Wolfratshausen: Post an der Bahnhofstraße schließt - wie es jetzt weitergeht

Von: Peter Herrmann

Der Räumungsverkauf läuft. Am 31. März schließt das Schreibwarengeschäft Grabein & Sedlmeyr und damit auch die Post-Agentur an der Bahnhofstraße. © Peter Herrmann

Eine Anlaufstelle in Wolfratshausen bricht weg: Die Poststelle an der Bahnhofstraße schließt Ende März. Die Suche nach Nachfolgern läuft.

Wolfratshausen – Fast 13 Jahre lang führten Dieter Sedlmeyr und Stefan Grabein an der Bahnhofstraße 21 ein Schreibwarengeschäft mit drei integrierten Postschaltern. Diese Ära endet am 31. März 2022. Der Grund: Die beiden Betreiber gehen in den Ruhestand. Wo und wann eine neue Post-Agentur in Wolfratshausen eröffnet wird, steht noch nicht fest.

„Die Kündigung des Mietvertrages ging von uns aus. Wir haben beide das Alter erreicht, um aufzuhören“, sagt Stefan Grabein. Der heute 64-Jährige hatte zusammen mit seinem einem Jahr jüngeren Partner Dieter Sedlmeyr das Ladengeschäft an der Bahnhofstraße am 1. September 2009 eröffnet und damit die Nachfolge der schräg gegenüberliegenden Post-Filiale übernommen.

Bei Aldi und Rewe gibt es Servicestationen, aber die Anlaufstelle schließt

„Wir haben den Bürgermeister schon Ende des vergangenen Jahres informiert“, erklärt Grabein weiter. Rathauschef Klaus Heilinglechner und Stadtmanager Dr. Stefan Werner setzten sich daraufhin mit den Entscheidungsträgern der Post in Verbindung, um auf eine rasche Nachfolgelösung zu drängen. „Ich finde das sehr schade, weil die Post in dieser zentralen Lage für unsere Stadt eine wichtige Institution war“, bedauert Heilinglechner die Schließung. Wenigstens gebe es beispielsweise mit „Krells Tabakwaren“ am Obermarkt sowie dem Rewe-Getränkemarkt und der Packstation beim Aldi am Hans-Urmiller-Ring weitere Servicestationen der Post.

Post betont: Neue Filiale soll eröffnen

Laut Sonja Radojicic, Leiterin Regionale Kommunikation Süd bei der Deutschen Post DHL Group, läuft die Suche nach einem Nachfolger für Grabein & Sedlmayr auf Hochtouren. „Wir möchten eine neue Partnerfiliale einrichten“, versichert sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Interessierte könnten sich direkt per E-Mail an die Vertriebsleitung (vl-freiburg@ deutschepost.de) wenden.

Post macht zu: Betreiber ist optimistisch - Frage nach Service-Umfang

Stefan Grabein ist sich zwar sicher, dass es bald einen Ersatz für den Postdienstleister an der Bahnhofstraße in Wolfratshausen geben wird. Ob die Kunden dort aber ein ähnlich umfassendes Serviceangebot vorfinden, bezweifelt er. „Ich kann mir vorstellen, dass gerade ältere Leute nur ungern aufs Online-Banking umsteigen und uns vermissen werden“, befürchtet sein Kollege Sedlmayr. Seit Montag dieser Woche läuft der Räumungsverkauf auf Schreibwaren und Büroartikel.