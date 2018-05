Die Schlauchboot-Saison geht los: Doch Naturschützer hadern mit Isar-Touristen

Die frühsommerlichen Temperaturen locken an die Isar. Doch der Andrang schafft Probleme und Naturschützer warnen vor Auswüchsen: Touristen seien oft leichtsinnig und verantwortungslos an und auf dem Wildfluss unterwegs.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Isar. Sie inspiriert seit Jahrhunderten Maler, Fotografen und Liedermacher wie Willy Michl. Und sie lockt Sonnenbadende, Wanderer, Paddler und Kapitäne – letztere zunehmend im kommerzialisierten Stil. An warmen Tagen, wie sie in den Pfingstferien zu erwarten sind, fallen Menschen über den Wildfluss her wie Heuschrecken einst über Ägypten. Und die Isar-Touristen kommen nicht nur aus der nahen Umgebung oder aus München. „Viele von denen, die sich auf dem Wasser tummeln, reisen inzwischen extra für einen Bootstrip aus allen Teilen Deutschlands an“, sagt Maiko Alpers, Chef der Geretsrieder DLRG.

Der Andrang schafft Probleme. Zu 84 Einsätzen rückten Alpers Leute im Vorjahr aus, „die Hälfte davon lief auf der Isar“. Denn wer im Fluss schwimmt oder auf ihm schippert, ist – leider – nicht immer vernünftig, stattdessen nichts selten ignorant und leichtsinnig. Leute lärmen, sie trinken zu viel und scheren sich nicht um Hochwasserwarnungen. Viele lassen ihren Abfall liegen, schädigen Fauna und Flora. „Auch in diesem Jahr wurde bereits an der Isar gegrillt und übernachtet“, berichtet Marlis Peischer. Dies jedoch ist laut der Sprecherin des Landratsamts in Bad Tölz „gemäß der Landschafts- beziehungsweise Naturschutzgebietsverordnungen verboten“. Von der Landkreisgrenze bei Wallgau bis zum Sylvenstein-Speicher ist die Isar als Naturschutz-, im weiteren Verlauf bis Roßwies als Landschaftsschutz- und von dort bis zur nördlichen Landkreisgrenze bei Schäftlarn wieder als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Peischer appelliert an Erholungssuchende, „egal ob am Ufer oder auf dem Wasser, Rücksicht auf die Natur zu nehmen und sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen“. Wer auf der Isar fahre, sollte das unbedingt mit einem entsprechenden Untersatz und Schwimmweste tun. „Billigschlauchboote aus dem Supermarkt sind ungeeignet.“ Alkoholkonsum auf dem Wasser sollte ebenfalls tabu sein, „um bei Gefahr reagieren zu können“. Ebenso das Befahren der Isar bei Hochwasser: Dies ist laut Peischer für Freizeitkapitäne und Rettungskräfte gleichermaßen lebensgefährlich.

Maiko Alpers hatte eigentlich schon zum Vatertag mit Stoßverkehr auf der Isar gerechnet, „doch es war dann nicht so schlimm wie befürchtet“. Spätestens im Juni und Juli, wenn die Studenten in die Semesterferien gehen, erwartet der DLRG-Boss aber „Schlangen wie auf der A 95“. Darauf sind seine Strömungsretter vorbereitet: „Wir üben sehr häufig auf der Tiroler Ache.“ Die ist noch ein bisschen wilder als die Isar. Und ab April frischen die DLRG-Kräfte ihre Revierkunde auf, inspizieren heikle Flussabschnitte wie jenen auf Höhe der Firma Pulcra. Dort sammelt sich gerne gefährliches Treibholz an. Dass die Isarpaddler vernünftiger werden, hofft Alpers, glaubt es aber nicht: „Wenn doch, dann stifte ich eine Kerze.“

„Insgesamt ist dafür zu sorgen, dass das obere Isartal in seiner Schönheit und Natürlichkeit auch den nachfolgenden Generationen erhalten bleibt“ – diesen Satz hat der Verein „Rettet die Isar jetzt“, 1974 als Notgemeinschaft gegründet, neben anderen in seiner Präambel stehen. Und sein Vorsitzender Dr. Karl Probst wird nicht müde, für dieses Ziel zu kämpfen. Viele der Schutzmaßnahmen, die das Landratsamt getroffen hat, gehen auf das Engagement des Lenggrieser Zahnarztes und seiner wackeren Mitstreiter zurück. Probst betont, dass sein Verein „das Bootfahren an sich nicht infrage stellt“. Der Familienvater, der mit seinen Kindern gen Norden gondelt, sei in der Regel nicht das Problem. Eher die kommerziellen Rafting-Agenturen, die immer mehr Menschen herankarren. „Es geht ums Geld“, ärgert sich Probst, „das ist halt ein Geschäft.“ Dem Fluss setzt der zunehmende Spaß- und Eventtourismus à la Ballermann zu: Denn diesen Leuten geht es weniger ums Naturerlebnis als vielmehr ums Feiern – mit all seinen üblen Auswüchsen. Eine blau-grüne „Schinkenstraße“ zwischen Schäftlarn und Lenggries statt Willy Michls „Isarflimmern mitten im Paradies“? Soweit darf es nicht kommen“, warnt Probst. peb

