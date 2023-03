Einsatzleiter der Polizei: Elf Personen sind auf der Baustelle festgenommen worden

Razzia auf Großbaustelle in Oberbayern: Polizei nimmt elf Arbeiter fest

Von: Carl-Christian Eick

Unter Federführung der Grenzpolizeiinspektion Murnau sind am Freitagmorgen die Arbeiter auf der Großbaustelle auf dem ehemaligen Kraft-Areal an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen kontrolliert worden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Polizei und Zoll haben eine Großbaustelle in der Stadt Wolfratshausen mit Blick auf Schwarzarbeit kontrolliert. Einsatzleiter Tobias Neuner teilte unserer Zeitung erste Ergebnisse mit.

Wolfratshausen – Einsatzkräfte der Grenzpolizei Murnau sowie Einheiten der Zentralen Einsatzdienste Weilheim, der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen, der Polizeiinspektion Wolfratshausen, der Bereitschaftspolizei aus München und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Weilheimer Zolls haben am Freitagmorgen gegen 10 Uhr die Großbaustelle auf dem ehemaligen Kraft-Areal an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen abgeriegelt.

Hintergrund der unangekündigten Kontrolle, bei der laut Einsatzleitung elf Personen festgenommen wurden, war primär der Kampf gegen illegale Beschäftigung in der Baubranche, sprich Schwarzarbeit. Im vergangenen Jahr ermittelte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FSK) des deutschen Zolls nach eigenen Angaben eine Schadenssumme durch Schwarzarbeit in Höhe von knapp 690 Millionen Euro.

Razzia auf Großbaustelle in Oberbayern: Einsatzleiter der Polizei teilt erste Ergebnisse mit

Auf dem rund 11 000 Quadratmeter großen Grundstück östlich des S-Bahnhofs in Wolfratshausen – früher ein Lager der Lager der Kraft Baustoffe GmbH – hat die in Grünwald ansässige Scherbaum-Unternehmensgruppe das Loisachquartier errichtet. Gebaut wurden knapp 120 Mietwohnungen, ein Edeka-Markt sowie eine Tiefgarage – noch sind nicht alle Arbeiten auf dem Areal abgeschlossen. Derzeit lässt die Stadt Wolfratshausen an der Sauerlacher Straße eine neue Linksabbiegespur auf das Gelände des Loisachquartiers anlegen.



Einsatzleiter der Polizei: Elf Personen sind auf der Baustelle festgenommen worden

Hauptkommissar Tobias Neuner, stellvertretender Leiter der Grenzpolizeiinspektion Murnau, zog nach Abschluss der Überprüfung, die gegen 12.45 Uhr offiziell für beendet erklärt wurde, eine erste Bilanz. „Ziel der Kontrolle war es, die auf der Baustelle tätigen Arbeiter in Bezug auf ihre Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse sowie weiterer zu beachtender Berechtigungen hin zu überprüfen“, so der Einsatzleiter.

„Aufgrund der Größe des Bauobjektes musste eine nicht unerhebliche Anzahl an Personenüberprüfungen durch die Kontrollkräfte durchgeführt werden.“ Schlussendlich stellten die Beamten auf der Baustelle elf Personen fest, die dort laut Neuner einer illegalen Beschäftigung nachgingen. „Bei der Überprüfung eines Bauarbeiters stellte sich zudem heraus, dass gegen diesen bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Deliktes vorlag.“



Besagte elf Personen nahm die Polizei am Freitag fest. Hauptkommissar Neuner: „Sie und die beteiligten Firmen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.“

