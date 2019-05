SPD-Spitzenkandidatin Maria Noichl wirbt für Euopawahl

Auf ihrer Wahlkampftour machte SPD-Spitzenkandidatin Maria Noichl auch in Wolfratshausen Station.

Wolfratshausen – Maria Noichl wirkt nicht wie eine stereotypische Berufspolitikerin. Wenn die Spitzenkandidatin der Bayern-SPD zur Europawahl spricht, erntet sie Lacher. Redemanuskripte benutzt sie nicht, stattdessen wirkt es, als strömten die Gedanken einfach aus ihr heraus – und das am liebsten laut, auf bayerisch, manchmal derb und ungefiltert. So hat sie die bayerischen Genossen bereits überzeugt. Das gelang der Rosenheimerin auch bei ihrem Gastspiel in Wolfratshausen. Am Mittwochabend sprach Noichl im Wirtshaus Flößerei auf Einladung der SPD-Verbände aus Wolfratshausen, Geretsried, Icking und Schäftlarn.

Die Wahl der Europaabgeordneten am 26. Mai stünde unter besonderen Vorzeichen. „Erstmals hat ein Mitgliedsstaat die Scheidungspapiere eingereicht“, sagte Noichl in Anspielung auf den bevorstehenden Brexit. Schadenfreude über das Hin und Her im britischen Parlament kann sie nicht empfinden. „Der Brexit schwächt auch unsere Position in Europa“ – da Deutschland und Großbritannien häufig ähnliche Interessen teilen würden. Eine besondere Wahl sei es auch, „weil die Bürger nicht bloß über Parteiprogramme, sondern auch über den künftigen Politikstil entscheiden“, meinte Noichl. Seit dem Erstarken (rechts)populistischer Parteien habe sich der nämlich geändert – hin zu einem „Politikstil der Machos, wo man Leute beleidigen kann“. Eine Vorstellung, vor der Noichl graust.

Denn der bisherige sachliche Politikstil sei einer von vielen Gründen, warum Europa ein politischer Sehnsuchtsort ist. Bei Reisen nach Afrika werde das der Abgeordneten immer wieder vor Augen geführt. „Die Menschen fragen mich mit großen Augen, ob man als Frau in Europa seinen Ehemann wirklich selbst aussuchen kann, ob es wahr ist, dass man vor Gericht auch Recht bekommen kann, wenn man arm ist und ob Folter wirklich verboten ist“. Noichls Verständnis von Europa ist auch von diesem Blick von außen geprägt. „Für uns sind die Lebensumstände in der EU doch normal geworden“, betonte sie. Gerade jüngere Generationen seien in Frieden und mit Errungenschaften wie der Freizügigkeit, gemeinschaftlichen Zielen und in Würde aufgewachsen. „Das wird hier nicht mehr so sehr geschätzt“, sagt Noichl, „der Blick von außen auf Europa ist da ein ganz anderer.“ Sie schärfte den 70 Gästen im Wirtshaus Flößerei ein, zur Wahl zu gehen. Auch wenn Europa oft wirke wie „eine große Baustelle.“ Denn bei aller Leidenschaft für die EU hat sich Noichl einen klaren Blick bewahrt. „Europa ist ein Sehnsuchtsort, aber nicht der Himmel.“

