Raiffeisenbank Isar-Loisachtal verzeichnet Bilanzgewinn

Die Rahmenbedingungen für Banken sind derzeit nicht leicht. Die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal verzeichnet dennoch für 2019 einen Bilanzgewinn von 2,6 Prozent.

BadTölz-Wolfratshausen – Aufgrund der Corona-Pandemie war die Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal (Rileg) vom Frühsommer auf den Herbst verschoben worden. Unter strengen Hygieneaspekten trafen sich die Mitgliedervertreter nun in der Loisachhalle. Vorstand und Aufsichtsrat legten ihnen trotz der schwierigen Zeiten eine positive Bilanz vor. Sie belegt einen konstanten Aufwärtstrend.

Nullzins-Politik und schwächelnde Wirtschaft machten der Bankenwelt in den vergangenen Jahren massiv zu schaffen. Doch der Raiffeisenbank gelang es nach eigenen Angaben, den Zehn-Jahres-Trend der Bilanzentwicklung aufrecht zu erhalten. Lag die Bilanzsumme im Jahr 2009 noch bei 415 Millionen Euro, so gaben die Vorsitzenden Uwe Massong und Stefan Bosch für 2019 eine Bilanzsumme in Höhe von rund 594 Millionen Euro bekannt – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,6 Prozent. Ein Plus von 5,6 Prozent bei den Kundeneinlagen trotz schwächelnder Zinsen dokumentiert das Vertrauen der Kunden in die regionale Genossenschaftsbank. Das Jahresergebnis vor Steuern betrug 5,7 Millionen Euro. Damit liegt die Rileg im bayerischen Vergleich über dem Durchschnitt der Geldinstitute im Genossenschaftsverband. Auch während der Pandemie ist die Entwicklung positiv. Gegenüber 2019 stieg die Bilanzsumme bis September 2020 um 8,5 Prozent. Unter anderem hatte die Bank noch rechtzeitig vor dem Lockdown ein telefonisch und online erreichbares Kunden-Service-Center eingeführt. Es musste sogar das Personal verstärkt werden.

Deutliche Kritik an der Bankenaufsicht

Nach einem intensiven Meinungsaustausch – die Mitgliedervertreter übten deutliche Kritik an der Bankenaufsicht BaFin, die mutmaßlich in den Wirecard-Skandal verstrickt ist und die den Genossenschaftsbanken einen Verzicht auf die Ausschüttung der Dividende nahegelegt hatte – stimmten sie diesem Vorschlag der Vorsitzenden doch zu.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden schließlich durch die Versammlung einstimmig entlastet. Auch die vorgelegten Satzungsänderungen, mit denen man bei Entscheidungen und Versammlungen für künftige besondere Situationen wie eine Pandemie gerüstet sein will, segneten die Mitgliedervertreter ab.

Turnusgemäß endete die Amtszeit der Geretsriederin Sabine Kos nach drei Jahren im Aufsichtsrat, sie wurde aber einstimmig wiedergewählt. Für den aus Altersgründen ausscheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Kiechl rückte Dr. Markus Sexl aus Baierbrunn in den Aufsichtsrat nach – übrigens eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Abschied von Martin Kiechl

In der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal führte der Baierbrunner Martin Kiechl letztmals durch den Abend. 1988 war der ehemalige Studiendirektor in den Aufsichtsrat der damaligen Raiffeisenbank Schäftlarn gewählt worden, 1991 bestimmten ihn die Aufsichtsräte zu ihrem Vorsitzenden. Diese Funktion übte er bis zu seinem Abschied jetzt aus. Dr. Jürgen Gros, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes Bayern (GVB), Dachorganisation der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, lobte die Eigenschaften des scheidenden Aufsichtsratschefs: Er habe mit Geduld, Ausdauer und Gelassenheit so manche „Wellenbewegungen“ seiner Bank miterlebt und diese auch in herausfordernden Zeiten immer wieder geschickt und mit Weitblick für die Zukunft mitgestaltet. Es sei nicht leicht, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich mit Kraft und Geschick auf dem immer komplexer werdenden Finanzmarkt engagieren, sagte Gros. Er überreichte Kiechl die Ehrennadel des Genossenschaftsverbands in Gold.

Die Ehrennadel in Silber hatte Gros für den seit über zwei Jahrzehnten im Aufsichtsrat engagierten Geltinger Christoph Huber mitgebracht. Gros: „Sie beide sind echte genossenschaftliche Vorbilder.“ Kiechl versprach, Huber die Ehrung weiterzugeben, da dieser aufgrund eines Unfalls nicht dabei sein konnte. Abschiedsgeschenke überreichten auch die beiden Vorsitzenden Uwe Massong und Stefan Bosch namens der Bank sowie Lorenz Spindler im Namen seiner Aufsichtsratskollegen. Martin Kiechl verabschiedete sich von den Mitgliedervertretern mit den Worten: „Ich habe es immer als Ehre empfunden, Sie und die Mitglieder bei allen Entscheidungen zu vertreten.“