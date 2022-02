Alkohol in der Pandemie: So hat sich sich das Trinkverhalten geändert

Von: Peter Borchers

Das Trinken hat sich während der Pandemie in die Wohnungen verlagert. Für die These, dass Corona mehr Menschen in die Alkoholsucht getrieben hat, gibt es noch keine belastbaren Zahlen. © dpa

Hat die Pandemie Menschen in den Alkohol getrieben? Genau weiß man es nicht. Doch das Trinkverhalten hat sich klar geändert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Treffen mit Freunden, der gemeinsame Sport im Verein – ein Virus hat beides zeitweise auf Null gesetzt und die Menschen in ihren vier Wänden kaserniert. Wie der Lockdown-Langeweile entkommen? Mit einem Gläschen Wein, einem Wodka, einem Bier? Oder zwei? Suchtmediziner sprechen von einem veränderten Trinkverhalten seit Beginn der Pandemie. Zwar werde nicht unbedingt mehr Alkohol konsumiert als zuvor, doch da es kaum Gelegenheit zum gemeinsamen Zechen gebe, habe sich das Trinken in die Wohnungen verlagert.

Geselligkeitstrinker greifen weniger zur Flasche

Wer dort bereits früher regelmäßig zum Bier gegriffen hat, um sich Sorgen, Einsamkeit und Stress wegzusaufen, der trinke nun mehr, glauben die Experten. Die Gelegenheits- und Geselligkeitstrinker dagegen griffen weniger oft zur Flasche als vor Corona. Gesichert ist derzeit aber nur eine Zahl, bestätigt Peter, ehrenamtlicher Bundessprecher der Anonymen Alkoholiker (AA): „In Deutschland leben zwei Millionen Alkoholabhängige.“

Zwei Millionen Alkoholabhängige in Deutschland

Michael Hopf leitet die Gruppe der Suchthilfe Kreuzbund in Bad Tölz, sie trifft sich jeden Dienstag. Nur zu Beginn der Pandemie habe man ein paar Mal ausgesetzt. Nach einem Wechsel in einen größeren Raum, in dem sich gut Abstand wahren lässt, finden die Treffen zuverlässig statt. Ob mit Corona und seinen Begleiterscheinungen – Kurzarbeit, Einsamkeit, Existenzängste – mehr Menschen trinken, vermag der seit 13 Jahren trockene Alkoholiker nicht zu sagen. „Es könnte sein, aber zu unseren Treffen kommen nicht mehr Leute, vielleicht auch, weil sie Angst vor Ansteckung haben.“ Aufgrund seiner persönlichen Erfahrung kann sich der 52-Jährige vorstellen, dass viele Trost im Trinken suchen. „Ich weiß ja, wie es mir gegangen ist, als ich zu Hause herumsaß und nichts zu tun hatte. Für einen Alkoholiker gibt’s nichts Schlimmeres.“

Im Fall der Sucht: Raus aus dem normalen Umfeld

Wie er selbst es schafft, standhaft zu bleiben? Sein Bruder sei 30-jährig an seiner Sucht nach diversen Substanzen gestorben, sagt Hopf. Er selbst habe in seiner Trinkerkarriere, an deren Ende er fast gestorben wäre, genügend negative Erfahrung gesammelt. „Die brauche ich nur abzurufen, und dann vergeht mir die Lust auf Alkohol.“ Dass er als Münchner seit zwölf Jahren die Gruppe in Tölz leitet, hat einen simplen Grund: „Es war wichtig, damals aus meinem gewohnten Umfeld rauszukommen.“ Das rät er übrigens allen Suchtkranken. Und noch einen Tipp hat er: „Wenn man merkt, dass wieder die Glocken im Kopf läuten, sollte man sich sofort Hilfe suchen, zum Beispiel in einer Gruppe wie unserer.“ Extrem wichtig sei es, „in solch einer Situation nicht allein zu bleiben“. Zielgruppe sind übrigens nicht nur Alkoholkranke. „Co-Abhängige, Spieler, Essgestörte, Drogensüchtige und Polytoxe“, also Konsumenten verschiedener Drogen und Suchtmittel – zu Hopf „kann jeder kommen. Sucht ist Sucht“. Seine Telefonnummer nennt er gerne: 01 79/2 58 93 29.

