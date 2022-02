Projekt Surfwelle muss „abgewickelt werden“: Grünen-Stadtrat hakt nach

Von: Carl-Christian Eick

Stadtrat Dr. Hans Schmid (Grüne) hat Zweifel daran, dass die städtische Tourismusmanagerin qualifiziert ist, das Surfwellen-Projekt in Wolfratshausen abzuwickeln. © Hans Lippert

Die in Wolfratshausen geplante Surfwelle ist gestorben. Doch das Projekt muss noch formal „abgewickelt“ werden, so Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt.

Wolfratshausen – Der Stadtrat hat den beabsichtigten Bau einer künstlichen Surfwelle im Stadtteil Weidach in seiner jüngsten Sitzung einhellig verworfen (wir berichteten). Sollte es aufgrund aktueller Entwicklungen (der Hersteller der stählernen Wellen-Konstruktion hat der Kommune einen neuen, kostengünstigeren Vorschlag unterbreitet) nicht noch eine faustdicke Überraschung geben, muss das Projekt „abgewickelt werden“, so Dr. Hans Schmidt (Grüne) in der Stadtratssitzung in der Loisachhalle. Nach seiner Darstellung soll die städtische Tourismusmanagerin Gisela Gleißl mit dieser Aufgabe betraut werden. Ob sie dafür qualifiziert ist, stellte Schmidt infrage.

Stadtrat lehnte weitere 144.000 Euro für Surfwelle ab

Der Stadtrat hat es mit 23:0 Stimmen abgelehnt, weitere knapp 144 000 Euro in das Vorhaben zu investieren. Bei dieser Summe handelt es sich um Mehrkosten für die Wellenkonstruktion. Die Gesamtinvestition für das Projekt hätten sich demnach auf fast 1,4 Millionen Euro belaufen. Diese Summe, so Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung), sei trotz EU-Zuschuss sowie 125 000 Euro Spenden, die der Surferverein gesammelt hat, für die Stadt nicht darstellbar. Laut Rechnung des Rathaus-Referats Stadtmarketing hätte die Kommune unterm Strich gut 543 000 Euro zuschießen müssen. Viele Bürgervertreter fürchteten jedoch, dass es noch mehr als besagte 1,4 Millionen Euro werden könnten. Fritz Schnaller (SPD) sprach in der Sitzung von zwei Millionen Euro.

Was qualifiziert Tourismusmanagerin als „Projekt-Abwicklerin“?

Bis zum „Stopp“-Beschluss des Rates in der vergangenen Woche hatte die Stadt laut Bürgermeister Heilinglechner rund 200 000 Euro für Planungen, Gutachten und juristische Beratungen ausgegeben. Noch bezahlt werden müssen nach Heilinglechners Worten „laufende Aufträge“, die noch nicht abgerechnet seien. Für die „Abwicklung des Projekts“, so Stadtrat Schmidt, sei nach seinem Wissen die Tourismusmanagerin der Stadt, Gisela Gleißl, auserkoren. Sie betreute das Surfwellen-Vorhaben vonseiten der Kommune vom ersten Tag an. In der „Entwicklungsphase“ habe sie unstrittig gute Arbeit geleistet, stellte Schmidt anerkennend fest. Doch was qualifiziere Gleißl für den Job als „Projekt-Abwicklerin“?

Ich werde nicht öffentlich über Mitarbeiter richten.

Er werde „nicht öffentlich über Mitarbeiter richten“, antwortete Rathauschef Heilinglechner mit Nachdruck. Er wies stattdessen erneut auf den „äußerst komplexen Sachverhalt“ beim geplanten Bau der Surfwelle hin. „Niemand von uns hier ist Wasserbau-Ingenieur“, es gebe kaum Erfahrungswerte, auf die bei der Konstruktion einer künstlichen Welle zurückgegriffen werden könne. Genau aus diesem Grund habe die Stadt „Fachplaner und Ingenieure“ beauftragt. Konkret das Münchner Büro Fichtner, Water & Transportation sowie den in Köln beheimateten Wellenhersteller „Dreamwave“. Mit dem Ergebnis: „Jetzt fällt uns das alles auf die Füße.“ Wie berichtet übten Vertreter aller Stadtratsfraktionen scharfe Kritik an Planungsbüro und „Dreamwave“. Beide hätten immer wieder mit Kostensteigerungen überrascht.

In puncto Projektabwicklung wollte Stadtrat Schmidt nicht weiter insistieren. (cce)

