Probleme mit dem Biber? Die Biberberater des Landkreises finden eine Lösung

Im Landkreis gibt es zwei neue Biberberater: Dr. Manfred Fleischer und Lorenz Demmel. Sie kümmern sich ehrenamtlich, informieren über die Tiere und helfen bei Problemen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit Dr. Manfred Fleischer und Lorenz Demmel hat das Landratsamt zwei weitere ehrenamtliche Biberberater ernannt. Damit stehen insgesamt fünf Berater zwischen Isar und Loisach zur Verfügung. „Dr. Manfred Fleischer und Lorenz Demmel beraten Kommunen und Bürger bei Biberproblemen an Kläranlagen und Kleinkläranlagen im nördlichen Landkreisgebiet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Erreichbar sind sie über die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt.

Die Rückkehr des streng geschützten Bibers nach Bayern ist ein Erfolg des Naturschutzes. Nach der Ausrottung des Nagers 1869 entwickelte sich seit Anfang der 1980er Jahre bis zum Jahr 2010 ein Bestand von etwa 16.000 Exemplaren bayernweit. „Die Population wird noch weiter wachsen“, heißt es in der Mitteilung. So auch im Landkreis, wo das Tier schon viele Gewässer besiedelt. Aus Sicht der Naturschützer ist dies nur zu begrüßen: Dort, wo Biber Dämme bauen, Gewässer stauen, Gehölze fällen und Ufer umgestalten, profitieren zahlreiche andere Arten von den geschaffenen Biotopen. „Im Biberrevier explodiert die Artenvielfalt“, stellt Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts, fest. Es gibt aber auch eine andere Seite: An Gewässern, an denen ein Uferstreifen fehlt, kollidiert das Treiben des Bibers mit der Landnutzung durch den Menschen. So können etwa Biberdämme zu Überflutungen in Wohngegenden und auf landwirtschaftlichen Flächen führen. Auch Fraßschäden an Feldfrüchten sowie die Fällung von Bäumen zählt Peischer als unliebsame Begleiterscheinungen auf. Um Lösungen und Kompromisse zu finden, mit denen Mensch und Biber leben können, wurde das Bibermanagement in Bayern eingeführt.

Lesen Sie auch: Gezwitscher hinter Gittern: Geretsrieder Vogelhaus ist nach Randalen eingezäunt

Ein Teil dieses Managements ist die schnelle Hilfe der Biberberater: Sie informieren über die Gattung, zeigen Präventionsmaßnahmen auf, setzen sich bei der Problemlösung ein (zu der auch der finanzielle Ausgleich von Biberschäden gehört) und legen auch schon mal selbst Hand an. „Die ehrenamtlichen Biberberater sind das wichtige Bindeglied zwischen Bürger und unterer Naturschutzbehörde.“ sagt Landrat Josef Niedermaier.

Seit einigen Jahren sind Bernhard März und Nikolaus Schöfmann im nördlichen Landkreis sowie Gernot Walther im Süden als Biberberater im Einsatz. Unterstützung bekommen sie nun von Fleischer und Demmel, die vor Kurzem die Ausbildung zum geprüften Biberberater erfolgreich abgelegt haben. Beide sind beim Abwasserverband Isar-Loisachgruppe tätig. vu

Info

Das Landratsamt sucht dringend weitere Biberberater. Wer Interesse hat, meldet sich bei der Unteren Naturschutzbehörde, Telefon 0 80 41/ 50 51 18 und E-Mail umwelt@lra-toelz.de.

Auch interessant: Das steckt hinter den schwarzen Kästen im Geretsrieder Stadtwald