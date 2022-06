50 Jahre Döner: Ramazan Ünsal weiß, wie es geht

Das Pamukkale-Team: (v. li.) Ünsal-Tochter Döndü und Schwiegersohn Nail Yilmaz, Sohn Hüseyin, Chef Ramazan Ünsal, Gattin Fatma, Saeedi Coban und Mustafa Toprak. © Rudi Stallein

Vor 50 Jahren wurde in Berlin der Döner erfunden. Das „Pamukkale Kebabhaus“ am Wolfratshauser Bahnhof hat damit großen Erfolg. Das Rezept indes bleibt geheim.

Wolfratshausen – Der Döner feiert Jubiläum: Vor 50 Jahren ging – laut dem Verein Türkischer Dönerhersteller in Europa – am Bahnhof Zoo in Berlin die erste Portion über den Tresen. Genau 20 Jahre ist es her, dass Ramazan Ünsal den ersten Döner Kebab in seinem „Pamukkale Kebabhaus“ gegenüber dem Wolfratshauser Bahnhof verkaufte. Dabei hatte er ganz anderes als türkisches Fast Food im Sinn, als er vor 34 Jahren nach Deutschland kam.

Alles begann mit einem Traktor. Genauer gesagt: mit dem Traum von einem Bulldog. Den wollte er kaufen, für den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters daheim in Pamukkale, dem Ort mit den berühmten Kalkterrassen im Südwesten der Türkei. Deshalb kam Ramazan Ünsal, damals 22 Jahre jung, 1987 nach Deutschland. Mit einem Koffer in der Hand und 500 Mark in der Tasche.

Zuerst arbeitete Ünsal auf Baustellen

Das Geld für den Bulldog musste erst verdient werden. Ünsal schuftete als Helfer auf Baustellen in Dresden und im Raum Frankfurt, lebte bei seinem Bruder in Offenbach. „Es hat mir gefallen in Deutschland, deshalb bin ich geblieben“, erzählt er. „Nach zehn Jahren holte er seine Ehefrau Fatma nach, im selben Jahr wurde Sohn Hüseyin geboren. Der Traktor war da längst in Vergessenheit geraten. Im Jahr 2000 kam die Familie nach Waldram. Die Frau arbeitete als Reinigungskraft, der Mann weiterhin auf Baustellen.

Vom Kiosk am Bahnhof wurde ihm abgeraten

Aber da war dieser leer stehende Laden am Bahnhof, an dem er jeden Tag vorbeifuhr. „Ich habe durch meine Arbeit viele Dönerläden gesehen“, sagt Ünsal, der während seiner Zeit in der türkischen Armee eine Ausbildung zum Koch gemacht hatte. Nach und nach sei in ihm der Wunsch gereift, selbst so einen Laden aufzumachen. Ein Dresdner Kollege habe ihn bestärkt: „Mach’ das, Du wirst damit Erfolg haben.“ Von dem alten Kiosk an den Bahngleisen hätten ihm jedoch alle abgeraten. „Der Kiosk war verrufen. Das sei kein guter Platz, haben sie gesagt.“ Der heute 57-Jährige sah das anders: „Hier ist ein Parkplatz, der Bahnhof, der große Fahrradständer, viele Leute – was willst du mehr?“ Also kratzte er seine Ersparnisse zusammen und stürzte sich ins Abenteuer.

Am Faschingsdienstag 2002 wurde das Pamukkale Kebabhaus eröffnet. „Ein Jahr lang gab es zum Döner Limo, Wasser oder Schorle gratis“, erzählt Hüseyin Ünsal, Ramazans Sohn, der genauso im Laden arbeitet wie die Mama, Schwester Döndü und deren Ehemann Nail Yilmaz, Neffe Cemil und ein paar weitere Mitarbeiter, von ungewöhnlichen Marketingmaßnahmen in der Anfangsphase.

Der Rest ist Geschichte. In den einschlägigen Internetforen und Bewertungsportalen übertreffen sich Kunden, die von München und aus gar Österreich anreisen, um in Wolfratshausen einen Döner zu essen, mit überschwänglichen Bewertungen zur Spezialität des Hauses: Döner Kebab aus Putenfleisch (das Ünsal seit 20 Jahren vom selben Lieferanten bezieht), knackigem Salat, Zwiebeln, Tomaten, Kraut und viel Soße.

Traum erfüllt nach 34 Jahren: Um einen solchen Fiat-Bulldog für den Bauernhof in der Heimat zu kaufen, war Ramazan Ünsal 1987 nach Deutschland gekommen. Voriges Jahr hat er sich den Wunsch erfüllt. © Rudi Stallein

Nach einem Rezept für die Soße oder das selbst gebackene Fladenbrot fragt man vergebens. „Ein altes Familienrezept“, sagt Ramazan Ünsal und lächelt verschmitzt. Sein immerwährendes Lachen ist wohl ein Geheimnis seines Erfolgs. „Dafür musst du gemacht sein, Döner muss dir Spaß machen, wenn du so einen Laden aufmachst“, hat Sohn Hüseyin (24) längst selbst festgestellt. „Du musst jeden Tag sehr früh raus, einkaufen auf dem Großmarkt – und immer freundlich sein.“ So wie der Papa, dem das Lächeln nie aus dem Gesicht mit dem dicken grauen Schnurrbart zu weichen scheint. Ramazan Ünsal selbst genügt eine einfache Formel, um zu erklären, was seinen Döner so besonders macht: „Viel Liebe, viel Frische“, sagt er grinsend.

Irgendwann übrigens hat er sich daran erinnert, warum er einst nach Deutschland gekommen war. Seit dem vergangenen Jahr ist er stolzer Besitzer eines Fiat Lanz Bulldogs, Baujahr 1981. Gefunden hat er ihn schlussendlich bei einer Familie in Königsdorf. „Von so einem Traktor habe ich geträumt damals“, sagt Ramazan Ünsal und strahlt übers ganze Gesicht.