Auch die Anonymen Alkoholiker halten Zoom-Konferenzen

Oskar Neumüller ist Geretsrieder Ansprechpartner für Betroffene beim Blauen Kreuz, ein Suchthilfeverband, der ähnlich arbeitet wie die Anonymen Alkoholiker (AA). Unter seiner Leitung treffen sich jeden Donnerstag um 18.30 Uhr im Caritaszentrum an der Graslitzer Straße 13 hauptsächlich Alkoholkranke und Polytoxe. Auch er hat in den Lockdown-Phasen die wöchentlichen Gruppensitzungen abhalten dürfen – „dank einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamts“ – was einer Wertschätzung der Behörden für die Arbeit der Suchthelfer durchaus gleichkommt.

Selbsthilfegruppe sind wichtig

„Die Bedeutung von Selbsthilfegruppen ist sehr hoch“, heißt es dazu aus dem Tölzer Landratsamt. Sie würden das professionelle Versorgungssystem ergänzen, stellten in der Versorgungslandschaft „ein niedrigschwelliges Angebot dar und sind wichtig für die Gesunderhaltung und Problembewältigung der Betroffenen“. Damals, also zur Zeit strenger Kontaktbeschränkungen, habe das Gesundheitsministerium deshalb auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Suchthilfen bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde eine Ausnahmegenehmigung für Treffen einholen können. „Von dieser Möglichkeit hat das Gesundheitsamt im angemessenen Rahmen Gebrauch gemacht“, so Behördensprecherin Marlis Peischer.

Dienen hilft.

In seiner Gruppe seien während der Pandemie neue Gesichter hinzugekommen, andere dafür weggeblieben – „eigentlich das normale Kommen und Gehen“, sagt der Neumüller, der seit acht Jahren keinen Tropfen mehr anrührt. Inwieweit sich die Pandemie auf diese Fluktuation auswirkt, kann er „schlecht beurteilen“. Der 60-Jährige kennt jedoch langjährig Trockene, die in dieser Zeit Rückfälle erlitten haben“. Zum Glück habe jeder aus diesem Personenkreis rechtzeitig die Kurve gekriegt, „vielleicht auch dank der Hilfe und dem Zusammenhalt in der Gruppe“. In diesem Zusammenhang möchte Neumüller explizit klarstellen: „Sucht ist eine Krankheit, keine Willensschwäche.“

Die Alkoholiker werden jünger und weiblicher

Die AA leisten sich sogar einen deutschlandweit tätigen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit. Er stellt sich, für diese Selbsthilfeorganisation typisch, nur mit seinem Vornamen – Peter – vor. Der 76-Jährige, seit 42 Jahren trocken, hört die Frage nach einem Zusammenhang zwischen Pandemie und Sucht „nicht zum ersten Mal“, kann sie aber nicht beantworten. „Ob mehr oder weniger getrunken wird, wissen wir nicht.“ Im jüngsten Handbuch Sucht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen von 2021 „gibt es noch kein Ergebnis“. Außerdem sei es Grundsatz der AA, als Organisation „keine Stellungnahmen zu Fragen außerhalb unserer Gemeinschaft“ abzugeben. Aus seiner „persönlichen Wahrnehmung heraus“ ist Peter aber gerne bereit zu reden.

Der gebürtige Münchner lebt in jetzt Mittelfranken, leitet dort mehrere Selbsthilfegruppen. Unter den 30 bis 40 ihm bekannten AA in seiner Gegend „weiß ich von einem Rückfall, der aber, glaube ich, nicht mit Corona zusammenhängt“. Einige Leute kämen nicht mehr zu den Sitzungen, entweder aus Sorge, sich anzustecken, „oder weil sie daheim festgestellt haben: ,Ich kann ja auch ohne AA ohne Alkohol leben‘.“ Andere besuchten nach wie vor fleißig die Sitzungen, „und ich kenne einige Leute, die in der Corona-Zeit neu hinzugekommen sind“. Was er bestätigen kann: „Wir sind jünger geworden im Durchschnitt, wir sind weiblicher geworden und mit unseren Meetings und Angeboten noch viel digitaler.“

Die Entwicklung weg von Präsenzsitzungen habe zwar schon vor 30 Jahren eingesetzt mit dem Austausch von E-Mails. „Aber Corona war der Turbo.“ Die Hybridsitzungen bevorzugen vor allem Frauen: Auf „fifty-fifty“ schätzt Peter die Geschlechterverteilung bei den Zusammenkünften via Zoom und Co. Bei Präsenzmeetings liege sie bei zwei Drittel Männern zu ein Drittel Frauen.

Peter selbst, der seinen ebenfalls kranken, damals 33-jährigen Bruder an die Sucht verloren hat, hält die Arbeit für die AA trocken. „Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren jeden Tag mit dem Thema Alkohol. Und ich sage jedem, der sich bei uns engagieren will, immer wieder: Dienen heilt.“