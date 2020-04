So lief die Hochzeit von Myriam Kalipke und Alexander Kohler

Heiraten zu Zeiten einer Pandemie laufen anders ab als sonst. Ganz anders. Das zeigt das Beispiel von Myriam Kalipke und Alexander Kohler.

Wolfratshausen – Normalerweise läuft der schönste Tag im Leben so ab: Freunde und Verwandte fiebern im Standesamt mit, Freudentränen fließen, Umarmungen werden ausgetauscht. Danach feiert die Hochzeitsgesellschaft in einer Wirtschaft. Aber die Zeiten sind eben nicht normal. „Wir sind maximal zu fünft im Standesamt“, erklärt Petra Konrad, seit 1997 Standesbeamtin in Wolfratshausen, wie Trauungen in der Corona-Krise ablaufen. „Das Brautpaar, die Trauzeugen und ich. Das war’s, mehr geht nicht.“ Zwar verzichtet sie auf Mundschutz und Handschuhe: Aber: „Der Abstand bleibt gewahrt, und das Gratulieren mit Händeschütteln danach fällt auch weg.“

Kurz an einen Mundschutz gedacht haben auch Myriam Kalipke und Alexander Kohler, die sich vor Petra Konrad das Ja-Wort gegeben haben. Die 42-Jährige hatte extra für sich und ihren künftigen Ehemann zum Outfit passende Masken besorgt. „Wir haben schon gesagt: Jetzt wird es nicht heißen, ,Sie dürfen die Braut nun küssen´, sondern ,Sie können die Braut gerade jetzt nicht küssen‘“ , erzählt sie lachend. Letztendlich ließ das Brautpaar aber während der Trauung den Mundschutz weg.

Kopfzerbrechen bereitete im Vorfeld die Sache mit dem Brautstrauß. Denn: Kalipke und Kohler standen bei der Gärtnerei vor verschlossenen Türen. Ein Freund, der Mitglied einer Trachtengruppe ist, versuchte zu helfen: Er schnitzte Edelweiß und Enzian und kombinierte die Holzblüten mit allem, was er in seinem Garten fand, zum Beispiel Efeu. Doch die Braut gab nicht auf und wurde letztendlich doch noch fündig. „Eine Friedhofsgärtnerin hat mir weitergeholfen.“ Die liebevoll gefertigten Holzblumen integrierte sie kurzerhand in den Frischblumenstrauß aus Ranunkeln und verschiedenen Zweigen.

Damit zumindest später noch Freunde an der feierlichen Zeremonie teilhaben können, behelfen sich laut Standesbeamtin Konrad die meisten Brautpaare mit Videofilmen. Oder sie streamen – wie es Kalipke und Kohler getan haben. „Einige Gäste hätten sowieso eine zu weite Anreise gehabt“, sagt die frischgebackene Ehefrau. Hongkong, Tokio, Santa Ana, Atlanta oder Buenos Aires liegen ja nicht gerade um die Ecke. „So konnten sie dabei sein, auch wenn sie um 3 Uhr nachts dazu aufstehen mussten.“ Gefeiert wurde im Anschluss an die Trauung zu zweit zu Hause.

Den Hochzeitstag verlegen wollte das Ehepaar nicht. „Keiner weiß, wie es weitergeht, wann Lockerungen kommen. Deshalb haben wir den nächstmöglichen Termin genommen.“ Die Mitarbeiter im Rathaus hätten auch Verständnis gehabt, wenn die Entscheidung anders ausgefallen wäre. „Es soll ja ein besonderer Tag sein“, sagt Petra Konrad. Und: „Ich nehme derzeit keine weiteren Hochzeiten an. Wir müssen uns ja auch schützen.“