Schweinsbraten und Zuckerbrot: Das ist der neue Kommandant der Feuerwehr

Von: Carl-Christian Eick

Ein Freund des „kooperativen Führungsstils“: Andreas Bauer (37) ist der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Wolfratshauser Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten. Beim Redaktionsbesuch weicht Andreas Bauer (37) keiner Frage aus.

Wolfratshausen – Die Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen kommen wie aus der Pistole geschossen: Bier oder Wein? „Bier.“ Klassik oder Rock? „Rock, gerne auch mal AC/DC.“ Spaghetti oder Schweinsbraten? „Schweinsbraten, ich mag’s klassisch-bayerisch“, sagt Andreas Bauer. Der 37-Jährige ist seit Mitte Januar Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen – und weicht beim Besuch unserer Redaktion keiner Frage aus.

In Starnberg geboren, aber trotzdem waschechter Wolfratshauser

Sieht man vom Geburtsort Starnberg ab, ist Bauer ein waschechter Wolfratshauser. Abzüglich weniger Säuglingstage ist die Flößerstadt seit fast vier Jahrzehnten seine Heimat. Der gelernte Energieelektroniker, der als Mess- und Regeltechniker bei der Firma Eagle-Burgmann arbeitet, ist verheiratet und Vater von einem Mädchen (12) und einem Buben (10). Das Trio Mutter/Kinder spielte bei seiner jüngsten Entscheidung eine gewichtige Rolle. Während der Herr Papa sich noch nicht 100 Prozent sicher war, dass er für das Amt des Feuerwehrkommandanten kandidieren wird, „hatte meine Familie das schon entschieden“, verrät er mit einem Lächeln. Nach dem überraschenden Rücktritt von Andreas Spohn hatte sein Stellvertreter Bauer im Oktober vergangenen Jahres zunächst kommissarisch die Befehlsgewalt übernommen, im Januar wählte ihn die Mannschaft zu ihrem neuen Chef.

Sein allererster Einsatz: „Ich war sehr, sehr aufgeregt“

Zur Feuerwehr schickte ihn sein Vater. Er solle „irgendwas machen“ lautete die Ansage für den damals 15-jährigen Hobby-Fußballer Andreas. „Mich hat Technik schon immer fasziniert“, bei der Feuerwehr habe er genau das gefunden, was er sich gewünscht hatte: große Fahrzeuge mit großen Motoren, dazu spezielles Spezialgerät. Der Grundstein für eine Feuerwehrkarriere war gelegt. Sein erster Einsatz? „Eine Wasserrettung.“ An Details kann sich Bauer nicht mehr erinnern, „denn ich war sehr, sehr aufgeregt“, als mit Blaulicht und Sirene ausgerückt wurde – und eben nicht zu einer Übung, „sondern es ging um ein Menschenleben“. Er weiß aber noch, dass der damalige Kommandant Robert Woppowa ihn nach dem Einsatz lobte. „Das tat richtig gut, das hat mich motiviert.“

Sein Führungsstil: Zuckerbrot oder Peitsche?

Wie hält Bauer es heute selbst – Zuckerbrot oder Peitsche? „Zuckerbrot“, lautet seine Antwort. Er sei ein Freund des „kooperativen Führungsstils“ und setze auf den kontinuierlichen Dialog mit der Mannschaft. „Ich bin immer ehrlich“, betont der 37-Jährige und wenn er eine Entscheidung getroffen habe, erkläre er seinen Kameradinnen und Kameraden auch gerne, warum er so entschieden habe. Ausnahme: Am Einsatzort, in der sogenannten Chaosphase, in den ersten Minuten des Löschangriffs oder bei der Rettung von eingeklemmten Personen aus Pkw-Wracks, in der die Lage beurteilt und schnell gehandelt werden muss, „ist kein Platz für Diskussionen“. Da gibt der Kommandant Anweisungen – und die werden ausgeführt. Punkt.

