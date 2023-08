Psychiatrische Tageskliniken: Baustelle ist verwaist - das sagen Landratsamt und Investorin

Von: Carl-Christian Eick

Verwaist: Auf der Baustelle an der Königsdorfer Straße 17 in Wolfratshausen - hier sollen zwei Psychiatrische Tageskliniken entstehen - tut sich derzeit nichts. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen sollen zwei Psychiatrische Tageskliniken gebaut werden. Doch die Baustelle an der Königsdorfer Straße ist verwaist. Das Landratsamt und die Bauherrin erläutern auf Nachfrage unserer Zeitung den Status quo.

Wolfratshausen – Auf dem Grundstück an der Königsdorfer Straße 17, auf dem bisher das staatliche Forstamt stand, wollen die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) zwei Psychiatrische Tageskliniken errichten. Mit den Vorarbeiten ist wie berichtet begonnen worden – doch nun hat die kbo GmbH ihren Bauantrag zurückgezogen.

Nach dem Sommerferien sollte die Baugrube ausgehoben werden, die Kliniken für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche Anfang 2025 ihren Betrieb aufnehmen. Diesen „groben Zeitplan“ hatte Katharina Kopiecny, Geschäftsführerin der gemeinnützigen kbo-Lech-Mangfall-Kliniken GmbH, im Mai dieses Jahres im Gespräch mit unserer Zeitung entworfen. 250 Patienten, so Kopiecny, sollen pro Jahr in der Einrichtung in Wolfratshausen psychiatrische Hilfe bekommen. Seit geraumer Zeit gebe es im Landkreis auf diesem Sektor eine akute Unterversorgung, laut Kopiecny wird das Vorhaben von der bayerischen Staatsregierung finanziell unterstützt.

Bauausschuss nimmt das Thema kurzfristig von der Tagesordnung

Doch der Zeitplan scheint aus den Fugen zu geraten: In seiner Sitzung Mitte Juli hätte der Bauausschuss des Stadtrats über den Bauantrag der kbo entscheiden sollen – doch das Thema wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Zwar ist der Bebauungsplan für das Grundstück Königsdorfer Straße 17 bereits geändert worden, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neubauten zu schaffen – doch aktuell sind noch einige Fragen unbeantwortet.

Zu dem Projekt haben die Stadt nach öffentlicher Auslegung der Pläne mehrere Stellungnahmen erreicht. Derzeit steht nicht fest, ob aus rechtlichen Gründen eine erneute Auslegung nötig ist. Zudem war zu erfahren, dass die kbo einige Befreiungen von den Bestimmungen des Bebauungsplans wünscht. Dazu muss man anmerken: Die Bebauungsplanänderung ist von den Stadträten noch nicht als Satzung beschlossen – die Änderung hat somit noch keine Rechtskraft.

kbo reichte Bauantrag schon am 28. Juni beim Landratsamt ein

Das Rathaus-Referat Planen und Umwelt kam zu dem Schluss, dass die momentane „bauplanungsrechtliche Beurteilungsgrundlage“ dem geplanten Bauvorhaben an der Königsdorfer Straße entgegenstehe. Aus Sicht der Verwaltung könne das sogenannte gemeindliche Einvernehmen derzeit nicht erteilt werden. Wie gesagt: Das Thema verschwand ohne Diskussion von der Agenda des Fachausschusses.

Der Bauantrag wurde zurückgenommen. Wir warten auf einen neuen Bauantrag.

An dieser Stelle wird’s ein klein wenig kompliziert, denn: Die Genehmigungsbehörde ist de jure das Landratsamt in Bad Tölz. Und der Behörde schickte die kbo den Bauantrag bereits am 28. Juni – also vor der Sitzung des Bauausschusses, die rund zwei Wochen später stattfand. Das bestätigt die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer. Die Kreisbehörde kann das gemeindliche Einvernehmen der Kommunen durchaus ersetzen, das heißt, Bauanträge bewilligen, die von Stadt- oder Gemeinderäten abgelehnt werden. Im konkreten Fall geschieht jedoch zunächst gar nichts: „Der Bauantrag wurde zurückgenommen“, so Peischer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir warten auf einen neuen Bauantrag.“ Daher könne sie „Stand jetzt zur Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens noch nichts sagen“.

kbo-Sprecherin Michaely Suchy sorgt für Aufklärung

Für Aufklärung sorgt Michaela Suchy, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei den Kliniken des Bezirks Oberbayern: „Der Bauantrag von kbo wurde im Einvernehmen mit der Stadt Wolfratshausen und dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zurückgezogen. Grund hierfür ist, dass noch Änderungen am Bebauungsplan erforderlich sind.“ Suchy erläutert, dass der Antrag „im Moment ruht“ und „wieder aufgegriffen wird“, sobald die Änderungen des Bebauungsplans rechtsverbindlich sind. Suchy betont: „Unsere Planungen zur Realisierung der beiden Psychiatrischen Tageskliniken laufen unverändert weiter.“ (cce)

