen“ also schon mit 17 Jahren.

Johannes Fischer ist über die Zahlen zwischen der Jachenau und Icking nicht verwundert. „Als Dietramszeller bin ich auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen“, sagt der 19-Jährige, er kommt aus dem Ortsteil Linden. Schon mit 15 Jahren hatte er sich in der Fahrschule angemeldet. Ein Jahr später knatterte er mit einer „Ape“ durch den Landkreis. Das italienische Dreirad tauschte er später gegen ein Leichtkraftrad ein. „Mit 17 bin ich begleitet Auto gefahren“, erinnert sich Fischer. Mit der Volljährigkeit kam schließlich die Erlösung: „Ohne Auto geht es heute nicht mehr“, stellt der Azubi klar.

Damit steht der Dietramszeller nicht alleine. „In unserer ländlichen Gegend hat der Führerschein immer noch einen hohen Stellenwert bei den Jugendlichen“, sagt Martina Uhlig. Die Mitinhaberin der Wolfratshauser „Fahrschule km/h“ fährt mit ihren Schülern regelmäßig durch den Landkreis. Dabei fällt ihr auf: „Die Dörfer sind öffentlich schlecht angebunden, und auf die S-Bahn ist auch kein Verlass.“ Zudem stünden – anders als in der Stadt – meist genügend Parkplätze bereit. „Für die jungen Leute gibt es also keinen Grund, auf die Freiheit zu verzichten“, sagt die 37-Jährige. Dass die Zahl der Führerscheinanwärter im Landkreis trotz des demografischen Wandels konstant gleich hoch bleibt, erklärt sich Uhlig mit dem Zuzug in die Region. „Dadurch wird sich für uns Fahrschulen nicht viel verändern“, prognostiziert die 37-Jährige.

Gabriel Tietze ist auf eine Fahrerlaubnis eigentlich nicht angewiesen. Der Geretsrieder macht eine Ausbildung in seiner Heimatstadt. Privat nutzt er das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Trotzdem macht der 16-Jährige gerade seinen Führerschein. „Ich bin froh, wenn ich das Rad auch mal stehen lassen kann“, sagt Tietze. Für ihn ist die Fahrerlaubnis auch eine Zukunftsinvestition. „Vielleicht brauche ich den Schein ja mal beruflich“, stellt der Azubi fest.

