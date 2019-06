Ohne Mensch hätte es der Wald schwer

Es grünt so grün: (v. li.) Johann Killer, Robert Nörr und Florian Loher zeigen im Wolfratshauser Bergwald, welche Baumarten auf kleinstem Raum gedeihen.

Artenvielfalt

Selten wurde so intensiv über Artenvielfalt gesprochen wie derzeit. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Wald. Ohne menschliches Zutun würden sich dort nicht so viele Arten tummeln.