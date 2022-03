Rathaus-Mitarbeiterin „diskreditiert“: Grünen-Stadtrat im Kreuzfeuer der Kritik

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Hier, in der Nähe der Weidach-Mühle, hätte sie gebaut werden sollen – doch der Wolfratshauser Stadtrat hat das Projekt Surfwelle mit 23:0 Stimmen gestoppt. © Sabine Hermsdorf-Hiss / Archiv

Nach der öffentlichen „Diskreditierung“ einer Rathaus-Mitarbeiterin hagelt es heftige Kritik im Wolfratshauser Stadtrat.

Wolfratshausen – Dr. Hans Schmidt hat bei Bürgermeister Klaus Heilinglechner sowie vielen Stadtratsmitgliedern großen Unmut ausgelöst. Wie berichtet hatte der Grünen-Vertreter in der öffentlichen Sitzung der Rates Mitte Februar gemutmaßt, dass die Tourismusmanagerin der Kommune, Gisela Gleißl, mit dem – inzwischen gestoppten – Projekt Surfwelle offenbar überfordert gewesen sei. Nach Schmidts Meinung habe Rathauschef Heilinglechner das Risiko unterschätzt, „wenn er jemanden an diese sehr verantwortungsvolle Stelle setzt, der wenig bis keine Sachkenntnis davon hat, wie ein doch recht umfangreiches Projekt mit Gesamtkosten von bisher circa 1,4 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt beziehungsweise abgewickelt werden kann“.

Fritz Meixner, der Sprecher der FDP/SPD-Fraktion im Wolfratshauser Stadtrat, hat „keinen Bock mehr auf solche Nebenkriegsschauplätze“. © Archiv

Der eine hat „eine Grenze überschritten“, der andere „keinen Bock mehr“

Der Vorsitzende der FDP/SPD-Fraktion, Fritz Meixner, tadelte Schmidt in der Stadtratssitzung in der Loisachhalle am Dienstagabend mit deutlichen Worten – ohne den Namen der Tourismusmanagerin in den Mund zu nehmen: „Sie, Herr Dr. Schmidt, haben die Spielregeln in der letzten Stadtratssitzung schwer verletzt“, konstatierte Meixner. Mit der öffentlichen Herabwürdigung Gleißls habe der Grünen-Politiker „eine Grenze überschritten“. Er, Meixner, habe „keinen Bock mehr auf solche Nebenkriegsschauplätze“. Der Sozialdemokrat verlangte von seinem grünen Amtskollegen ab sofort „ein anderes Format des Miteinanders“.

Herr Schmidt, bitte hören Sie damit auf.

Scharfe Kritik übte auch Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW). Schmidt habe mit seinen Äußerungen zur Causa Gleißl/Surfwelle „die Grenzen des guten Geschmacks überschritten“. Sie sprach dem Grünen-Vertreter grundsätzlich das Recht ab, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit „so zu diskreditieren“. Krischke wörtlich: „Herr Schmidt, bitte hören Sie damit auf.“ Bei Gisela Gleißl, die nicht an der Stadtratssitzung in der Loisachhalle teilnahm, „entschuldige ich mich“. Krischke ersuchte den Rathauschef, „ihr das bitte auszurichten“.

Bürgermeister bedankt sich für Rückendeckung

Wenngleich Schmidt am Dienstag beteuerte, dass er nicht Gleißl persönlich kritisiert habe, sondern die allgemein gehaltene Frage gestellt habe, „ob eine bestimmte Person geeignet ist“, das Surfwellen-Projekt abzuwickeln, stellte Rathauschef Heilinglechner (BVW) fest: „Es geht hier um die Wortwahl.“ In Schmidts Frage „schwingt mehr mit“, meinte der Bürgermeister. Er bedankte sich bei Meixner und Krischke ausdrücklich „für die Unterstützung der Verwaltung“. Josef Praller, Sprecher der BVW-Fraktion, legte Wert auf die Feststellung, „dass das keine Einzelmeinungen waren“. (cce)

Lesen Sie auch Ukraine-Krieg: Schröder-Gattin deutet in kryptischem Post auf Social Media Konsequenzen an Inwieweit das Treffen zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin Ergebnisse liefert, ist fraglich. Seine Gattin sorgt indes mit einem neuen Posting für Aufsehen. Ukraine-Krieg: Schröder-Gattin deutet in kryptischem Post auf Social Media Konsequenzen an Die ersten 52 Kriegsflüchtlinge sind da Am Sonntag sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Sie bleiben ein paar Tage in der Turnhalle der Mittelschule und werden dann weiter verteilt. Die ersten 52 Kriegsflüchtlinge sind da

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.