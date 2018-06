Polizei fahndet: Radfahrer verfolgt Schülerinnen und fasst Mädchen (12) ans Gesäß

Ein zirka 30 Jahre alter Mann hat zwei Schülerinnen belästigt. Laut Polizei fasste der Unbekannte einem der Mädchen ans Gesäß. Der Mann war nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen.

Wolfratshausen – Ein zirka 30 Jahre alter Mann hat zwei Schülerinnen belästigt. Laut Polizei fasste der Unbekannte einem der Mädchen ans Gesäß. Die Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag, die Schülerinnen (zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt), waren gegen 13.15 Uhr auf dem Fahrradweg von Wolfratshausen unterwegs in Richtung Geretsried. „Auf Höhe Waldram wurden die jungen Fahrradfahrerinnen von einer bislang unbekannten Person verfolgt“, berichtet Hauptkommissar Steffen Frühauf. Der etwa 30 Jahre alte Mann fuhr schließlich mit seinem Rad langsam an den Mädchen vorbei. Dabei griff er der Zwölfjährigen, die laut Polizei „der Witterung gemäß leicht bekleidet war“, ans Gesäß. Die Mädchen hatten zu diesem Zeitpunkt kurz angehalten. Frühauf: „Im Anschluss an diese fragwürdige Aktion setzte der Mann seine Weiterfahrt wortlos in Richtung Geretsried fort.“

Das zwölfjährige Mädchen war schockiert und berichtete zuhause ihrer Mutter von dem für sie sehr unangenehmen Vorfall. Der Mann war den Kindern nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen. Bereits am Mittwoch hatte er die Mädchen auf Höhe des Lehrbienenstandes an der B 11 „auffällig angestarrt“, so der Hauptkommissar. Der Gesuchte ist zirka 1,70 Meter groß, von normaler Statur und hat schwarze, leicht gewellte Haare, die an der Seite gekürzt und oben etwas länger sind. Zur Tatzeit trug er ein schwarz-orange-quergestreiftes Polohemd und dunkle Schuhe. Unterwegs war der Mann mit einem hell lackierten, älteren Damenfahrrad. Die Polizei Wolfratshausen führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0 81 71/4 11 10 um Hinweise. cce

