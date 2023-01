Pünktlichkeit der S-Bahn: Pendler fordert „Schluss mit Tricksereien und Schönfärberei“

Von: Carl-Christian Eick

Die S7 zwischen dem Endhaltepunkt Wolfratshausen und der Landeshauptstadt München gilt nach Meinung vieler Pendler als unzuverlässig und unpünktlich. © Hans Lippert

Fried-Thorsten Jantzen hadert mit der Pünktlichkeitsstatistik der Deutschen Bahn. Jetzt hat der Wolfratshauser den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags eingeschaltet.

Wolfratshausen/München – Vor knapp zehn Jahren zog Fried-Thorsten Jantzen nach Wolfratshausen. Der bekennende Freund des Öffentlichen Personennahverkehrs arbeitet als Studiendirektor an einem Gymnasium im Münchner Stadtzentrum. Seit 2004 pendelt Jantzen unter Benutzung der S7 zwischen Loisach- und Landeshauptstadt von Montag bis Freitag hin und her. Besser gesagt: Er versucht zu pendeln. In Vertretung vieler Leidensgenossen hat er sich nun mit einer Petition an den Ausschuss für Eingaben und Beschwerden des Bayerischen Landtags gewendet: Die „Täuschungen bei der Pünktlichkeitsquote der S-Bahn“, so der Wolfratshauser, „müssen endlich ein Ende haben“.

Pünktlichkeit der S-Bahn: Pendler fordert „Schluss mit Tricksereien und Schönfärberei“

Schon Anfang November hatte Jantzen in einem Leserbrief an unsere Zeitung seine persönliche Pünktlichkeitsstatistik offengelegt. Zwischen 5. Oktober und 31. Oktober unternahm er 36 Fahrten mit der S7. Neun Verbinden entfielen komplett, nur zehnmal kam der Pendler nach den Maßstäben der Deutschen Bahn pünktlich. Maßstäbe, die Jantzen schlichtweg für „Trickserei“ hält, denn: „Züge, die ausfallen oder frühzeitig wenden, werden einfach nicht mitberechnet. Und: Die Pünktlichkeitsquote der S-Bahnen wie der S7, werden nicht an den Endpunkten berechnet.“

Vorwurf: Bayerische Eisenbahngesellschaft „ist untätig“

Der Studiendirektor liefert ein Beispiel: Eine S-Bahn mit drei Minuten Verspätung an der Hackerbrücke oder in Grosshesselohe „gilt insgesamt als pünktlich, auch wenn sie häufig zehn Minuten zu spät an der Endhaltestelle in Wolfratshausen ankommt.“ Jantzens Fazit: Die Aussagen der Deutschen Bahn zur Pünktlichkeit ihrer Züge „sind leider geschönt“. Er zitiert im Gespräch mit unserer Zeitung den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill: „Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe.“

Die „Tricksereien“ beenden könnte nach Worten des Wolfratshausers die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Die befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des Freistaats, ist Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, das heißt, plant, finanziert und kontrolliert den Personennahverkehr auf allen Gleisen in Bayern. Aber die BEG nehme es offenbar mit der Pünktlichkeitsstatistik nicht so genau – „sie ist untätig“.

Fried-Thorsten Jantzen: Der Berufspendler hadert mit der Pünktlichkeitsstatistik der Deutschen Bahn – und fordert nun ein Eingreifen der Landespolitik. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aus diesem Grund verlangt Jantzen jetzt, dass der Bayerische Landtag etwas unternimmt. Seine Petition hat das Ziel, dass die BEG aufgefordert wird, zeitnah „eine neue Pünktlichkeitsstatistik mit der Deutschen Bahn bezüglich der S-Bahn München zu vereinbaren“. Die Statistik soll von der BEG erhoben werden und ganz wichtig: „Sie weist die Pünktlichkeit aus der Sicht des Benutzers aus, zudem erfolgt eine Statistik separat für die Kernzeiten und die Statistik beinhaltet zukünftig auch die Ankunft am Zielort.“

Ich erhoffe mir von der Politik, dass endlich eine ehrliche Pünktlichkeitsstatistik vorliegt, denn nur auf dieser Basis können die S-Bahn-Probleme zukünftig endlich vernünftig und transparent angepackt werden.

Als Begründung führt der Petent unter anderem an: Mit der bestehenden Pünktlichkeitsstatistik „hat die Deutsche Bahn ein statistisches Eigeninteresse, Züge ausfallen zu lassen oder vorzeitige Zugwendungen durchzuführen“. Diese Praxis gehe zu Lasten Tausender Benutzer auf den Außenästen der S-Bahn, gibt Janzten den Landespolitikern zu bedenken. Zudem ließen sich „konkrete Probleme“ im S-Bahn-Netz durch „eine ehrliche benutzeraffine Pünktlichkeitsstatistik aufdecken“ – nicht durch „Schönfärberei“ von Statistiken.

Landtagsabgeordnete behandeln die Petition voraussichtlich am 24. Januar

Jantzen hat am Donnerstag eine E-Mail vom Landtagsamt bekommen: Seine Petition wird voraussichtlich am 24. Januar im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr öffentlich behandelt. Geprüft haben den Antrag Der CSU-Landtagsabgeordnete Josef Schmid (Stimmkreis München-Pasing) sowie Sebastian Körber (FDP) aus dem Wahlkreis Oberfranken. Sie liefern den übrigen Mandatsträgern eine kurze mündliche Zusammenfassung.

Große Hoffnung, dass sich der Fachausschuss hinter seine Forderung stellt, hat der Wolfratshauser nicht. Doch er unterstreicht: „Ich erhoffe mir von der Politik, dass endlich eine ehrliche Pünktlichkeitsstatistik vorliegt, denn nur auf dieser Basis können die S-Bahn-Probleme zukünftig endlich vernünftig und transparent angepackt werden.“ (cce)

