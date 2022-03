So finden Uhrmachermeister die Umstellung auf die Sommerzeit

Von: Volker Ufertinger

Uhren, nichts als Uhren: Fritz Koch aus Wolfratshausen hat in den Tagen der Zeitumstellung viel zu tun. Er selbst findet die Umstellung gut. „Am Abend eine Stunde mehr Licht zu haben, ist Lebensqualität“, sagt er. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Uhrmachermeister haben bei der Umstellung auf Sommerzeit viel zu tun - und eine eigene Meinung. Auch eine Video-Installation am Schwankl-Eck macht das Thema bewusst.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Man tut Michael Fitzek aus Wolfratshausen sicher nicht Unrecht, wenn man ihn als „Uhrenfreak“ bezeichnet. Wann immer er mit dem Fahrrad über Land fährt – und das tut er oft – hat er einen Fotoapparat dabei, um landauf, landab Kirchturm- und andere Uhren zu fotografieren. Daraus hat er kürzlich eine App mit dem Titel „Bayern-Uhr“ entwickelt, bei der jede Minute eine andere Uhr irgendwo im Freistaat angezeigt wird – also insgesamt 1140.

Michael Fitzek, Erfinder der App „Bayern-Uhr“. © Privat

Jetzt, rechtzeitig zur Umstellung auf die Sommerzeit an diesem Wochenende, wird die Fotosammlung von Michael Fitzek öffentlich gezeigt. Seit Donnerstag läuft im Schaufenster des Schwankl-Ecks die Video-Installation „Eine Zeitreise durch Bayern“, ein Schnelldurchlauf der App, alle sieben Sekunden erscheint ein neues Bild. Am passendsten für diese Zeiten findet Fitzek die Kirchturmuhr von St. Georg in Großinzenmoos im Kreis Dachau, die in der App immer Schlag 23.59 Uhr auftaucht. Um das Ziffernblatt herum die Aufschrift: „Eine aus diesen wird unsere letzte sein.“ Ein klarerer Hinweis auf den Tod, ein „Memento Mori“. Fitzek findet: „Das macht schon nachdenklich, gerade momentan.“

Umfrage: Berufstätige stresst die Umstellung Die meisten Arbeitnehmer sehnen die Abschaffung der Sommerzeit herbei. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Kaufmännische Krankenkasse hat durchführen lassen. 1000 Berufstätige wurden befragt. Davon haben 35 Prozent mittlerweile Probleme, nach der Umstellung morgens aufzustehen. Außerdem sind mehr Arbeitnehmer als früher in den Tagen danach tagsüber gereizt oder müde. Das hängt auch mit der allgemeinen Situation zusammen: „Corona-Krise, Termindruck, Überstunden, Schichtarbeit: Da ist es kein Wunder, dass Arbeitnehmer mit der Umstellung zu kämpfen haben“, heißt es in einer Pressemeldung der KKH. 78 Prozent der Befragten würden es begrüßen, wenn die Sommerzeit abgeschafft würde. Die Pläne liegen jedoch auf Eis.

Was die Sommerzeit angeht, erinnert der Hard- und Software-Entwickler daran, dass sie anfangs nur bis Ende September gedauert hat. An das Jahr 1983 kann er sich noch gut erinnern, denn damals endete die Sommerzeit genau am 25. September – seinem 25. Geburtstag. „So kam ich zu der Ehre, eine Stunde länger Geburtstag feiern zu können.“

Vom Schwankl-Eck aus gesehen, liegt das Geschäft von Uhrmachermeister Fritz Koch am anderen Ende – am Untermarkt. Er verzeichnet in den letzten Tagen vor der Umstellung auf die Sommerzeit ein „erhöhtes Serviceaufkommen“. Seien es Armbanduhren, Wanduhren oder Standuhren, seien sie mechanisch oder funktionieren sie über Funk oder Quarz: Die Kunden haben Fragen. Koch selbst ist froh, dass es länger hell ist, dann kann er bei Hausbesuchen nach Dienstschluss um 18.30 Uhr immer noch bei Tageslicht arbeiten. „Und Tageslicht ist immer noch das beste.“

Funkuhren sind ein spezieller Fall

Teilweise knifflig gestaltet sich die Umstellung von Funkuhren auf Sommerzeit. Eigentlich müsste bei ihnen das Ganze in der Nacht auf Sonntag automatisch funktionieren, dank eines im Taunus befindlichen Senders, der das Zeitzeichen mit einem Watt Sendeleistung überträgt. Das funktioniert im Allgemeinen anstandslos. Probleme gibt es aber in Häusern aus Stahlbeton. „Die bilden einen Faradayschen Käfig, in dem das Signal nicht reinkommt“, erläutert der Uhrmacher. Vor allem Kochs Kunden im Münchner Süden, etwa in Forstenried, haben Erfahrungen mit diesem Phänomen gemacht. Sein Tipp: „Die Uhr einfach in der Nacht auf Sonntag auf den Balkon bringen.“

Die Sache mit dem Energiesparen hat sich erledigt

Koch persönlich ist ein Fan der Sommerzeit. „Für mich bedeutet es Lebensqualität, wenn es am Abend eine Stunde länger hell ist“, sagt er. Die Begründung, mit der die Sommerzeit eingeführt worden war, nämlich das Energiesparen, lässt er nicht gelten: „Die Lichttechnik hat sich etwa mit LED-Lampen radikal verbessert, das ist mir früher nicht mehr vergleichbar.“ Aber dass er sich jetzt in seinem Garten direkt an der Loisach eine Stunde länger aufhalten kann, findet er richtig gut.

Ralf Nietzel, Uhrmachermeister aus Bad Tölz, ist spezialisiert auf alte Vintage-Uhren. © arp

Sein Leben hat auch Ralf Nietzel der Uhr verschrieben, genauer: der Vintage-Uhr. Der Uhrmachermeister mit Werkstatt in der St.-Korbinian-Straße in Bad Tölz repariert und restauriert mit Vorliebe alte Exemplare. Privat besitzt er eine Sammlung von etwa 50 Uhren, die er je nach Gelegenheit trägt. „Beim Autowaschen oder Holzhacken würde ich jedenfalls keine alte Uhr tragen“, erzählt er mit einem Lächeln.

Eine Taschenuhr aus dem Jahr 1820

Das älteste Exemplar, das er besitzt, ist eine Taschenuhr aus der Zeit zwischen 1820 und 1840. „Sie hat sogar ein Repetitionsschlagwerk“, erzählt er. Das heißt: Die Uhr kann auf Knopfdruck die Uhrzeit akustisch wiedergeben. Ein mechanisches Läutwerk. Auf Sommerzeit umzustellen braucht er sie nicht. Weil sie nur um die 30 Stunden läuft, muss sie bei Gebrauch jedes Mal neu aufgezogen werden. Wobei dringend zu beachten ist, dass man die Zeiger nur vorwärts und keinesfalls rückwärts dreht. „Das würde sonst die Mechanik zerstören.“

Von der Sommerzeit als solcher hält Ralf Nietzel nicht viel. „Das ist doch nur eine Belastung für Mensch und Tier“, sagt er (siehe Kasten). Er wünscht sich, dass das ewige Hin und Her um die Sommerzeit endlich einmal aufhört. „Vielleicht gelingt es den hohen Herren in Brüssel ja irgendwann doch, einen Punkt unter die Debatte zu setzen.“

