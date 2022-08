Bezahlsender „Sky“ dreht Action-Serie im Gewerbegebiet

Von: Volker Ufertinger

Beliebter Drehort: Am Druckhaus an der Pfaffenrieder Straße werden viele Krimis gedreht – zuletzt der Taunus-Krimi „Muttertag“ nach Nele Neuhaus. © ZDF

„Sky“ hat eine gute Woche lang im alten Druckhaus im Gewerbegebiet den Zehnteiler „Autobahn“ gedreht. Es ist eine Eigenproduktion mit prominenter Besetzung.

Wolfratshausen – Das ehemalige Druckhaus unserer Zeitung an der Pfaffenrieder Straße ist immer wieder Drehort für Fernsehproduktionen. Insbesondere haben sich die beiden Obergeschosse – im Erdgeschoss sind Anzeigenabteilung und Redaktion daheim – in der Branche einen guten Ruf als Kommissariate erworben. Zuletzt wurde dort im ZDF-Zweiteiler „Muttertag“ ermittelt und verhört. Jetzt hat auch der Privatsender „Sky“ das Haus entdeckt. Im Laufe von acht Tagen wurde dort die neue Actionreihe mit Arbeitstitel „Autobahn“ gedreht, darunter diverse Szenen im fiktiven Polizeipräsidium München inklusive Gefangenenvernehmung sowie mehrere Sequenzen in einem Jugendgefängnis. Bei Sky ist man voll des Lobes über die Location: „Die Raumgrößen haben eine komplette Einrichtung ermöglicht“, so Pressesprecher Steffen Thiel. Außerdem hat die bestehende Architektur gut zum visuellen Konzept gepasst.

Ken Duken ist einer von zwei Kommissaren, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen. © Stephanie Pilick / DPA

Bekanntlich spricht für das ehemalige Druckhaus die Tatsache, dass es, im Gegensatz zu München, viel Platz bietet. Der wurde auch gebraucht, die Produktionsfirma Action Concept war mit vielen Wagen rund um das Haus vor Ort. Es war ein Kommen und Gehen – und hin und wieder erkannte man Gesichter aus Film und Fernsehen, etwa Grimme-Preisträger Ken Duken, gerne als „deutscher Brad Pitt“ bezeichnet, ein Vergleich, der nach seiner Ansicht hinkt.

Zwei Brüder verbindet ein dunkles Geheimnis

Worum es geht, hat der Sender zu Beginn der Dreharbeiten öffentlich gemacht. Im Mittelpunkt des zehnteiligen Actiondramas stehen zwei Ermittler (Ken Duken und Fabian Busch), die noch dazu Brüder sind. Unversehens finden sie sich im Zentrum einer internationalen Verschwörung. Sie müssen auf Gedeih und Verderb zusammenarbeiten. Allerdings erweist sich ein Familienkonflikt, dem sie sich nie gestellt haben, als großes Hindernis. Es zu überwinden, wird zur Überlebensfrage.

„Autobahn“ kombiniert in zehn 45 Minuten langen Episoden Actionthriller, Familiendrama und Lovestory. „Dabei erfährt das Sky Original sowohl durch die dramatische Bergkulisse der bayerischen Alpen als auch durch das dynamische Großstadtgetriebe der Metropole München eine eindeutige Verortung“, schreibt der Sender. Neben Ken Duken („Berlin Falling“) und Fabian Busch („Er ist wieder da“) sind in weiteren Rollen unter anderem Mona Pirzad („Sweethearts“), Nikola Kastner („Nightlife“), Angelina Häntsch („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) und Liam Mockridge („Der Klügere zieht aus“) zu sehen. Regie führen Tim Trachte und Ngo The Chau. Die Ausstrahlung war ursprünglich für Ende 2022 gedacht. „Aber das wird sich vermutlich ein wenig verzögern“, so Thiel.

