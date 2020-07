Parkhaus am Hatzplatz: Ex-Stadträtin plädiert für umfassende Neuplanung

Der Deal für das geplante Parkhaus am Hatzplatz ist geplatzt. Ex-Stadträtin Dietlind Diepen plädiert nun für eine umfassende Neuplanung. Dazu hat sie bereits konkrete Vorschläge.

Wolfratshausen – Seit mehr als 50 Jahren wohnt Dietlind Diepen am Eichheimweg, im Bergwald hoch über den Dächern der Flößerstadt. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum die 82-Jährige, die 22 Jahre im Stadtrat saß, das Große und Ganze im Blick hat – und nie für Insellösungen zu haben war, wenn es um die Entwicklung der Kommune ging.

Projekt Hatzplatz zurückgestellt - in Diepens Augen „wunderbar“

Die jüngste Entscheidung des Stadtrates, den Erbpachtvertrag mit der Parkhaus Wolfratshausen GmbH aufzulösen, das heißt, das Projekt Hatzplatz-Parkhaus zurückzustellen, ist in ihren Augen „wunderbar“. Denn nun sei der Weg frei für eine umfassende Planung, so ihre persönliche Meinung.

Der ursprüngliche Bebauungsplan für den Hatzplatz stammt aus dem Jahr 1973. Schon zu dieser Zeit sei der Bau eines Parkhauses auf dem Areal debattiert worden, erinnert sich Diepen. Doch bis auf den Tag blieb ein solches Vorhaben politisch umstritten.

„Mich hat der Hatzplatz bis heute nicht losgelassen“, sagt Diepen, Vorstandsmitglied des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW), im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie legt aber Wert auf die Feststellung, „dass wir gesamtplanerisch weiterkommen müssen“.

„Gesamtplanerisch weiterkommen“

Diepen erinnert an den Vorstoß der LAW, das westliche Loisachufer (Rathausseite) aufzuwerten. 2013 setzte sich das Wolfratshauser Architekturbüro Adldinger in einem von der LAW initiierten Ideenwettbewerb durch – das ausgefeilte Konzept ist auf einer großen Schautafel nahe des Sebastianistegs zu sehen. Doch umgesetzt wurde es bislang nicht. Ein Grund: Der Uferneugestaltung würden rund 50 Parkplätze zum Opfer fallen, für die an anderer Stelle Ersatz geschaffen werden muss.

Ende 2017 entschied sich der Stadtrat deswegen für den Bau eines Parkhauses auf dem Hatzplatz. Kürzlich erfolgte die Rolle rückwärts, der Erbpachtvertrag mit dem Investor aus Bad Tölz wurde aufgelöst (wir berichteten).

Man müsse natürlich wissen, was man wolle, rüffelt Diepen ihre Amtsnachfolger. Sie räumt ein, dass mittlerweile ein Parkdeck am Paradiesweg in Planung ist – der Bauantrag der Stadt liegt laut Bürgermeister Klaus Heilinglecher derzeit zur Prüfung im Landratsamt.

„Gärtner-Platz“ als Grundlage für weitere Entscheidungen

Doch etwas mehr als 100 Stellflächen, die künftig am Paradiesweg auf zwei Geschossen zur Verfügung stehen sollen, lösen das Problem in Diepens Augen nicht. Sie plädiert dafür, noch einmal einen Blick auf den Vorschlag des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans Gärtner zu werfen.

Der hatte vor einigen Jahren den Hatzplatz auf dem Reißbrett neu aufgeteilt und so aus aktuell rund 100 ebenerdigen gut 140 Pkw-Parkplätze gemacht. Der „Gärtner-Platz“, so die 82-Jährige mit einem Lächeln, „könnte als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen“.

Nicht zu vergessen: Für die Wolfratshauser Feuerwehr, deren Gerätehaus direkt an den Hatzplatz grenzt, sucht die Kommune bekanntlich einen neuen Standort. „Somit könnte man das Areal gedanklich in die Planungen mit einbeziehen“, schlägt Diepen vor.

Feuerwehr-Areal mit in Planungen einbeziehen

Vielleicht biete sich ein zusätzlicher Platz „für ein kleines, städtebaulich vertretbares Anliegerparkhaus“, regt sie an – und vor ihrem geistigen Auge verschwindet die unansehnliche Garagenzeile am südlichen Ende des rund 1900 Quadratmeter großen Hatzplatzes.

Die Schaffung von zusätzlichem Parkraum, die Neugestaltung des westlichen Loisachufers und die beschlossene Aufwertung der Altstadt: Für Diepen sind diese Vorhaben eng miteinander verwoben, „das eine bedingt das andere“.

Doch der Stadtrat müsse endlich den Start- statt immer wieder den Resetknopf drücken: „Ich hoffe, dass sich die neuen Stadträtinnen und Stadträte nicht von den ständigen Bedenkenträgern beeinflussen lassen.“

Altstadt, Loisachufer und Hatzplatz als „stimmiges Gesamtkonzept“

Ihr größter Wunsch? „Altstadt, Loisachufer, Hatzplatz als stimmiges Gesamtkonzept, als ansprechendes Ensemble“, antwortet die 82-Jährige. Wenn sie aus dem Bergwald auf ihre Heimatstadt blickt, in der sie seit 1968 lebt, „sehe ich leider noch einen Flickerlteppich“.

cce