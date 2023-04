Jungen spielen mit Eisenstangen - Polizei ermittelt wegen Eingriff in den Straßenverkehr

Von: Dominik Stallein

Gefährliches Spielzeug: Die Polizei Wolfratshausen (Symbolbild) sucht zwei Buben, die mit Eisenstangen für riskante Situationen gesorgt haben. © Philipp von Ditfurth/dpa

War es ein unüberlegter Streich oder eine bewusste Gefährdung des Straßenverkehrs? Zwei Buben hatten für große Gefahr im Straßenverkehr gesorgt. Ein 63-Jähriger passte gut auf.

Wolfratshausen - „Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn es keinen aufmerksamen Zeugen am gestrigen Mittag in der Auenstraße in Wolfratshausen gegeben hätte“, schreibt die Wolfratshauser Polizei in ihrem Pressebericht. Ein 63-jähriger Passant hatte nicht nur gut aufgepasst, sondern noch dazu eine hochriskante Situation aufgelöst.

Wolfratshausen: Polizei ermittelt - zwei Buben sorgen mit Eisenstangen für gefährliche Situationen

Zunächst waren ihm zwei Jungen im Alter von etwa 10 Jahren in der Auenstraße aufgefallen. Sie waren mit Eisenstangen ausgerüstet. Als er später mit seinem Pkw die Straße entlang fuhr, bemerkte der 63-Jährige beim Abbiegen, dass mitten auf der Auenstraße diese Stangen abgestellt worden waren - und eine Gefahr für den Verkehr bedeuteten. „Der Mann entfernte nicht nur die Gegenstände sondern warnte auch noch Fahrzeuge, die in der Nähe unterwegs waren“, so Vize-Dienststellenleiterin Christina Loy. „Ein über die Gegenstände fahrendes Auto wäre sicher beschädigt worden“, erklärt sie. Was hätte passieren können, wenn ein Motorrad- oder Fahrradfahrer über die in die Luft ragenden Stangen gefahren wäre, möchte sie sich gar nicht ausmalen.

Deshalb ermittelt die Polizeiinspektion Wolfratshausen nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ob es lediglich ein unüberlegter Streich von zwei Jungen war oder ein bewusster Versuch, den Verkehr in der Straße zu beeinflussen, bleibt zu ermitteln. In jedem Fall werden Personen, die Hinweise zu den beiden Jungen geben können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen als Zeugen unter der 081717/42110 zu melden.

