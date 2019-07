Eine Beifahrerin fürs Leben

Anlass zum Feiern hatte ein Wolfratshauser Ehepaar. Es ist seit 60 Jahren miteinander glücklich.

Wolfratshausen – Beim Motorradkauf haben sie sich kennengelernt. Sieglinde war Verkäuferin in dem Haushaltswarengeschäft in Klötze, Georg kam, um sich das Fahrzeug anzuschauen, das dort unter der Hand verkauft werden sollte. Gefallen hat ihm aber nicht nur die Java-Maschine, sondern auch die Verkäuferin. „Wir waren dann mit dem roten Motorrad viel unterwegs“, erzählt Sieglinde. Zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. „Ich war 19 Jahre alt und mein Mann 21.“ Diese Woche feierte das Ehepaar Sauer Diamantene Hochzeit. Dritter Bürgermeister Helmuth Holzheu gratulierte und scherzte: „Damals hat er die Beifahrerin gleich mitbekommen.“

+ Seit 60 Jahren verheiratet: Dritter Bürgermeister Helmuth Holzheu (linkes Bild, re.) gratulierte Sieglinde und Georg Sauer zur Diamantenen Hochzeit. © Repro: sh

Geheiratet haben die Sauers in Randersacker, dem Ort, aus dem Georgs Eltern stammen. Sieglinde ist in Grulich im heutigen Tschechien aufgewachsen, Georg stammt aus Sachsen-Anhalt. Der Ort ihres Kennenlernens lag in der damaligen DDR, die sie 1958 verließen. Zehn Jahre später zogen sie nach Wolfratshausen. Weil die eigentliche Hochzeit in kleinem Rahmen stattgefunden hatte, feierten die Sauers ihre Silberne Hochzeit gebührend. In ihrer Wahlheimat Wolfratshausen wiederholten sie die kirchliche Trauung. Ihr gemeinsamer Sohn Wolfram begleitete das Fest musikalisch.

Zwei Enkel hat das Paar inzwischen. Als Georg vor zwei Jahren in Rente ging, hat Wolfram den Steinmetzbetrieb seines Vaters übernommen. Bevor er sich selbstständig gemacht hatte, war Georg bei der Baufirma Holzmann erst in Frankfurt und dann in München angestellt. Sieglinde arbeitete als Werbedame bei Henkel-Persil. „Danach war ich im Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen, und habe mich dann ums Büro der Firma meines Mannes gekümmert.“ Heute fahren die beiden Rentner einmal wöchentlich in die Therme Erding. „Ansonsten sind wir viel im Garten und kochen zusammen“, erzählt Sieglinde. Und ihr Georg fügt hinzu: „Ich bin früher viel Rennrad gefahren. Jetzt mache ich immer noch Übungen an den Ringen auf dem Balkon. Damit spare ich mir den Doktor.“

