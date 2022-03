Rathaus-Mitarbeiterin diskreditiert: Bürgermeister verlangt Entschuldigung von Grünen-Stadtrat

Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner stellt sich vor seine Mitarbeiterin – und verlangt eine Entschuldigung von Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt. © Stephanie Kern / Archiv

In öffentlicher Sitzung diskreditierte ein Grünen-Stadtrat eine Rathaus-Mitarbeiterin. Der Bürgermeister verlangt eine Entschuldigung - ebenfalls öffentlich.

Wolfratshausen – Nach der öffentlichen Diskreditierung einer Rathaus-Mitarbeiterin durch Dr. Hans Schmidt (wir berichteten) verlangt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) eine – ebenfalls öffentliche – Entschuldigung von dem Grünen-Stadtrat. Schmidt war nach seinen Äußerungen zum Thema Tourismusmanagerin/Surfwelle ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Er erklärte daraufhin, dass es ihm nicht „um die Person Gisela Gleißl ging“, sondern er habe auf einen Fehler aufmerksam machen wollen, den der Rathauschef begangen habe. „Wenn er das wirklich ernst meint, dass er mich treffen wollte und nicht meine Mitarbeiterin“, sagt Heilinglechner, dann spreche ja nichts dagegen, wenn Schmidt sich bei Gleißl entschuldige.

Stadtrat Schmidt unterstellte „wenig bis keine Sachkenntnis“

Der Grünen-Vertreter hatte dem Bürgermeister in der Stadtratssitzung im Februar vorgehalten, dass er in puncto Projektleitung Surfwelle eine falsche Personalentscheidung getroffen habe. Mit Tourismusmanagerin Gleißl, so Schmidt, habe Heilinglechner „jemanden an diese sehr verantwortungsvolle Stelle“ gesetzt, der „wenig bis keine Sachkenntnis, geschweige denn Ausbildung hat, wie ein doch recht umfangreiches Projekt mit Gesamtkosten von bisher circa 1,4 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt beziehungsweise abgewickelt werden kann“.

Bürgermeister spricht von „schlechtem Charakter und null Empathie“

„Natürlich hat sie die Qualifikation“, sagt Heilinglechner gegenüber unserer Zeitung – und Gleißl bleibe „selbstverständlich“ Leiterin des Wellen-Projekts, bis es wie auch immer beendet sei. Dass das Vorhaben nach mehreren Kostensteigerungen gestoppt wurde, „kann man nun wirklich nicht einer Person im Rathaus vorwerfen“. Der Bürgermeister weist auf das externe Planungsbüro und den Hersteller der Wellenkonstruktion hin – diese hätten immer wieder neue Preise präsentiert.

Rathauschef: Personalangelegenheiten gehören nicht in die Öffentlichkeit

Der Rathauschef betont: „Die Verwaltung macht den Job für den Stadtrat.“ Die öffentliche Herabwürdigung Gleißls durch Schmidt zeuge „von schlechtem Charakter und null Empathie“. Selbst wenn ein Verwaltungsmitarbeiter schwere Fehler gemacht hätte: „Dann ist das kein Thema in einer öffentlichen Stadtratssitzung.“ Personalangelegenheiten würden grundsätzlich intern besprochen, das sei nicht nur in Kommunen so. Dass Schmidt eine Rathaus-Mitarbeiterin in ein schlechtes Licht rückte, „um mir eins auszuwischen“, sagt Heilinglechner, „ist ganz schlechter Stil“. (cce)

