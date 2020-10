So machen Sie Ihren Garten winterfest

Das Gartenjahr neigt sich dem Ende zu. Auch im Herbst gibt es noch eine Menge zu tun. Drei Expertinnen verraten uns ihre Tipps und Tricks.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bald schon dürfte es auch im Landkreis den ersten Frost geben. Viele Dahlien zum Beispiel stehen aber noch in voller Blüte. Wer sich auch kommendes Jahr an ihnen erfreuen will, muss die Knollen vor Beginn des Winters aus der Erde nehmen. „Diese Pflanzen sind nicht frosthart“, sagt Regina Demmel vom Vorstandsteam des Obst- und Gartenbauvereins Lenggries. Im Winter komme es bei Dahlien vor allem auf die richtige Lagerung an: „Die Knollen sollten in einer Kiste mit Sand und Erde überwintern“, rät Demmel. Empfehlenswert sei ein Karton mit Löchern, damit die Pflanzen auch atmen können. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass sich Schimmel bildet.

Für den Umgang mit Kübelpflanzen hat die Lenggrieserin ebenfalls ein paar Ratschläge parat. Bei einzelnen Frostnächten reiche es, die Töpfe abzudecken, um die Blumen so vor den eisigen Temperaturen zu schützen. Nehmen die kalten Nächte zu, meistens im November, sei es aber auf jeden Fall an der Zeit, die Kübel ins Haus zu holen. „Die Pflanzen sollten an einem nicht zu warmen oder zu dunklen Ort überwintern und nur mäßig gegossen werden.“

Beim Einräumen der Kübelpflanzen schleppt man oft unerwünschte Überwinterungsgäste ein. Deshalb rät Maria Schön, Vorsitzende des Garten- und Verschönerungsverein Beuerberg-Herrnhausen, zur wöchentlichen Schädlingskontrolle. Bei Läusen empfiehlt die 54-Jährige, die Pflanzen draußen auf dem Balkon mit einem Gemisch aus Schmierseife und Wasser abzuduschen. Dann können sich die Parasiten nicht mehr an den Blättern festhalten.

Rosen brauchen im Winter Pflege

Auch wenn Rosen winterhart sind, brauchen sie Pflege, um die kalten Monate gut zu überstehen. Karin Siegert, Vorsitzende des Gartenbauvereins in Bad Tölz, empfiehlt, die Wurzeln mit Erde zu überhäufen. Bei jungen Pflanzen sollte der Ballen zusätzlich mit Laub geschützt werden, ergänzt Schön. Beide Expertinnen raten dazu, die Triebe ein wenig zu kürzen. Siegert: „Jedoch nicht zu viel, da im Frühling bereits ein weiterer Rosenschnitt erfolgt.“ Zurückschneiden muss man jetzt aber viele Sträucher, auch Wacholder, sagt Siegert. Kirschlorbeer hingegen dürfe im Herbst nicht zurückgeschnitten werden. Und wer an seinen Tomatenpflanzen noch grüne Früchte hängen hat, sollte sie ernten und an einem sonnigen Platz, etwa am Küchenfenster, nachreifen lassen. Wann der perfekte Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt ist, das ist schwer zu sagen. „Die Bäume können sowohl im Herbst als auch im Frühling zurückgeschnitten werden“, so Regina Demmel. „Die Tendenz geht aber eher Richtung Frühjahr.“

Gras und Laub nicht liegen lassen

Für einen winterfesten Garten ist es außerdem wichtig, die Wasseranschlüsse an der Außenseite am Haus abzustellen. „Zuvor sollte man die Leitungen und Schläuche aber komplett entleeren“, sagt Siegert. „Sonst besteht die Gefahr, dass bei Frost das Wasser darin gefriert.“ Siegert rät auch, den Rasen noch mal zu mähen. Den Grasschnitt sollte man jedoch nicht liegenlassen. „Das vermoost sonst alles.“ Das Gleiche gelte für herabfallendes Laub. Zusammengerecht in einer Ecke bietet Laub aber eine gute Rückzugsmöglichkeit für Igel.

Wer im Frühjahr einen prächtigen Garten haben möchte, sollte jetzt Blumenzwiebeln setzen, etwa Narzissen und Tulpen. Da hat Schön noch einen besonderen Tipp: „Ich mache mir jetzt schon eine Schale. Die kann man sich dann dort hinstellen, wo man sie haben will“, sagt die Beuerbergerin. Wer keine Schale hat, könne auch einen ausgedienten Korb oder eine Holzkiste nehmen. Die langjährige Vereinschefin stellt sich ihre Zwiebelmischung selbst zusammen – die hohen Blüher in die Mitte, die niedrigen weiter außen. Man könne auch auf einen Mix aus dem Fachmarkt zurückgreifen. Fertig bepflanzt kann die Schale den Winter über geschützt am Haus stehen bleiben. Schön: „Aber sie brauchen einmal einen Frost, damit sie keimen.“