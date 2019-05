Wolfratshausen: SPD-Bürgermeisterkandidat sollte die Bescheidenheit ablegen

Manfred Menke (SPD) will Bürgermeister von Wolfratshausen werden. Dazu ein Kommentar von Redaktionsleiter Carl-Christian Eick.

Manfred Menke steht vor einer Herkulesaufgabe. Die Sozialdemokraten befinden sich seit Monaten im freien Fall, bei der Europawahl am vergangenen Sonntag verlor sich die alte Dame im Landkreis zwischen 3,9 Prozent (Greiling) und 9,5 Prozent (Wolfratshausen) der Stimmen. Wie will der Bürgermeisterkandidat, getragen von einem zwar sehr rührigen, aber hoffnungslos überalterten Ortsverein, das Ruder bis zum 15. März 2020 herumreißen?

Der Aufgalopp am Dienstag geriet etwas holprig. Menke, im Stadtrat als besonnenes Regulativ geschätzt, agierte brav wie ein Lehramtsanwärter – und nicht wie ein mit allen Wassern gewaschener alter Hase, der dem Direktor den Stuhl streitig machen will. Leidenschaft? Kampfansagen an die politischen Wettbewerber? Ein konkreter Hinweis auf das, was die Genossen anders machen wollen als CSU, Bürgervereinigung und Grüne? Fehlanzeige. Der Hauch von Aufbruchstimmung, der durchs Wirtshaus wehte, war den wortgewaltigen Beiträgen von Fraktionschef Fritz Meixner und Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller geschuldet – der Spitzenkandidat trug wenig dazu bei.

Menke sollte seine vornehme Bescheidenheit ablegen. Ein Bürgermeisterkandidat muss nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Wähler erobern. Der 60-Jährige muss mit breiter Brust vorangehen, muss seiner am Boden liegenden SPD neue Hoffnung geben und sich den Wolfratshausern als echte Alternative zu seinen Konkurrenten präsentieren.

Mit einer Politik der ruhigen Hand wird Manfred Menke nicht ans Ziel kommen. Er darf ruhig mal mit der Faust auf den Tisch hauen.cce