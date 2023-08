Sernie: „Damit‘s im Sommer läuft“

Von Carl-Christian Eick schließen

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer neuen Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Franco Amodio (52) - Koch im Wolfratshauser Restaurant Italy.

Wolfratshausen – Koch? „Nein, das war nie mein Berufswunsch, ich kannte nur dicke Köche“, sagt Franco Amodio und lacht. „Ich wollte Barkeeper werden.“ Doch erstens kommt es anders, und zweitens macht der heute 52-Jährige immer noch bella figura. Seit 1996 ist die Cucina im Restaurant Italy in Wolfratshausen sein Reich.

Spaghetti „al dente“: Italienischer Profi-Koch Franco Amodio verrät einfachen Trick

Geboren ist Amodio in der kleinen Stadt Bisignano in der italienischen Region Kalabrien. In den Sommerferien besuchte er als Jugendlicher seinen Onkel Umile, der seinerzeit jeweils ein Restaurant in Geretsried, Bad Tölz und Wolfratshausen betrieb, „um mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen“. Zwei Wochen war er in der Küche zum Spülen verdammt, nach und nach lernte er das Kochen – „mein Onkel war ein sehr guter Lehrmeister“. Immer und überall hielt Franco die Augen auf, schaute sich bei vielen Könnern den einen oder anderen Kniff ab und schuf schließlich eigene Kreationen. „Ich selbst esse alles, nur mit Marzipan kann man mich ärgern.“ Der Rest der Geschichte ist rasch erzählt: Der junge Mann wurde in Oberbayern heimisch, vor 27 Jahren wagte er letztendlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Amodio kocht kreativ - und in seinen Gerichten „steckt mein Herz“

„Ich liebe es zu kochen“, sagt Amodio, der sich selbst als Genießer bezeichnet, im Gespräch mit unserer Zeitung. Und offenkundig lieben seine Gäste das, was ihnen serviert wird: „Wir haben Stammgäste, die kenne ich schon, seit ihre Eltern sie im Maxi-Cosi mit ins Restaurant brachten.“ Der 52-Jährige kocht kreativ – und, ganz wichtig: „In meinen Gerichten steckt mein Herz.“ Darüber hinaus ist die gute Laune des Südländers ansteckend, die er nur ganz selten verliert. Nach einer Niederlage des italienischen Fußball-Traditionsclubs Juventus Turin ist Amodio kurzfristig für keinen Spaß zu haben.

Auf Geheiß der Ehefrau: Die Küche zuhause ist für den Profi-Koch tabu

In der Italy-Küche gilt sein Wort, auch die Speisekarte trägt seine Handschrift. Nur zuhause muss sich Amodio auf Geheiß seiner Ehefrau Lilly von den Herdplatten fernhalten. Es ist das alte Lied mit Profiköchen: „Die hinterlassen immer eine chaotische Küche“, räumt der 52-Jährige ein. Aber: „Auch Lilly ist eine tolle Köchin, ihre Thai- und Tapas-Gerichte sind perfekt.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

In den ersten Jahren in Wolfratshausen waren es die italienischen Klassiker, die bei den Gästen hoch im Kurs standen. Doch Amodio, der großen Wert auf „hochwertige Produkte“ legt, brachte immer mehr Kalabrien nach Wolfratshausen. Die Küche im Südwesten Italiens ist bodenständig, in der sonnenverwöhnten Region wachsen Artischocken, Auberginen, Tomaten und Zitrusfrüchte, es gibt Lamm, Schwein, Geflügel und Kaninchen. Nicht zu vergessen: Kalabrien ist bekannt für Peperoncini. Die Einheimischen kochen diese extra scharfen Schoten so scharf, dass dem gemeinen Mitteleuropäer die Tränen in die Augen schießen. „Super ist auch unsere Nduja“, schwärmt Amodio, eine pikante Streichwurst, zubereitet aus Schweinefleisch, Peperoncino und Gewürzen. „Die hatte ich noch nie auf der Karte“, sinniert der 52-Jährige. „Das werde ich mal ändern.“

Wenn meine Mama aus ihren eigenen Tomaten eine Tomatensoße macht – die ist absolut erste Liga.

In diesem Zusammenhang kommt ihm entgegen, dass sich das Essverhalten der Tedeschi in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Ein Restaurantbesuch ist längst nicht mehr hastige Nahrungsaufnahme, sondern ein Erlebnis, für das man sich gerne Zeit nimmt. „Inzwischen beherrschen die Deutschen das fast so gut wie wir Italiener“, stellt Amodio fest.

„Al dente“ heißt nicht weich - Profi verrät einfachen Trick

Auch in puncto „al dente“ sind die Menschen nördlich der Alpenkette inzwischen trittfester. „Früher übersetzten viele ,al dente’ mit weich“, so der Profi. Mittlerweile wisse jeder, dass eine „al-dente“-Nudel „für den Zahn spürbar“, das heißt, bissfest sein sollte. „Ich erkenne das an der Farbe, und ich habe einen Timer in meinem Kopf“, sagt Amodio. Wie gelingen dem Laien die perfekten Spaghetti? „Die Nudeln nur drei bis vier Minuten im Wasser kochen lassen, dann – noch hart – rausnehmen und in die Nudelsoße geben. Die Nudelsoße ein paar Minuten lang immer wieder mit ein bisschen Nudelwasser aufgießen – ähnlich wie bei Risotto – fertig.“

In den kommenden zwei Wochen macht das Italy-Team Urlaub

In diesen Tagen spüren die zwei Italy-Chefs Amodio und Atanasio Nicoletti, dass mehr Touristen als üblich in der Loisachstadt weilen. „Die Zahl derer, die nach einer englischen Speisekarte fragen, ist höher“, sagt Amodio. Doch irgendwann muss sich auch das Italy-Team erholen. Ab kommendem Montag ist das Lokal für zwei Wochen geschlossen. Franco und Lilly Amodio besuchen („wie immer“) mit ihrem fünfjährigen Sohn Francos Familie in Kalabrien. „Bei Mama darf ich kochen“, so der Sohnemann mit einem Augenzwinkern. Obwohl: „Wenn meine Mama aus ihren eigenen Tomaten eine Tomatensoße macht – die ist absolut erste Liga.“ (cce)

Info: Viele Menschen im Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen tragen dazu bei, damit’s im Sommer läuft. Unsere Zeitung stellt in loser Reihenfolge einige davon vor. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden kennen, der mit dafür sorgt, dass es bei uns läuft – schreiben Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@isar-loisachbote.de

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.