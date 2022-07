Schlaganfall-Patienten: Jetzt meldet sich Geschäftsführer der Kreisklinik zu Wort

Von: Carl-Christian Eick

Stellt sich im buchstäblichen Sinne vor die Kreisklinik Wolfratshausen: Der Geschäftsführer der GmbH, Ingo Kühn. © Archiv

Macht das BRK mit Schlaganfall-Patienten einen Bogen um die Kreisklinik Wolfratshausen? Nun meldet sich der Klinik-Geschäftsführer zu Wort.

Wolfratshausen – Dem Gerücht, dass der Rettungsdienst des BRK beim Transport von Schlaganfallpatienten bewusst einen Bogen um die Kreisklinik Wolfratshausen macht, hat der Kommunikationschef des BRK, Sohrab Taheri, entschieden widersprochen (wir berichteten). Doch Taheri gab zu bedenken: Die Einrichtung am Moosbauerweg verfüge nicht über eine „Stroke Unit“, eine Spezialabteilung für Schlaganfallpatienten. Jetzt geht Krankenhaus-Geschäftsführer Ingo Kühn ins Detail und betont: An der Kreisklinik gebe es eine „Stroke Unit“ – die sei aber im Gegensatz zur Schlaganfalleinheit an der privaten Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz „nicht zertifiziert“. Diese Tatsache sei nicht auf Defizite bei der Patientenversorgung zurückzuführen, sondern auf ungenügende Fallzahlen an der Kreisklinik.

Kühn schickt voraus, dass die Schlaganfalleinheit der Klinik in der Loisachstadt seit Jahren mit dem Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) kooperiert. Die Computertomographie-Aufnahmen von Schlaganfallpatienten „werden sofort an die Neurologie in Großhadern geschickt“. Anschließend erfolge umgehend eine telemedizinische Visite, eine Live-Konferenz der zwei Krankenhäuser. „Danach entscheidet das Schlaganfallteam der Kreisklinik mit den Neurologen der LMU, wie der Patient behandelt wird.“ Im akuten Notfall „wird der Patient umgehen ins Universitätsklinikum Großhadern verlegt“.

Allerdings gibt’s laut Klinik-Geschäftsführer seit Anfang dieses Jahres eine neue Richtlinie für den Rettungsdienst im Freistaat Bayern. Die schreibe vor, dass der Rettungsdienst nur zertifizierte Schlaganfalleinheiten anfahren darf. Über eine solche verfügt die Kreisklinik Wolfratshausen nicht. Warum nicht? „In Bayern gibt’s die Regel, dass es in einem Landkreis nur eine zertifizierte Schlaganfalleinheit geben soll“, antwortet Kühn – mit Hinweis auf die Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz. Die „Stroke Unit“ des privaten Krankenhauses in der Kreisstadt sei seit 2019 zertifiziert, „weil sie Mitglied im Schlaganfallnetzwerk Tempis ist“. Die Kreisklinik gehöre keinem solchen Netzwerk an.

„Zudem sind die Schlaganfallzahlen im Landkreis nicht ausreichend, dass zwei zertifizierte Schlaganfallnetzwerke benötigt werden.“ Die Kreisklinik hat zwar nach Kühns Worten vor Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 etwa 180 Schlaganfallpatienten pro Jahr behandelt, die „Mindestmenge“ liege jedoch bei 200 Patienten jährlich.

Der Chef betont mit Nachdruck: „Seit dem Kooperationsvertrag arbeitet unser Schlaganfallteam mit der LMU eng zusammen, als wären wir Netzwerkmitglied. Obwohl wir nicht zertifiziert sind, werden alle notwendigen und vorgeschriebenen Schulungen und Strukturkriterien erfüllt.“ Dies habe der Medizinische Dienst (MD) der Krankenkassen nach einer Prüfung im vergangenen Jahr bestätigt.

Schlaganfalleinheit: Kreisklinik Wolfratshausen will sich zertifizieren lassen

Die Integrierte Leitstelle Oberland in Weilheim, die vom Bayerischen Roten Kreuz betrieben wird, sei davon in Kenntnis gesetzt worden, „dass wir einerseits wie eine zertifizierte Schlaganfalleinheit arbeiten – und uns in naher Zukunft, sobald die Mindestmengen erreicht sind, zertifizieren lassen möchten“. Aus diesem Grund habe man darum gebeten, „uns weiterhin bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten zu berücksichtigen“. Eine Antwort, so Kühn, „steht noch aus“.

Der Klinik-Geschäftsführer legt Wert auf die Feststellung, dass der Medizinische Dienst regelmäßig „Strukturprüfungen“ durchführe. Kontrolliert würden unter anderem das medizinische Gerät und die Qualifikation der Ärzte und Pflegekräfte – Stichwort regelmäßige Schulungen. Kühn: „Die Kreisklinik Wolfratshausen hat die Strukturprüfungen ,Schlaganfallversorgung‘ sowie ,Notaufnahme‘ im Jahr 2021 bestanden.“ (cce)

