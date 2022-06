Darum ist das Wolfratshauser Rathaus derzeit verhüllt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Verhüllt: Das Rathaus am Marienplatz. Der Bauamtsleiter rechnet mit einer zweimonatigen Bauphase. © Hermsdorf-Hiss

Es ist ungewohnter Anblick: Die Rathaus-Fassade ist derzeit verhüllt. Die Schäden des Unwetters 2021 werden saniert - und einen neuen Anstrich gibt es obendrein.

Wolfratshausen – Das Rathaus erinnert derzeit ein bisschen an die Werke von Künstler Christo. Die Front ist völlig verhüllt, die Konturen des Gebäudes nur noch zu erahnen. Dahinter steckt aber kein besonderes Verhüllungsprojekt, sondern die Vorbereitung für Handwerksarbeiten.

„Bei dem großen Hagelunwetter 2021 wurde auch das Rathaus in Mitleidenschaft gezogen“, erklärt Bauamtsleiter Franz Hofner. Die zum Teil golfballgroßen Eisklumpen hatten im Nordlandkreis bekanntlich eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zerdellte Autos, zerschmetterte Dachfenster und Solaranlagen sowie beschädigte Dachziegel – der Schaden ging in die Millionenhöhe. Beim Wolfratshauser Rathaus mussten Fassade, einige Holzfensterrahmen und eine Blechabdeckung am Dach dran glauben. „Gerade letztere wurde massiv beschädigt“, berichtet Hofner.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1805

Die Stadtverwaltung griff zum Telefon und meldete den Schaden der Versicherung. Allerdings: Einfach zu Putz und Spachtel greifen, das geht nicht. Das Gebäude mit dem dreigeschossigen Satteldachbau in Neurenaissanceformen mit Giebelädikula und Giebelreiter am seitlichen Walmdachtrakt stammt aus dem Jahr 1805. Es steht unter Denkmalschutz. „Bis alles geklärt war und auf Grund der zu erwartenden Arbeitszeit haben wir beschlossen, die Sanierung bis nach dem Winter zu verschieben“, erklärt Hofner. „Die Gefahr, dass irgendetwas herunterfällt oder sich lösen könnte, bestand glücklicherweise zu keiner Zeit.“

Der letzte Anstrich stammt von 2003

Und weil das Gerüst jetzt schon einmal aufgestellt werden musste, bekommt das Rathaus gleich noch einen neuen Anstrich. „Macht ja Sinn“, so Hofner. „Man kann nicht den Schaden beheben und dann nur an der Stelle ein bisserl nachstreichen.“ Zudem sei generell nach 25 Jahren eine Sanierung angebracht. „Man denkt hier in Generationen.“

Die letzte war 2003 – also vor gut 20 Jahren. Damit die erste Adresse der Stadt pünktlich zur 1000-Jahr-Feier gut aussieht, hatte die Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) die Devise „Bürger sanieren ihr Rathaus“ ins Leben gerufen. Schnell fanden sich fast 30 Fachfirmen, die bereit waren, unentgeltlich auf der Baustelle zu arbeiteten. Auch Vereine und Privatpersonen haben den Pinsel geschwungen oder für Materialnachschub gesorgt.

Sogar das Bayerische Fernsehen berichtete über die fleißigen Arbeiter in der Loisachstadt. „Jeder kann sich einbringen“, betonte damals Stadtrat Josef Praller. „Ob er einen Eimer Farbe bezahlt, einen Satz Pinsel spendiert oder sich finanziell an der Fassadenverschönerung beteiligt.“ Der Plan ging auf – nach sieben Wochen, im Juni 2003, konnte das Gerüst abmontiert werden. Die Fassade erstrahlte in neuen Glanz.

Diesmal rechnet Hofner mit einer rund zweimonatigen Bauphase. „Natürlich kommt es auch darauf an, ob das Wetter mitspielt“, sagt er. Über die zu erwartenden Kosten kann der Bauamtschef noch nicht viel sagen. Das, was in den Versicherungsbereich gehöre, übernehme diese, der Rest werde aus dem Stadtsäckel beglichen. Um belastbare Zahlen vorweisen zu können, schreibt Hofner gemeinsam mit den ausführenden Firmen und Gutachtern derzeit die Ergebnisse der jüngsten Begehung zusammen.