„Ich will Feuerwehrmann werden!“

86 Aktive zählt die Wolfratshauser Wehr derzeit, darunter sieben Frauen. „Wir wünschen uns, dass es mehr werden.“ Überhaupt würde sich Bauer freuen, wenn es mehr Jugendliche geben würde, die wie der berühmte Kinderbuch-Drache Grisu rufen: „Ich will Feuerwehrmann werden!“ Ein akutes Nachwuchsproblem gebe es nicht, betont der Kommandant, doch er gibt zu bedenken: Erst mit 18 Jahren ist der Dienst gesetzlich erlaubt. Das heißt: Wer mit 14 oder 15 Jahren Mitglied wird, muss über einen recht langen Zeitraum ausgebildet und motiviert werden, bis er tatsächlich mit anpacken darf. Nicht zu vergessen: „So mancher 18-, 19-Jähriger nimmt ein Studium auf oder beginnt eine Ausbildung“ und verlasse den Kreis der Ehrenamtlichen zumindest temporär wieder.

„Wir sind aber sehr gut aufgestellt“, stellt Bauer fest, an der Kompetenz und Schlagkraft der Wolfratshauser Wehr bestehe kein Zweifel. Einen Appell richtet der Kommandant an Frauen und Männer, „die bei einer anderen Feuerwehr ausgebildet worden sind und mittlerweile in Wolfratshausen leben: Meldet Euch, kommt zu uns!“

Wir haben schon sehr viele konstruktive Gespräche geführt und setzen diese auch fort.

In den vergangenen 22 Jahren hat Andreas Bauer als Feuerwehrmann zahlreiche Erfahrungen gemacht. Es blieben viele positive Erinnerungen, aber auch furchtbare Bilder. Jüngstes Beispiel: Der Einsatz nach der Frontalkollision von zwei S-Bahnen in Schäftlarn. Ein 24 Jahre alter Passagier verlor sein Leben, 18 Zuginsassen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Die Eindrücke vom Unfallort seien für alle Rettungskräfte belastend, doch habe man gelernt, damit umzugehen, das Erlebte zu verarbeiten. Zum Glück seien die Zeiten von falsch verstandener, von vorgetäuschter psychischer Härte vorbei: „Wir reden nach Einsätzen auch mal ganz offen miteinander“, sagt Bauer. Und mit der Psychosozialen Notfallversorgung, kurz PSNV im Rücken, die den Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung steht, „haben wir professionelle Unterstützer, die die Sprache der Feuerwehr sprechen“.

Die neue Drehleiter ist schon auf dem Weg in die Loisachstadt

Als Stützpunktfeuerwehr betreuen die Wolfratshauser Kräfte nicht nur das Stadtgebiet, sondern werden zudem aus einem Umkreis von 15 Kilometern alarmiert, wenn ihre Hilfe benötigt wird – unter anderem bei Unfällen auf der Autobahn 95. Das bedingt eine adäquate Ausrüstung. „Die ist vorhanden“, betont der Kommandant und lobt Stadt sowie Stadträte: „Die stehen voll hinter der Feuerwehr.“ Davon zeuge nicht zuletzt die Tatsache, dass die neue Drehleiter schon auf dem Weg in die Loisachstadt sei. Das inzwischen gut 20 Jahre alte bestehende Fahrzeug hatte wie berichtet bei mehreren Einsätzen seinen Dienst versagt.

Bauer legt Wert auf die Feststellung, dass er ein Teamplayer ist: „Ich zähle viel auf meine Stellvertreter Christian Schmidt und Sebastian Höpfer.“ Noch ein letztes Wort zum Verhältnis mit der Weidacher Wehr: „Wir haben schon sehr viele konstruktive Gespräche geführt und setzen diese auch fort“, so Bauer. Wie berichtet hatte sein Amtsvorgänger Spohn seinen Rücktritt mit „Dauer-Querelen“ mit der kleineren Ortsfeuerwehr begründet. Für Bauer ist das Schnee von gestern, er richtet seinen Blick nach vorne. Das ist für ihn keine Frage. (cce)

