„Wir brauchen diese Parkplätze“: Kommt jetzt doch das Parkhaus am Hatzplatz?

Von: Dominik Stallein

Ein Parkhaus am Hatzplatz? Die Stadträte Dr. Manfred Fleischer (li.) und Helmut Forster plädieren für den Bau eines solchen. Den Antrag haben sie im Rathaus eingereicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Wolfratshauser Liste legt einen Antrag für einen Neubau am Hatzplatz vor. Die Fraktion möchte ein Parkhaus auf dem Areal.

Wolfratshausen – Parkraum zählt in der Loisachstadt zu einem der am häufigsten diskutierten Themen. Die Frage, wo und wie künftig neue Stellflächen entstehen sollen, wurde zwar häufig besprochen, aber bislang nicht mit einem Bauprojekt beantwortet. Die Wolfratshauser Liste möchte das ändern: Die Fraktion hat den Antrag gestellt, ein Parkhaus auf dem Hatzplatz zu errichten. In der Stadtratssitzung im Mai soll das Gremium darüber entscheiden.

„Wir halten das für den idealen Platz“, sagt Fraktionssprecher Helmut Forster. Zum einen, weil für das Areal bereits ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt, der ein Parkhaus ermöglicht. Zum anderen, weil andere Örtlichkeiten weniger geeignet seien: So ist die Zu- und Ausfahrtsituation des Parkplatzes hinter dem Sparkassen-Hochhaus schon jetzt problematisch: Es gibt nur den Stich am Hammerschmiedweg.

Der Antrag der Wolfratshauser Liste ist recht offen gehalten. So möchte die Fraktion Bürgermeister und Verwaltung damit beauftragen, „Planungen für ein altstadtnahes Parkhaus am Hatzplatz bei einem sachkundigen Planungsbüro in Auftrag zu geben“. Über die konkrete Größe und die Zahl der Stellplätze gibt es im Antrag keine Angaben. „Bislang sind wir immer von 150 Parkplätzen ausgegangen“, sagt Forster. Vielleicht ergeben sich durch das Parkraumkonzept – es wurde den Stadträten am Dienstagabend nach Redaktionsschluss präsentiert – neue Erkenntnisse. Die Marke von 150 Plätzen hält Forster aber für ausreichend. „Das wäre mehr als die doppelte Anzahl an dieser Stelle.“ Durch den Bebauungsplan würde sich eine Diskussion über den Umfang des Bauwerks erledigen.

Parkhaus für Wolfratshausen: Forster weiß, dass es „immer gewisse Widerstände“ gibt

Die Wolfratshauser Liste erhofft sich bei der Planung „Vorschläge für ein landschaftlich angepasstes, für die Anwohner verträgliches und ökologisch konzipiertes Parkhaus mit Begrünung und Photovoltaik-Modulen“. Forster ist sich darüber im Klaren, dass es bei einem solchen Bauprojekt „immer gewisse Widerstände“ geben könne. „Aber wir möchten einen Bau, der gefällig und verträglich für das Umfeld ist.“ Auch die Belange der Feuerwehr – explizit die Zufahrt zum Gerätehaus am Hatzplatz – müssten unbedingt beachtet werden.

Hatzplatz: Ein Parkhaus in Wolfratshausen scheiterte vor wenigen Jahren

Damit all diese Kriterien erfüllt werden, hält Forster es für wichtig, dass die Stadt das Parkhaus entweder selbst konzipiert oder eng in die Planung eingebunden wird. So könne auch eine Wiederholung des jüngsten Rückschlags in der Parkplatzfrage vermieden werden: Vor etwa drei Jahren platzte der Plan der eigens dafür gegründeten „PaWo“ – kurz für Parkhaus Wolfratshausen –, einen solchen Bau auf dem Areal an der Loisach zu errichten. Dem Großteil des Stadtrats missfiel die Dimension des Vorhabens der Tölzer GmbH. „Wir möchten diesmal, dass es sich mit den Wünschen der Stadt deckt“, betont Forster.

„Wir brauchen diese Parkplätze“: Wolfratshauser Liste stellt Antrag

Auch deshalb sei der Antrag seiner Fraktion noch nicht auf den Quadratzentimeter genau formuliert: „Wir wollen keine Zentimeterdiskussion lostreten“, sagt er. Wichtiger sei es, eine Planung auf den Weg zu bringen, hinter der sich der Stadtrat versammeln könne. „Wir glauben, dass bei dem Wunsch nach einem Parkhaus am Hatzplatz große Einigkeit besteht.“ Bürgermeister Klaus Heilinglechner etwa hatte in einem Interview mit unserer Zeitung zum Jahreswechsel ähnliche Überlegungen geäußert.

Forster hofft auf einen deutlichen Beschluss pro Parkhaus. „Wir brauchen diese Parkplätze.“ Außerdem hält die Liste – so geht aus ihrem Antrag hervor – neue Stellplätze für eine „entscheidende Voraussetzung für eine Weiterführung und Umsetzung der Altstadterneuerung“. Wie berichtet soll der ruhende Verkehr in diesem Zug weitestgehend aus der Marktstraße verschwinden.