Solidarität mit Soldaten: Oberbayern besuchen Besatzung des Patenboots an der Ostsee

Die „Oste“ wurde 1988 in Dienst gestellt. Namensgeber des Flottendienstboots ist der Fluss Oste in Niedersachsen. Das Patenboot der Stadt Wolfratshausen ist knapp 84 Meter lang und fast 15 Meter breit. © Gabriele Rüth

Seit 2013 ist die Stadt Wolfratshausen Pate des Marineboots „Oste“. Nun war es den Oberbayern wichtig, an der Waterkant Flagge zu zeigen.

Eckernförde/Wolfratshausen – Mit einem Flottendienstboot der Marine die Ostsee zu durchpflügen und die Nächte an Bord des stählernen Riesen zu verbringen, ist für Pauschaltouristen nicht möglich. Ein gutes Dutzend Wolfratshauser kann jetzt von eben einer solchen außergewöhnlichen Reise berichten – sie nahmen die Einladung von Korvettenkapitän Sebastian Westphal, Kommandant der „Oste“, das Patenboot der Stadt Wolfratshausen, an. „Ich bin eine Landratte, der permanente Wind auf See ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig“, blickt Zweiter Bürgermeister Günther Eibl im Gespräch mit unserer Zeitung zurück.

Ausgangspunkt der viertägigen Tour war der Marinestützpunkt Eckernförde in Schleswig-Holstein, Heimathafen der knapp 84 Meter langen und fast 15 Meter breiten „Oste“, die von einem 9000-PS starken Diesel-Motor angetrieben wird. Die 36-köpfige Besatzung des Marineboots übernimmt – in Kooperation mit anderen Einheiten deutscher und internationaler Streitkräfte – vorrangig Frühwarn- sowie Fernmeldeaufgaben. Aufgrund der Corona-Pandemie waren persönliche Kontakte gut zwei Jahre unmöglich, um so wichtiger war es Eibl nach eigenen Worten, jetzt für die Flößerstadt Flagge zu zeigen: „Die ,Oste’-Mannschaft verrichtet einen sensationellen Dienst, sie hat unser aller Wertschätzung und unseren Respekt verdient.“

Eibl leistete in jungen Jahren seinen Grundwehrdienst beim Heer, konkret bei der Fernmelde-Ausbildungskompanie 1/8 in Murnau, aus der er im Rang eines Obergefreiten ausschied. Das Patenboot der Stadt betrat er nun das erste Mal. In Erinnerung bleibt ihm neben der Enge an Bord, die für die Soldaten, die oft wochenlang auf See sind, eine zusätzliche Herausforderung darstellt, vor allem die Gastfreundschaft von Kommandant Westphal und seiner Mannschaft: „Absolut riesig“, bilanziert der Vize-Bürgermeister.

Willkommen an der Waterkant: Mit dem traditionellen Auslaufbier begrüßten Korvettenkapitän Sebastian Westphal (Mitte) und seine Mannschaft die Gäste aus Wolfratshausen auf dem Marinestützpunkt in Eckernförde (Schleswig-Holstein). © Gabriele Rüth

„Es ist wichtig, dass wir diese Patenschaft hochhalten und leben“, betont Eibl schon mit Blick aufs nächste Jahr – im September 2023 besteht die Verbindung zur Besatzung der „Oste“ genau 20 Jahre. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Loisachstadt hatten der damalige Rathauschef Reiner Berchtold sowie der ehemalige Korvettenkapitän Ingo Wolf die Patenschaft offiziell beurkundet. Bis zu ihrer Außerdienststellung im September 2000 war die Stadt Wolfratshausen zuvor Pate des Schnellboots S47 „Jaguar“ der Marine. Auch an der jüngsten Seefahrt nahmen Ex-Bürgermeister Berchtold und seine Ehefrau, Stadträtin Gerlinde Berchtold, teil.

Ein großer Präsentkorb und 500 Euro für die Mannschaftskasse

Delegationsleiter Eibl und Laura Schniotalle vom Rathaus-Referat Stadtmarketing reisten nicht mit leeren Händen über den Weißwurst-Äquator an die Waterkant. Gemeinsam mit Roman Huber (Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen) und Gabriele Rüth (Verein Flößerstraße) überreichten sie einen großen Präsentkorb und 500 Euro für die Mannschaftskasse. Organisiert hatte die Reise Rathaus-Mitarbeiterin Alexandra von Alvensleben, Noch-Verantwortliche für die Städtepartnerschaften und Patenschaften der Kommune. Wie berichtet verlässt von Alvensleben die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch Ende nächsten Monats.

Am ersten Tag standen die Besichtigung des U-Boot-Ehrenmals Möltenort sowie des Marine-Ehrenmals in Laboe auf dem Programm. Das Ehrenmal auf der Möltenorter Schanze bei Kiel ist dem Gedenken der auf See gebliebenen U-Boot-Fahrer Deutscher Marinen gewidmet – und ist eine Mahnung gegen Krieg und Gewalt. Verewigt sind dort auf Bronzetafeln mehr als 35 000 Namen von U-Boot-Fahrern, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht von ihren Einsätzen zurückkehrten. Das 72 Meter hohe Ehrenmal in Laboe ist eine Gedenkstätte für die auf den Weltmeeren gebliebenen Seeleute aller Nationen und mahnt eine friedliche Seefahrt auf freien Meeren an.

Gelebte Patenschaft: Korvettenkapitän Sebastian Westphal, Kommandant der „Oste“, und Wolfratshausens Zweiter Bürgermeister Günther Eibl. Er führte die 16-köpfige Delegation aus der Loisachstadt an. © Gabriele Rüth

Hinaus mit der „Oste“ auf hohe See ging’s am zweiten Tag, das Boot erreicht rund 20 Knoten Höchstgeschwindigkeit, das sind umgerechnet knapp 40 km/h. Die Wolfratshauser durften einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen des Flottendienstboots werfen und bekamen einen Eindruck vom Alltag der Besatzung. Damit nicht der Anschein eines beschaulichen Ausflugs erweckt wurde, absolvierten die Marinesoldaten vor den Augen der Oberbayern zwei Alarmübungen: „Feuer am Schiff“ und „Mann über Bord“.

„Oste“-Besatzung spendet für Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe in Wolfratshausen

Dass die Patenschaft „beileibe keine Einbahnstraße ist“, so Vize-Rathauschef Eibl, bewiesen „Oste“-Kommandant Westphal und seine Kameraden am letzten gemeinsamen Abend mit den Gästen aus der Loisachstadt. Westphal überreichte Eibl eine Spende der Boots-Mannschaft in Höhe von 2300 Euro zur Weiterleitung an die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe – fürs Vereinsheim der Gebirgsschützen gab’s eine Wandtafel voller Seemannsknoten. Eibls Fazit: Ein beeindruckender Kurztrip, geprägt von „extremer Gastfreundschaft“. Ihm persönlich sei es wichtig gewesen, „in diesen Zeiten mit unserem Besuch auch ein Zeichen zu setzen“ und die Verbundenheit mit der Besatzung des Flottendienstboots zu unterstreichen. (cce)

