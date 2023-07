Schulneubau: Böse Überraschung für Stadträte kurz vor dem ersten Spatenstich

Von: Carl-Christian Eick

Die Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen wird in den kommenden Jahren saniert und erweitert. Rund 50 Millionen Euro muss die Stadt investieren. © Hermsdorf-Hiss

Kurz vor dem ersten Spatenstich für die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen gibt‘s eine böse Überraschung. Die Folge: Der Stadtrat hebt die europaweite Ausschreibung auf.

Wolfratshausen – „Wir fallen mit dem Projekt in eine extrem schlechte Zeit“: Das hatte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) bereits im Juni mit Blick auf die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg festgestellt. In der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats am Mittwochabend bewahrheiteten sich seine Worte. Die Ausschreibung des Gewerks Lüftungstechnik hob das Gremium einstimmig auf. Die de jure einzige Offerte kam von einer Firma aus dem schwäbischen Landkreis Oberallgäu – das Angebot liegt knapp 1,8 Millionen Euro über der Kostenberechnung.

Der offizielle erste Spatenstich für das Mammutprojekt erfolgt an diesem Freitag. Es ist die umfangreichste Baumaßnahme, die der Stadtrat in Wolfratshausen jemals beschlossen hat. Bis die letzten Handwerker ihr Arbeitsgerät einpacken, werden mehrere Jahre vergehen. Stand heute investiert die Kommune wie berichtet etwa 50 Millionen Euro in das Vorhaben. Doch schon im Juni machte Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Bauen und Umwelt in der Bauausschusssitzung publik: Die Auftragsvergabe gestaltet sich schwierig, dazu gesellen sich Kostensteigerungen. Einige Preisangebote, so Wenig, „liegen jenseits von Gut und Böse“. Das gilt auch fürs Gewerk Lüftungstechnik. Die Arbeiten wurden laut Bürgermeister europaweit ausgeschrieben – und zwar gleich alle drei Bauabschnitte. Es sind Arbeiten, das erläuterte Rathaus-Mitarbeiter Wenig, die sich über einen Zeitraum „von sechs Jahren“ erstrecken.

Angebot aus dem Schwabenland 1,8 Millionen Euro über Kostenberechnung

Zwei Firmen reagierten: Das günstigste Angebot schied aus, weil das Formblatt zur Preisgleitklausel fehlte. Vereinfacht formuliert besagt diese Klausel, dass eventuelle Preissteigerungen für das Baumaterial zwischen dem Auftragnehmer und der Kommune aufgeteilt werden. Laut Ausschreibungsbestimmungen darf die Stadt das fehlende Formblatt nicht nachfordern.

Die zweite Offerte kam aus dem Oberallgäu: Es liegt fast 1,8 Millionen Euro (etwa 85 Prozent) über der im Herbst 2022 erstellten Kostenberechnung in Höhe von rund 2 086 000 Euro. „Das ist wahnsinnig teuer“, sagte Wenig, die Verwaltung sehe „den Fortgang des Projekts gefährdet“. Formal handelt es sich laut dem Rathaus-Mitarbeiter nicht um ein Überangebot, das die Aufhebung der Ausschreibung rechtfertige. Auch „eindeutige spekulative Positionen“ seien in dem Angebot der Schwaben nicht enthalten. Zudem habe der Anbieter „die Kosten für Positionen korrigiert“, die bei der damaligen Kostenberechnung „offensichtlich zu gering kalkuliert wurden“. Im Ergebnis komme die Fachfirma summa summarum auf gut 3,1 Millionen Euro brutto. Wenig: „Trotzdem liegt das Angebot noch 24,4 Prozent darüber.“

Vom Stadtrat genehmigte Haushaltsmittel reichen nicht aus

Fazit: Die vom Stadtrat genehmigten Haushaltsmittel seien aller Voraussicht nach nicht ausreichend, „die Finanzierung des Gesamtvorhabens ist damit gefährdet“. Konsequenz: Wenig empfahl die erneute Ausschreibung der Lüftungstechnik – allerdings nur für den ersten Bauabschnitt. „Da somit die Kalkulationsgrundlage kürzer ist, werden ein höherer Wettbewerb und wirtschaftlichere Angebote erwartet“, erklärte er. „Für die Firmen sind die Baupreise so besser kalkulierbar“, ergänzte Rathauschef Heilinglechner. Die Bauabschnitte zwei und drei würden im weiteren Verlauf des Bauprojekts ausgeschrieben.

Stadtrat hebt europaweite Ausschreibung „aus wichtigem Grund“ auf

„Das ist ein sinnvolles Vorgehen“, sagte Josef Praller, Fraktionschef der BVW, zum Vorschlag der Stadtverwaltung. „Zwei Millionen Euro über Kostenberechnung sind kein Pappenstiel“, merkte er zum Angebot an.

Einstimmig beschloss das Fachgremium, die Ausschreibung der Lüftungstechnik für die Hammerschmiedschule „aus wichtigem Grund“ – es sind nicht ausreichend Haushaltsmittel vorhanden – aufzuheben. Das Prozedere soll zeitnah mit geänderten Rahmenbedingungen wiederholt werden. (cce)

