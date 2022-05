„Schweren Herzens“: BRK verkündet Aus für das „Anziehend“

Von: Carl-Christian Eick

Zugesperrt: In Wolfratshausen gibt es keinen BRK-Kleidermarkt mehr. © Hermsdorf-Hiss

Es gibt keine ehrenamtlichen Helfer mehr: Das BRK muss seinen Kleidermarkt in Wolfratshausen schließen.

Wolfratshausen – Erst vor wenigen Tagen schlug das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis Alarm: Nun ist einer von vier BRK-Kleidermärkten geschlossen worden – konkret der Secondhand-Laden „Anziehend“ an der Barbezieuxstraße 1 in Wolfratshausen. Der Grund: akuter Personalmangel, so die Pressesprecherin des BRK-Kreisverbands, Petra Gössl-Kubin, gegenüber unserer Zeitung.

Seit mehr als zehn Jahren bot das Rote Kreuz an der Barbezieuxstraße in erster Linie gebrauchte Damenmode an. Doch nun reicht es nicht mehr für den anstrengenden Spagat: Auf der einen Seite „gibt’s keine ehrenamtlichen Helfer mehr“, stellt Gössl-Kubin fest, auf der anderen Seite ist die Zahl der Kunden seit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine vor gut zwei Monaten – Stichwort Kriegsflüchtlinge – kontinuierlich gestiegen.

„Wir müssen unsere Kräfte bündeln“, sagt die BRK-Sprecherin, das hauptamtliche Personal und die ehrenamtlichen Helfer werden ab sofort ausnahmslos in den BRK-Kleidermärkten in Geretsried, Bad Tölz sowie Lenggries eingesetzt. Der Warenbestand aus Wolfratshausen wird in die Nachbarstadt transportiert, wer Kleiderspenden angeben möchte, kann dies an der Johann-Sebastian-Bach Straße 13 in Geretsried tun.

Corona-Pandemie führte zu einem Aderlass

Man habe die Entscheidung, das Secondhand-Geschäft in der Loisachstadt zuzusperren, „schweren Herzens“ getroffen, so Gössl-Kubin. Doch da die helfenden Hände mittlerweile ausblieben, sei die Schließung des Marktes alternativlos. Die BRK-Sprecherin gibt zu bedenken, dass die Corona-Pandemie zu einem Aderlass geführt habe: Ältere Semester, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt hatten, scheuten aufgrund des Infektionsrisikos die ehrenamtliche Arbeit im Kleidermarkt.

Nun also ist Feierabend, sollten sich nicht doch noch kurzfristig Ehrenamtliche finden. „Leider bin ich wenig optimistisch“, räumt Gössl-Kubin ein. Die gute Nachricht: Der Fortbestand der drei Kleidermärkte in Geretsried, Bad Tölz und Lenggries sei gesichert. „Und ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn sich für Wolfratshausen drei, vier ehrenamtliche Helfer finden würden.“ cce

Info: Wer ehrenamtlich in einem BRK-Kleidermarkt mit anpacken möchte, meldet sich per E-Mail an info@kvtoel.brk.de.

