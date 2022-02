Bei Verkehrskontrolle: Wolfratshauser nimmt Polizisten in den Schwitzkasten - Geldstrafe

Von: Peter Herrmann

Teilen

Vor dem Amtsgericht stand kürzlich ein Wolfratshauser, der sich bei einer Verkehrskontrolle massiv zur Wehr setzte. © vu/Archiv

Am 1. August vergangenen Jahres ist eine Verkehrskontrolle auf der Sauerlacher Straße eskaliert. Jetzt folgte das Nachspiel vor Gericht.

Wolfratshausen – Der Mord an zwei jungen Polizisten in Rheinland-Pfalz hat die Menschen schwer erschüttert. Der Fall, der jetzt am Amtsgericht Wolfratshausen verhandelt wurde, ist damit in keinster Weise zu vergleichen. Dennoch zeigt er, welch hohen Risiken die Ordnungshüter bei der Ausübung ihrer Pflicht ausgesetzt sind. Es ging um eine Verkehrskontrolle am 1. August vorigen Jahres auf der Sauerlacher Straße und um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Angeklagte wollte sich erst einen Eistee genehmigen

Ein 28-jähriger Wolfratshauser hatte sich an diesem Sommertag gegen 22.30 Uhr trotz leichter Alkoholisierung hinters Steuer gesetzt. Auf der Sauerlacher Straße in Fahrtrichtung Egling wurde er von einer Polizeistreife angehalten. Die Einsatzkräfte baten den jungen Mann zunächst um die Durchführung eines Alkoholtests.

Lesen Sie auch: Porsche- und Mercedesfahrer streiten sich vor Gericht

Der Angeklagte stieg daraufhin zwar aus, zündete sich dann aber in aller Seelenruhe eine Zigarette an. Schließlich ging er trotz polizeilicher Ermahnung zu seinem Kofferraum, um sich einen Eistee zu holen. „Das vorherige Trinken eines Getränks könnte aber das Ergebnis des Tests verfälschen“, gab eine Polizistin als Zeugin in der Verhandlung zu bedenken.

Nach dem Klammergriff des Polizisten eskaliert die Situation

Deshalb hatte ihr 25-jähriger Kollege einen Klammergriff angewendet, um den widerspenstigen Wolfratshauser zu fixieren. Dies wiederum wollte sich der Angeklagte nicht gefallen lassen. „Ich habe mich gewehrt und versucht, mich zu befreien“, räumte er vor Gericht ein. Dies war ihm jedoch nicht gelungen. „Bald darauf hatte jeder den anderen im Schwitzkasten“, berichtete die Polizistin. Vergeblich, so schilderte es die 53-Jährige, habe sie versucht, dem jungen Mann die Füße wegzuziehen. Erst das Eintreffen zweier weiterer Kollegen der Polizeiinspektion Geretsried konnte zur nachhaltigen Beruhigung des Angeklagten beitragen. Der ließ sich die Handschellen anlegen und zur nahe gelegenen Kreisklinik bringen. Dort ergab der Alkoholtest einen Wert von 0,67 Promille.

Der Schreiner hatte „nur“ 0,67 Promille im Blut

„Es tut mir leid und wird nicht wieder vorkommen“, entschuldigte sich der gelernte Schreiner kleinlaut vor Gericht. Aufgrund seiner vier Vorstrafen – darunter eine einschlägige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte – empfahl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine neunmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung, eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Dieses Strafmaß schien Richter Helmut Berger deutlich zu hoch. Er beließ es beim Fahrverbot und der Verhängung von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro, sodass der Verkehrssünder nun 4500 Euro zahlen muss. „Das war dumm von Ihnen: Wären Sie ruhig geblieben, hätte es nur einen Bußgeldbescheid wegen einer Ordnungswidrigkeit gegeben, und wir hätten uns die Verhandlung sparen können.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.