Engel mit Wuschelkopf und grüne Essiggurke im Schaufenster

Macht Lust auf Weihnachten: Barbara und Augustin Bader in ihrem größten Schaufenster ihres Ladens „Wunsch Traum“ in Wolfratshausen.

Doris Schmid

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Wolfratshausen – Von der Decke hängen Sterne in dezenten Farben. Engel mit Wuschelkopf lächeln den Passanten entgegen. Auf dem Boden stehen weiße Tafelkerzen in Ständern aus Holz, dazwischen funkelt und glitzert es. Das Schaufenster des Ladens „Wunsch Traum“ an der Johannisgasse in Wolfratshausen stimmt mit vielen schönen Dingen und Deko auf Weihnachten ein.

„Wunsch Traum“ stimmt mit Deko- und Geschenkideen auf Weihnachten ein

Alle vier bis sechs Wochen gestalten die Ladeninhaber Barbara und Augustin Bader das Schaufenster um. „Mit ganz viel Herzblut und Engagement“, wie sie sagen. Nach der Einstimmung auf die Adventszeit geht’s jetzt aufs Weihnachtsfest zu. Daran schließt sich der Valentinstag an. „Wir greifen immer ein saisonales Thema auf“, sagt Barbara Bader (59). „Im Januar wird’s wieder farbenfroher.“

Für eine neue Deko müsse das komplette Schaufenster ausgeräumt werden, ergänzt ihr Mann. Übrig bleiben nur die zwei runden Regale und die Lampen. Etwa zwei Tage dauere der Umbau. „Wir haben einen Plan im Kopf, und es gibt auch Skizze – bis man anfängt“, sagt der 58-Jährige und schmunzelt. Barbara Bader ist diejenige, die ihrer Kreativität freien Lauf lässt. Um zu sehen, wie das Schaufenster wirkt, geht sie schon mal auf die andere Straßenseite. Und schläft auch mal eine Nacht drüber. Dann kann es passieren, dass sie noch einmal Hand anlegt. Kein Fenster sei wie das andere. „Wir machen immer was Neues“, sagt Augustin Bader. Dass sich der Aufwand lohnt, beweise das Lob von Passanten und Kunden. „Positives Feedback spornt einen an.“

Schaufenster der Manufaktur „Wunsch Traum“ in Wolfratshausen wird regelmäßig neu dekoriert

Neben Deko und Kerzen gibt es im „Wunsch Traum“ auch Raumdüfte, Kosmetik und Artikel zum Räuchern – ein altes Ritual, was gerade im Trend liegt. Seit dem ersten Lockdown beschäftigten sich die Baders auch mit Kraftsteinen. So gibt es speziell für den Weihnachtsfrieden ein Set, das aus den fünf Steinen Turmalin, Amazonit, Rosenquarz, Amethyst und Friedensachat besteht. „Meistens haben die Menschen ganz viele Erwartungen ans Weihnachtsfest“, sagt Barbara Bader. „Wenn dann alle zusammen sind, kracht’s.“ Dem könne man vorbeugen: Mit den Steinen ließe sich eine gute Atmosphäre schaffen.

Die linke Ecke des Schaufensters ist übrigens doch ein bisschen bunter. Ein Christbaum mit ausgefallenem Schmuck zieht die Blicke auf sich. Neben einem Buddha in Pink und Gold hängt eine grüne Essiggurke. Bei Kindern, Menschen mit moderner Einrichtung seien diese „Crazy-Christmas“-Artikel sehr beliebt.

