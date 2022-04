St. Josef der Arbeiter: So blickt Martin Melf auf 16 Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitz zurück

Von: Volker Ufertinger

Mit der Klage-Mauer hat man in St. Josef der Arbeiter auf die Missbrauchsfälle in der Kirche reagiert. Diese Offenheit im Umgang auch mit schwierigen Themen zeichnet die Pfarrgemeinde aus, sagt Martin Melf. © Hermsdorf-Hiss

Martin Melf (54) hat nach 16 Jahren nicht mehr für den Waldramer Pfarrgemeinderats kandidiert. Ein Gespräch über bewegte Zeiten in der Kirche.

Wolfratshausen – 16 Jahre lang stand Martin Melf (54) an der Spitze des zehn Mitglieder umfassenden Waldramer Pfarrgemeinderats. Von der Einweihung der Madonna 2008 bis hin zur Gründung der Stadtkirche 2016 hat er viel erlebt. „Es war eine erfüllende Zeit“, sagt er. „Mein Anteil ist gar nicht so groß, ich musste nur moderieren, jeder hat aus ganzem Herzen seine Fähigkeiten eingebracht.“ Dennoch habe er sich entschlossen, nicht mehr zu kandidieren. „Irgendwann ist die Zeit vorbei.“

Eigentlich ist Melf ein Ur-Wolfratshauser: Die Bockhornis sind seit Ende des 18. Jahrhunderts in der Loisachstadt nachgewiesen. „Und die Melfs sind noch viel länger da“, erzählt er. 1996 zog er nach Waldram – und wurde mit offenen Armen aufgenommen. „Dabei hat die Kirche eine große Rolle gespielt“, sagt er. „Über die Pfarrei und über Kolping war ich ganz schnell integriert.“

Auch deswegen war der Mitarbeiter der Stadtverwaltung der richtige Mann, um die Gründung der Stadtkirche, genauer gesagt die Vereinigung von St. Andreas Wolfratshausen und St. Josef der Arbeiter in Waldram, zu unterstützen. „Alle hatten einen guten Willen, alle sind sich auf Augenhöhe begegnet“, so Melf. Pfarrer Gerhard Beham habe das Seine dazu beigetragen, dass sich alle Seiten gleich wertgeschätzt fühlten. Der Zusammenschluss erfolgte im Jahr 2016.

Martin Melf, scheidender Vorsitzender des Waldramer Pfarrgemeinderats St. Josef der Arbeiter © Hans Lippert / Archiv

Gern spricht der vierfache Familienvater von der neuen, 1998 eingeweihten Waldramer Kirche St. Josef der Arbeiter und der Madonna mit dem Jesus-Kind, die dort im Oktober 2008 ihren Platz gefunden hat. „Die Darstellung passt zu Waldram, sie ist modern und bodenständig zugleich.“ Als eine Fügung empfindet er es, dass die alte Strahlenkranz-Madonna, von der einige Waldramer nur ungern lassen wollten, jetzt in der Werktagskapelle bestens aufgehoben ist. „Es wirkt fast so, als wäre sie dafür gemacht worden.“

Was er an der Pfarrei so schätzt, ist die große Lebendigkeit und Menschlichkeit. „Nach der Christmette kann es schon passieren, dass man erst um halb drei nach Hause kommt, weil die Jugend noch Glühwein gemacht hat und man einfach noch ein bisserl geratscht hat“, sagt er. Auch im Umgang mit der Pandemie habe man sich etwas einfallen lassen, etwa durch die „Fastensuppe to Go“. Ein Nachwuchsproblem gebe es nicht. „Bei den letzten Pfarrgemeinderatswahlen ist der Altersschnitt noch einmal gesunken.“

Der Erzbischof ist auf einem richtigen Weg

Die aktuellen Schwierigkeiten der Kirche – Stichwort Missbrauch – treiben Melf um. Er sagt: „Es ist wichtig, dass man auch in schwierigen Zeiten zu seiner Kirche steht.“ In der Vergangenheit seien viele, auch schwere Fehler gemacht worden. Er hält es für den richtigen Weg, dass Erzbischof Reinhard Marx jetzt den Opfern zuhört, sie ernst nimmt. In Waldram hat Pastoralreferentin Gabriele Seidnader eine „Klage-Mauer“ aus Ziegeln errichtet, wo Menschen ihre Wut, ihren Zorn, ihr Gefühl des Verlassen-Seins an Gott abgeben können.

Ich wünsche mir eine bejahende Kirche.

Welche Kirche er sich in der Zukunft wünscht? Melf muss bei dieser Frage nicht lange nachdenken. „Eine menschliche, eine bejahende“, sagt er. Diese Haltung kommt in einem Satz von Papst Franziskus gut zum Ausdruck: „Wie könnte der Sünder Franziskus einen anderen Sünder ausschließen?“ Damit hatte er die Frage entschieden, ob wieder verheiratete Katholiken die Kommunion empfangen dürfen. „Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.“

