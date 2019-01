Wolfratshausen: Schnee macht Autofahrern das Leben schwer

Der Schnee hat den nördlichen Landkreis weiterhin im Griff. Verkehrsunfälle enden mit Blechschaden.

Zwangsläufig kam es aufgrund der Schneefälle auch im Laufe des Sonntags und frühen Montags zu einigen Verkehrsunfällen. Dabei blieb es laut Wolfratshausens Polizei-Vize Steffen Frühauf „glücklicherweise bei Sachschäden“. Auf der Pfaffenkamer Straße in Münsing sah ein 49-jähriger Pkw-Fahrer nicht rechtzeitig einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum und stieß gegen das Hindernis. Am Wagen des Mannes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Am Sonntag gegen 12 Uhr war ein 37-jähriger Münsinger auf der Staatsstraße 2064 von St. Heinrich in Richtung der A 95 unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve mit seinem Seat Leon nach rechts in eine Schneewehe geriet und daraufhin in den Straßengraben rutschte. Ein herabhängender Ast kam am Montag gegen 7.45 Uhr einem 40-jährigen Schäftlarner in die Quere. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 19 von Irschenhausen in Richtung Mörlbach unterwegs und erkannte das Hindernis zu spät. Der Ast richtete am Auto einen Schaden in Höhe von 200 Euro an. Am Sonntag gegen 13.25 Uhr stieß ein Mitarbeiter der Wolfratshauser Stadtwerke beim Schneeräumen auf der Sauerlacher Straße mit seinem Radlader gegen den Zaun eines Anwesens. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

peb

