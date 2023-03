„Schimmelbildung“ und verzogene WC-Türen: Elternbeirat beklagt Missstände im Kindergarten

Von: Carl-Christian Eick

Weist laut Elternbeirat einige Mängel auf: Der städtische Kindergarten an der Sudetenstraße in Wolfratshausen-Waldram. © Hermsdorf-Hiss

Der Elternbeirat des städtischen Kindergartens in Wolfratshausen-Waldram beklagt zahlreiche Missstände. In der jüngsten Stadtratssitzung verschaffte sich die Elternbeiratsvorsitzende Gehör.

Wolfratshausen – „Undichte Fenster“, „Schimmelbildung“ und Toilettentüren, die nicht schließen, weil sie „verzogen sind“: Romina Knoll, Vorsitzende des Elternbeirats des Kindergartens in Waldram, nutzte die Bürgerfrageviertelstunde vor Beginn der jüngsten Stadtratssitzung, um Bürgermeister Klaus Heilinglechner sowie die an diesem Abend vollzählig versammelten 24 Mandatsträger auf einige Missstände in der städtischen Einrichtung aufmerksam zu machen. „Wir werden definitiv nachbessern“, versprach Heilinglechner.

Knolls Mängelliste war lang. An vielen Fenstern sei „kein Lack mehr“, Wasserrohre seien nach Reparaturarbeiten nicht mehr verkleidet worden, „das Gartenhaus ist morsch“ und die Spielgeräte im Garten hätten ihre beste Zeit lange hinter sich. Die Elternbeiratsvorsitzende appellierte an den Bürgermeister, einen Besichtigungstermin vor Ort zu organisieren. Ärgerlich sei es, so Knoll, dass der Elternbeirat schon 2021 einen Brief an die Stadtverwaltung geschrieben habe – der aber bis heute unbeantwortet geblieben sei.

Gebäude laut Bürgermeister 1994 in „unglücklicher Bauweise“ errichtet

„Vieles“, so Heilinglechner, sei aufgrund der Rückmeldungen des Hausmeisters im Rathaus über den Status quo des Kindergartens an der Sudetenstraße bekannt. Von „gravierenden Mängeln“ habe er jedoch nichts gehört. Nichtsdestotrotz: „Wir sind da dran“, sagte der Bürgermeister. Er verwies darauf, dass das Gebäude 1994 errichtet worden sei – „in unglücklicher Bauweise“, meinte Heilinglechner. Es stelle sich durchaus die Frage, ob eine Sanierung wirtschaftlich betrachtet noch Sinn mache. „Oder ein Neubau“, zeigte Heilinglechner eine Alternative auf. Knoll ließ er wissen, dass die Stadt den Kindergarten in Waldram auf dem Radar habe. Kurz- bis mittelfristig würden die akuten Mängel behoben. (cce)

