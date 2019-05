SPD will raus aus dem Tal der Tränen

Beim Maiempfang des SPD-Kreisverbands im Krämmel-Forum äußerten die Redner die Hoffnung, bei den Europawahlen eine Trendwende für die Partei einleiten zu können.

Wolfratshausen – Die jüngst vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert propagierten sozialistischen Forderungen haben bundesweit für Aufsehen und auch für parteiinterne Diskussionen gesorgt. Davon war zumindest im offiziellen Teil des vom SPD-Kreisverband veranstalteten Mai-Empfang im Krämmel-Forum nichts zu spüren. Begleitet von der schwungvollen Musik der Geretsrieder Jazzformation „D. C. Al Codas“, übertrafen sich Kreisvorsitzender Wolfgang Werner, Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller sowie der als Ehrengast eingeladene Landtagsabgeordnete Florian Ritter in Durchhalteparolen.

„Wir hoffen, dass wir bald aus dem Tal der Tränen herauskommen und eine positive Trendwende bei den Europawahlen erleben“, unterstrich Werner. Fast nostalgisch erinnerte er an die erfolgreichen Zeiten der Genossen, die Ende der 1960er- und in den 1970er-Jahren ihren Höhepunkt erreichten. Damals stellten die Sozialdemokraten mit Willy Brandt den Bundeskanzler. Bundespräsident Gustav Heinemann gehörte ebenfalls der Volkspartei an. In Werners Heimatstadt Geretsried hatte SPD-Bürgermeister Heinz Schneider das Sagen. In Wolfratshausen bestimmte Parteifreund Willy Thieme als Rathauschef das Geschehen.

„Auch wenn uns der politische Wind gerade stark ins Gesicht bläst, sollten wir nicht verzagen und uns auf unsere Tradition als Volkspartei besinnen“, appellierte Schnaller an die rund 50 erschienenen Gäste. Dagegen richtete Ritter den Fokus in seiner Rede fast ausschließlich auf die am 26. Mai stattfindende Europawahl. Der 56-Jährige verurteilte den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU scharf, forderte einen europaweit geltenden Mindestlohn und eine Digitalsteuer für Facebook, Google & Co. „Einen wirtschaftlichen Erfolg kann es nur geben, wenn Europa eine Familie bleibt und sozial stabil ist“, erklärte Ritter.

Anschließend applaudierte der Landtagsabgeordnete bei den Ehrungen der drei SPD-Urgesteine Vera Reuter, Gerda Müller und Walter Sedlmayer. Nachdem Letzterer für seine langjährigen Verdienste als Vorsitzender des Bundeswahlkreisausschusses ausgezeichnet worden war, erhielten Müller und Reuter Ehrenurkunden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft. Die an diesem Abend verhinderten Mitglieder Helmut Halba und Toni Hartl, die seit fünf Jahrzehnten ein Parteibuch besitzen, werden zu einem späteren Zeitpunkt geehrt. Peter Herrmann