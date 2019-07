So entzückte Willy Astor sein Publikum beim Flussfestival 

Willy Astor ist eigentlich als Wortakrobat bekannt. In Wolfratshausen zeigte er, was er auf der Gitarre drauf hat. Es riss das Publikum von den Sitzen.

Wolfratshausen– Das idyllische Ambiente des Loisachufers hat schon viele Künstler inspiriert. So auch den im Münchner Hasenbergl aufgewachsenen Kabarettisten und Musiker Willy Astor beim Flussfestival-Auftakt am Freitagabend. „Ich habe mich schon ein Jahr auf diesen Auftritt gefreut“, gestand der 57-Jährige dem Publikum. Vor seinem Konzert mit dem Musikerkollektiv „Sound of Islands“ war er noch in den Fluss gesprungen und hatte sich über dessen „zapfige“ Temperatur gewundert. Danach sah Astor Ruderboote mit verliebten Pärchen an der Bühne vorbeigleiten. Anlass genug für die ersten Wortspiele, in denen er auch den Namen unserer Zeitung einbaute: „Ich seh‘ auf der Loisach Boote.“

Auch aus Offenbach kamen Astor-Fans

Dass am Auftrittsort nicht nur der Wolf und der Ratz zu Hause sind, merkte der mittlerweile in Schäftlarn lebende Musiker schnell. Denn mit 488 Sitz- und 69 Stehplätzen war sein Konzert restlos ausverkauft. Einige Fans hatten sogar weite Anfahrtswege aus Offenbach am Main oder aus dem Bayerischen Wald in Kauf genommen, um den „Sound of Islands“ zu hören. Mit dem Geretsrieder Filmmusikkomponisten Titus Vollmer an der Bottleneck-Gitarre, dem Pianisten Nick Flade und Márcio Tubino an den Drums und am Saxofon hatte Willy Astor filigrane Musiker um sich geschart.

Mit der Gitarre bezirzte er einst Frauen

Der gebürtige Münchner selbst hatte mit 16 Jahren seine Liebe zum Gitarrenspiel entdeckt. Aus pragmatischen Gründen: Am Feldmochinger See ließen sich für den ehemaligen BMW-Werkzeugmacher so in den 1970er Jahren mehr Frauenherzen erobern. „Heute ist Gitarrenmusik für mich zum Sehnsuchtsort geworden“, erklärte Astor.

In verschiedenen Workshops hat er sein Spiel nach und nach verfeinert, sodass er dem Publikum nun einen abwechslungsreichen Stilmix aus Flamenco, Bossa Nova, Klezmer und Pop präsentieren konnte. Beim „Welthits-Medley“, in das Astor Melodien von so unterschiedlichen Interpreten wie Michael Jackson, AC/DC und Supertramp einfließen ließ, hielt es zu später Stunde kaum noch einen Zuschauer und -hörer auf dem Sitz.

Vor den Zugaben „Curry Landla“ und der abschließenden „Bühnenrandserenade“ huldigte Astor noch einem der „weltbesten Gitarrenbauer“: Der Weidacher Joe Striebel, der sonst eher selten im Rampenlicht steht, genoss den tosenden Applaus ebenso wie alle Musiker nach dem dreistündigen Konzert. „Ein besseres Publikum kann man sich nicht wünschen“, zeigte sich Astor beeindruckt. Peter Herrmann